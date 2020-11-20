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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6820682168226823 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:29 Re: Політичні дискусії zРадио написав: Ты в США не был - сразу видно ) Сделаем проще - возьми любой туристический гайд, думаю, они и в интернете есть. Там обязательно будет заметка о том, как себя вести с копами, чтобы не быть застреленным! Сколько уже было случаев, когда в туристов стреляли на поражение даже за попытку выйти с поднятыми руками из авто. Местные знают, что руки на руль и не двигаешься, пока к тебе не подойдут и не оденут наручники, а кто не знает - либо больница, либо морг.



И это всего лишь маленький и самый безобидный эпизод. А если там кто-то прыгает на полицейского - это вообще через пару секунд труп. Ты в США не был - сразу видно ) Сделаем проще - возьми любой туристический гайд, думаю, они и в интернете есть. Там обязательно будет заметка о том, как себя вести с копами, чтобы не быть застреленным! Сколько уже было случаев, когда в туристов стреляли на поражение даже за попытку выйти с поднятыми руками из авто. Местные знают, что руки на руль и не двигаешься, пока к тебе не подойдут и не оденут наручники, а кто не знает - либо больница, либо морг.И это всего лишь маленький и самый безобидный эпизод. А если там кто-то прыгает на полицейского - это вообще через пару секунд труп.

Не тринди. Стріляють тоді, коли є зброя, в руках, чи щось схоже на зброю. Інакше посадять поліцейських.

zРадио написав: Ок, допустим. Где правовая оценка действий Яроша? * хотя то, что делал Яценюк - это таки подстрекательство! Ок, допустим. Где правовая оценка действий Яроша? * хотя то, что делал Яценюк - это таки подстрекательство!

Знову триндиш. Яценюк ні до чого не підбурював. Підбурюють до насильства. zРадио написав: Лиса ведет дело о разорении курятника - вот как ранние пост-майданные расследования называются. Да и их не смогли довести до конца, потому что так сфальсифицировать, чтобы черное стало белым, не умеют даже наши талантливые выслуживающиеся начальству следаки и прокуроры... Лиса ведет дело о разорении курятника - вот как ранние пост-майданные расследования называются. Да и их не смогли довести до конца, потому что так сфальсифицировать, чтобы черное стало белым, не умеют даже наши талантливые выслуживающиеся начальству следаки и прокуроры...

Втретє триндиш. На Інстітутській люди були вбиті з автоматів беркутівців, слідство це встановило, і винні були затримані і обміняні, чи втекли. Не тринди. Стріляють тоді, коли є зброя, в руках, чи щось схоже на зброю. Інакше посадять поліцейських.Знову триндиш. Яценюк ні до чого не підбурював. Підбурюють до насильства.Втретє триндиш. На Інстітутській люди були вбиті з автоматів беркутівців, слідство це встановило, і винні були затримані і обміняні, чи втекли. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11205 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1294 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:41 Скандальный адвокат Маси Найем и его юридическая фирма "Миллер" проиграли апелляцию относительно клеветы в адрес действующего сотрудника Нацполиции Евгения Шевцова и его семьи.

Суд постановил признать недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию информацию, которую токсичный Найем Маси-Мустафа разместил на личной странице в Facebook 2 и 3 сентября 2019 года. Информация касалась заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова. Ранее сообщалось, что неудачный Маси Найем не смог защитить даже своего родного брата Мустафу Найема. Судья Шевченковского райсуда оправдала троих якобы нападавших на экс-нардепа Мустафу Найема на Бессарабской площади Киева в 2018 году. Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13318 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7344 раз. Подякували: 3494 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:51 https://twitter.com/newkc14/status/1329817957707493379

Странным образом, нас в такую ситуацию затягивают силком.

Азартные игры, весёлые % ставки, резкий рост цен...при чём реально не для населения. "Первый звоночек?"Странным образом, нас в такую ситуацию затягивают силком.Азартные игры, весёлые % ставки, резкий рост цен...при чём реально не для населения. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8522 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 20 лис, 2020 20:54 Schmit

Повідомлень: 1797 З нами з: 08.09.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 01:29 lapay написав: Так зелені ж самі заблокували будівництво:



«У травні 2019 році Мінкульт публічно оголосив про початок будівництва, побудували будівельне містечко, паркан. І саме після цього ми несподівано отримали листа від Генпрокуратури, яка перед тим казала, що всі (слідчі дії - ред.) закінчені… І тут виявляється, що їм вкотре потрібен новий термін проведення слідчих дій. Тому виходить, що Музей виявився своєрідним заручником…», — пояснив Пошивайло.



Нагадаємо, вранці 19 листопада, буквально напередодні річниці Євромайдану, до Музею Революції Гідності прийшли з обшуком працівники Нацполіції, прокуратури і Служби безпеки України.

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/muze ... 25319.html Так зелені ж самі заблокували будівництво:«У травні 2019 році Мінкульт публічно оголосив про початок будівництва, побудували будівельне містечко, паркан. І саме після цього ми несподівано отримали листа від Генпрокуратури, яка перед тим казала, що всі (слідчі дії - ред.) закінчені… І тут виявляється, що їм вкотре потрібен новий термін проведення слідчих дій. Тому виходить, що Музей виявився своєрідним заручником…», — пояснив Пошивайло.Нагадаємо, вранці 19 листопада, буквально напередодні річниці Євромайдану, до Музею Революції Гідності прийшли з обшуком працівники Нацполіції, прокуратури і Служби безпеки України.

Бачу ніхто не звернув увагу на дати в статті, гроші вони перевели в 2018, а музей мав бути готовим в лютому 2019, або на крайняк в серпні, отже арешт це відмазка, там мав бути або готовий музей на той час або будівництво на кінцевому етапі. Бачу ніхто не звернув увагу на дати в статті, гроші вони перевели в 2018, а музей мав бути готовим в лютому 2019, або на крайняк в серпні, отже арешт це відмазка, там мав бути або готовий музей на той час або будівництво на кінцевому етапі. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 983 З нами з: 10.06.19 Подякував: 34 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 02:26

Всё по Темникам, методичкам, видать операционистки подрабатывают в свободное от работы время.

И всё по какому-то вражескому плану идёт, на самом деле.

Гайки закручиваются, лохи прогинаются, те кто сильнее - уходят из правового поля, кто-то просто уезжает.

Украина слабеет с каждым днём, с каждым часом.

Складывается впечатление, что мы просто приближаемся к Финалу Игры, которую Кто-то разыграл с некогда сильной и независимой страной.

В ближайшие пару лет, увидим заказчиков.

Боюсь, некоторые, будут сильно удивлены тому, что играли совсем не на той стороне, что думали. Прикольная ветка, конечно.Всё по Темникам, методичкам, видать операционистки подрабатывают в свободное от работы время.И всё по какому-то вражескому плану идёт, на самом деле.Гайки закручиваются, лохи прогинаются, те кто сильнее - уходят из правового поля, кто-то просто уезжает.Украина слабеет с каждым днём, с каждым часом.Складывается впечатление, что мы просто приближаемся к Финалу Игры, которую Кто-то разыграл с некогда сильной и независимой страной.В ближайшие пару лет, увидим заказчиков.Боюсь, некоторые, будут сильно удивлены тому, что играли совсем не на той стороне, что думали. Replay

Повідомлень: 2235 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 02:42 lapay Яценюк агітував йти під кулі, а хто ж ті кулі випускав? Естественно, стрелял беркут, пули красного цвета только у них.

Уверен, стреляли только после получения письменного приказа януковича, сами бы не решились.



интересно, вот сколько надо ума, чтобы приказать стрелять в народ?

особенно после договорённостей с Западом?

ясно же было, чем всё закончится после массовых убийств.

или не было приказа?

а может кто то из беркута стрелял по собственной инициативе или за взятку?



то, что материалы дела где-то посеяли, притом не при Януковиче - странно.





Кстати, а вот, если бы не было тех массовых расстрелов, если бы прошли перевыборы, тихо и мирно, как вы думаете, подписали бы "Ассоциацию"?

Может и не подписали бы.

Крым бы не анексировали, ордло бы не было, Порошенко вряд ли стал бы президентом, был бы кто-то нейтральный.



тут, если мозг врубить, то можно все связи нарисовать и понять, что и к чему.

но кому оно надо?

Мне - не интересны те варианты, которые не сработали, более интересно будущее предивидеть. Прошлым- пусть истерики занимаются. Естественно, стрелял беркут, пули красного цвета только у них.Уверен, стреляли только после получения письменного приказа януковича, сами бы не решились.интересно, вот сколько надо ума, чтобы приказать стрелять в народ?особенно после договорённостей с Западом?ясно же было, чем всё закончится после массовых убийств.или не было приказа?а может кто то из беркута стрелял по собственной инициативе или за взятку?то, что материалы дела где-то посеяли, притом не при Януковиче - странно.Кстати, а вот, если бы не было тех массовых расстрелов, если бы прошли перевыборы, тихо и мирно, как вы думаете, подписали бы "Ассоциацию"?Может и не подписали бы.Крым бы не анексировали, ордло бы не было, Порошенко вряд ли стал бы президентом, был бы кто-то нейтральный.тут, если мозг врубить, то можно все связи нарисовать и понять, что и к чему.но кому оно надо?Мне - не интересны те варианты, которые не сработали, более интересно будущее предивидеть. Прошлым- пусть истерики занимаются. Replay

Повідомлень: 2235 З нами з: 20.06.08 Подякував: 131 раз. Подякували: 506 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6820682168226823 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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