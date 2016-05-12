Додано: П'ят 20 лис, 2020 19:14

Вкладчик1234 написав: lapay написав: «У травні 2019 році Мінкульт публічно оголосив про початок будівництва, побудували будівельне містечко, паркан. І саме після цього ми несподівано отримали листа від Генпрокуратури, яка перед тим казала, що всі (слідчі дії - ред.) закінчені… І тут виявляється, що їм вкотре потрібен новий термін проведення слідчих дій. Тому виходить, що Музей виявився своєрідним заручником…», — пояснив Пошивайло. «У травні 2019 році Мінкульт публічно оголосив про початок будівництва, побудували будівельне містечко, паркан. І саме після цього ми несподівано отримали листа від Генпрокуратури, яка перед тим казала, що всі (слідчі дії - ред.) закінчені… І тут виявляється, що їм вкотре потрібен новий термін проведення слідчих дій. Тому виходить, що Музей виявився своєрідним заручником…», — пояснив Пошивайло.

"Будівельне містечко" (что єто такое - собачья будка для стройбанов?) и "паркан" стоили 100 млн грн?

Тогда к основной стройке нужно пририсовать минимум пару нулей "Будівельне містечко" (что єто такое - собачья будка для стройбанов?) и "паркан" стоили 100 млн грн?Тогда к основной стройке нужно пририсовать минимум пару нулей

Если сам майдан был кучей мусора и палаток, то музейный комплекс в формате МАФов - то, что нужноИ сразу предостерегаю - не стоит вылазить со своей готтентотской моралью о том, что, мол, "как ты смеешь шутить над событием, над которым нельзя шутить?". Авантюризм политических лидеров майдана и стал причиной людских жертв! Агитировал протестующих идти под пули Яценюк ("куля в лоб, значить куля в лоб") - сам в итоге не получил ни царапины, а сотня рядовых украинцев положили жизни. Силовики, кстати, тоже среди них, на майдане погибли не одни протестующие...Так что трусы, или крестик - пока не будут осуждены заговорщики (хотя бы политически), пока не будет проведено расследование и опубликованы ответы на вопросы о том, кто провоцировал стрельбу и стрелял, на могилах погибших и дальше будут продолжаться танцы!