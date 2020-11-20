Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Ты в США не был - сразу видно ) Сделаем проще - возьми любой туристический гайд, думаю, они и в интернете есть. Там обязательно будет заметка о том, как себя вести с копами, чтобы не быть застреленным! Сколько уже было случаев, когда в туристов стреляли на поражение даже за попытку выйти с поднятыми руками из авто. Местные знают, что руки на руль и не двигаешься, пока к тебе не подойдут и не оденут наручники, а кто не знает - либо больница, либо морг.
И это всего лишь маленький и самый безобидный эпизод. А если там кто-то прыгает на полицейского - это вообще через пару секунд труп.
Не тринди. Стріляють тоді, коли є зброя, в руках, чи щось схоже на зброю. Інакше посадять поліцейських.
zРадио написав:Ок, допустим. Где правовая оценка действий Яроша? * хотя то, что делал Яценюк - это таки подстрекательство!
Знову триндиш. Яценюк ні до чого не підбурював. Підбурюють до насильства.
zРадио написав:Лиса ведет дело о разорении курятника - вот как ранние пост-майданные расследования называются. Да и их не смогли довести до конца, потому что так сфальсифицировать, чтобы черное стало белым, не умеют даже наши талантливые выслуживающиеся начальству следаки и прокуроры...
Втретє триндиш. На Інстітутській люди були вбиті з автоматів беркутівців, слідство це встановило, і винні були затримані і обміняні, чи втекли.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Скандальный адвокат Маси Найем и его юридическая фирма "Миллер" проиграли апелляцию относительно клеветы в адрес действующего сотрудника Нацполиции Евгения Шевцова и его семьи. Суд постановил признать недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию информацию, которую токсичный Найем Маси-Мустафа разместил на личной странице в Facebook 2 и 3 сентября 2019 года. Информация касалась заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции Евгения Шевцова. Ранее сообщалось, что неудачный Маси Найем не смог защитить даже своего родного брата Мустафу Найема. Судья Шевченковского райсуда оправдала троих якобы нападавших на экс-нардепа Мустафу Найема на Бессарабской площади Киева в 2018 году.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
lapay написав:Так зелені ж самі заблокували будівництво:
«У травні 2019 році Мінкульт публічно оголосив про початок будівництва, побудували будівельне містечко, паркан. І саме після цього ми несподівано отримали листа від Генпрокуратури, яка перед тим казала, що всі (слідчі дії - ред.) закінчені… І тут виявляється, що їм вкотре потрібен новий термін проведення слідчих дій. Тому виходить, що Музей виявився своєрідним заручником…», — пояснив Пошивайло.
Бачу ніхто не звернув увагу на дати в статті, гроші вони перевели в 2018, а музей мав бути готовим в лютому 2019, або на крайняк в серпні, отже арешт це відмазка, там мав бути або готовий музей на той час або будівництво на кінцевому етапі.
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Прикольная ветка, конечно. Всё по Темникам, методичкам, видать операционистки подрабатывают в свободное от работы время. И всё по какому-то вражескому плану идёт, на самом деле. Гайки закручиваются, лохи прогинаются, те кто сильнее - уходят из правового поля, кто-то просто уезжает. Украина слабеет с каждым днём, с каждым часом. Складывается впечатление, что мы просто приближаемся к Финалу Игры, которую Кто-то разыграл с некогда сильной и независимой страной. В ближайшие пару лет, увидим заказчиков. Боюсь, некоторые, будут сильно удивлены тому, что играли совсем не на той стороне, что думали.
Яценюк агітував йти під кулі, а хто ж ті кулі випускав?
Естественно, стрелял беркут, пули красного цвета только у них. Уверен, стреляли только после получения письменного приказа януковича, сами бы не решились.
интересно, вот сколько надо ума, чтобы приказать стрелять в народ? особенно после договорённостей с Западом? ясно же было, чем всё закончится после массовых убийств. или не было приказа? а может кто то из беркута стрелял по собственной инициативе или за взятку?
то, что материалы дела где-то посеяли, притом не при Януковиче - странно.
Кстати, а вот, если бы не было тех массовых расстрелов, если бы прошли перевыборы, тихо и мирно, как вы думаете, подписали бы "Ассоциацию"? Может и не подписали бы. Крым бы не анексировали, ордло бы не было, Порошенко вряд ли стал бы президентом, был бы кто-то нейтральный.
тут, если мозг врубить, то можно все связи нарисовать и понять, что и к чему. но кому оно надо? Мне - не интересны те варианты, которые не сработали, более интересно будущее предивидеть. Прошлым- пусть истерики занимаются.