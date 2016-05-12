Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
lapay написав:«У травні 2019 році Мінкульт публічно оголосив про початок будівництва, побудували будівельне містечко, паркан. І саме після цього ми несподівано отримали листа від Генпрокуратури, яка перед тим казала, що всі (слідчі дії - ред.) закінчені… І тут виявляється, що їм вкотре потрібен новий термін проведення слідчих дій. Тому виходить, що Музей виявився своєрідним заручником…», — пояснив Пошивайло.
"Будівельне містечко" (что єто такое - собачья будка для стройбанов?) и "паркан" стоили 100 млн грн? Тогда к основной стройке нужно пририсовать минимум пару нулей
Если сам майдан был кучей мусора и палаток, то музейный комплекс в формате МАФов - то, что нужно
И сразу предостерегаю - не стоит вылазить со своей готтентотской моралью о том, что, мол, "как ты смеешь шутить над событием, над которым нельзя шутить?". Авантюризм политических лидеров майдана и стал причиной людских жертв! Агитировал протестующих идти под пули Яценюк ("куля в лоб, значить куля в лоб") - сам в итоге не получил ни царапины, а сотня рядовых украинцев положили жизни. Силовики, кстати, тоже среди них, на майдане погибли не одни протестующие...
Так что трусы, или крестик - пока не будут осуждены заговорщики (хотя бы политически), пока не будет проведено расследование и опубликованы ответы на вопросы о том, кто провоцировал стрельбу и стрелял, на могилах погибших и дальше будут продолжаться танцы!
zРадио написав:И сразу предостерегаю - не стоит вылазить со своей готтентотской моралью о том, что, мол, "как ты смеешь шутить над событием, над которым нельзя шутить?". Авантюризм политических лидеров майдана и стал причиной людских жертв! Агитировал протестующих идти под пули Яценюк ("куля в лоб, значить куля в лоб") - сам в итоге не получил ни царапины, а сотня рядовых украинцев положили жизни. Силовики, кстати, тоже среди них, на майдане погибли не одни протестующие...
Цікава в тебе логіка. Яценюк агітував йти під кулі, а хто ж ті кулі випускав? І коли він казав про "кулю в лоб", а коли гинули люди, від цих куль? Слідство вже встановило винних, які ховаються по ростовам чи обміняні на наших полонених.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Так что трусы, или крестик - пока не будут осуждены заговорщики (хотя бы политически), пока не будет проведено расследование и опубликованы ответы на вопросы о том, кто провоцировал стрельбу и стрелял, на могилах погибших и дальше будут продолжаться танцы!
ОП уже "выразил обеспокоенность" по поводу вызова Палубия на допрос по делу, которое заставил открыть Рунат Кузьмин через суд (?) по заявлениям Жвании о государственном перевороте
Так что врядли кто-то будет осужден, или вообще кто-то "официально" узнает правду
lapay написав:Цікава в тебе логіка. Яценюк агітував йти під кулі, а хто ж ті кулі випускав? І коли він казав про "кулю в лоб", а коли гинули люди, від цих куль?
Это называется подстрекательство к совершению преступления. Попробуй науськать кого-нибудь броситься на полицейских в США - бросившийся будет застрелен на месте, а подстрекавший проведет лет 25 в исправительном учреждении строгого типа
lapay написав:Слідство вже встановило винних, які ховаються по ростовам чи обміняні на наших полонених.
zРадио написав:Это называется подстрекательство к совершению преступления. Попробуй науськать кого-нибудь броситься на полицейских в США - бросившийся будет застрелен на месте, а подстрекавший проведет лет 25 в исправительном учреждении строгого типа
Не бреши, про США. У беззбройного ніхто не вистрелить. Багато стріляли, в беззбройних, на останніх бунтах? Яценюк не підбурював, протестуючих, застосовувати зброю. Заклик приносити зброю був у Яроша.
zРадио написав:Ложь! Циничная причем
Слідство ніяк не може арештувати Захарченко, керівника києвського Беркута, кримських і тому подібних курочок. І деж вони ховаються?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
20.11.20 17:31 У известного ветерана с Луганщины Ткалича нашли при обыске корпуса и запалы от гранат и пистолет, его могут посадить на 7 лет. ФОТО Полиция обыскала жилье известного ветерана и волонтера Валентина Ткалича (Воли). У него изъяли 2 корпуса от гранат, 2 запала и пистолет Walter. 63-летнего мужчину могут посадить на 7 лет. Об обыске сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области, информирует Цензор.НЕТ. https://censor.net/ru/photo_news/323236 ... i_pistolet
"В ходе комплексной оперативно-профилактической отработки г. Старобельск, которая проводится по приказу командующего ООС и руководства ГУНП, полицейские обнаружили у местного жителя 2 корпуса гранат Ф-1 и РГД-5, 2 запала УЗРГМ-2 и УЗРГМ и пистолет "Walter" калибром 4,5 мм. Смертоносные предметы изъяты во время проведения санкционированного судом обыска квартиры 63-летнего жителя г. Старобельск", - сказано в сообщении.
В полиции отметили, что решают вопрос о внесении в ЕРДР сведений по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".
На самом деле картинка идентична 14му году в Донецке, когда у готовых и способных противостоять агрессии ... - отбирали оружие. Когда на Песках стоял Блок пост гопоты, с оружием, БРДМкой, через 10 метров охоронці порядку, через 20 метров от них стояли ВВшники.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Луценко вже більше року давно не прокурор, і які претензії до будівництва, якщо самі на дають будувати?
Выше вы написали:
lapay написав:«У травні 2019 році Мінкульт публічно оголосив про початок будівництва, побудували будівельне містечко, паркан. І саме після цього ми несподівано отримали листа від Генпрокуратури, яка перед тим казала, що всі (слідчі дії - ред.) закінчені… І тут виявляється, що їм вкотре потрібен новий термін проведення слідчих дій.
"У травні 2019" Генеральным прокурором Украины был именно Юрий Луценко:
Луценко Юрій Віталійович 14-й Генеральний прокурор України 12 травня 2016 — 29 серпня 2019