Новоизбранная президент Молдовы Мая Санду подтвердила свою позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины в отношении Крыма
Господа, поднимем бокалы
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:39
Господа, поднимем бокалы
Востаннє редагувалось bevzaalex в П'ят 20 лис, 2020 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:40
Що, знову без трупів? Знову у вас невдачка.
ну то хоч таке для пропаганди піде.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:47
Судячи з того мегавизгу кнуроферми то саме ваша шобла і нагріла там руки.
Новий анекдот
-А де знаходиться музей "революції гідності"?
-Навпроти лікарні майбутнього.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:49
Re: Політичні дискусії
А ви помітили, Пєсікот по масковскому врємєні жівьот.
Патріот
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:53
Смешно
Должно быть продолжение типа "як і все інше - на кладовищі невиконаних обіцянок"
Єто просто глубоко законспирированній "крот". Не паліте "агєнта"
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 20 лис, 2020 17:58
Re: Політичні дискусії
Так зелені ж самі заблокували будівництво:
«У травні 2019 році Мінкульт публічно оголосив про початок будівництва, побудували будівельне містечко, паркан. І саме після цього ми несподівано отримали листа від Генпрокуратури, яка перед тим казала, що всі (слідчі дії - ред.) закінчені… І тут виявляється, що їм вкотре потрібен новий термін проведення слідчих дій. Тому виходить, що Музей виявився своєрідним заручником…», — пояснив Пошивайло.
Нагадаємо, вранці 19 листопада, буквально напередодні річниці Євромайдану, до Музею Революції Гідності прийшли з обшуком працівники Нацполіції, прокуратури і Служби безпеки України.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:02
"Будівельне містечко" (что єто такое - собачья будка для стройбанов?) и "паркан" стоили 100 млн грн?
Тогда к основной стройке нужно пририсовать минимум пару нулей
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:07
Ну канєшно, Луценко то зелений.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: П'ят 20 лис, 2020 18:20
unicdima
И здесь папередники?
При чём изящно в последней строке...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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