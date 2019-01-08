Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:Бачу ніхто не звернув увагу на дати в статті, гроші вони перевели в 2018, а музей мав бути готовим в лютому 2019, або на крайняк в серпні, отже арешт це відмазка, там мав бути або готовий музей на той час або будівництво на кінцевому етапі.
22 грудня 2018 року Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності уклав договір генпідряду з ТОВ “Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня “Україна-Реставрація” про будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні. У січні 2019 року буде виконано підготовчі роботи: облаштують побутове містечко, встановлять будівельний паркан, на якому розмістять інформаційні щити. Саме ж будівництво почнеться після скасування ухвали Печерського суду, якою на земельні ділянки накладено арешт, а Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності заборонено вчиняти будь-які дії, спрямовані на пошкодження, псування, знищення чи перетворення рельєфу місцевості, об’єктів, зелених насаджень, учиняти інші дії, що можуть призвести до знищення доказів обставин учинення злочинів 18–20 лютого 2014 року чи призвести до зміни обстановки на цій ділянці до завершення слідчих дій. 2019-01-08 16:03
Значить в тому інтерв`ю директор набрехав. А як з точки зору будівельного законодавства, перечисляти гроші для будівництва на ділянці яка є під арештом законно?
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