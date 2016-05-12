Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:19

lapay написав: Не бреши, про США. У беззбройного ніхто не вистрелить. Багато стріляли, в беззбройних, на останніх бунтах?

Не бреши, про США. У беззбройного ніхто не вистрелить. Багато стріляли, в беззбройних, на останніх бунтах?

lapay написав: Яценюк не підбурював, протестуючих, застосовувати зброю. Заклик приносити зброю був у Яроша.

Яценюк не підбурював, протестуючих, застосовувати зброю. Заклик приносити зброю був у Яроша.

lapay написав: Слідство ніяк не може арештувати Захарченко, керівника києвського Беркута, кримських і тому подібних курочок. І деж вони ховаються? Слідство ніяк не може арештувати Захарченко, керівника києвського Беркута, кримських і тому подібних курочок. І деж вони ховаються?

Ты в США не был - сразу видно ) Сделаем проще - возьми любой туристический гайд, думаю, они и в интернете есть. Там обязательно будет заметка о том, как себя вести с копами, чтобы не быть застреленным! Сколько уже было случаев, когда в туристов стреляли на поражение даже за попытку выйти с поднятыми руками из авто. Местные знают, что руки на руль и не двигаешься, пока к тебе не подойдут и не оденут наручники, а кто не знает - либо больница, либо морг.И это всего лишь маленький и самый безобидный эпизод. А если там кто-то прыгает на полицейского - это вообще через пару секунд труп.Твой пример про BLM-щиков ни к селу, ни к городу - эти протесты, вообще-то, и посвящены якобы чрезмерному применению силы полицейскими. Естественно, чтобы не провоцировать еще большее насилие, копам строго наказали не трогать эту титушню в надежде на то, что когда-нибудь им надоест и сами разойдутсяОк, допустим. Где правовая оценка действий Яроша? * хотя то, что делал Яценюк - это таки подстрекательство!Лиса ведет дело о разорении курятника - вот как ранние пост-майданные расследования называются. Да и их не смогли довести до конца, потому что так сфальсифицировать, чтобы черное стало белым, не умеют даже наши талантливые выслуживающиеся начальству следаки и прокуроры...