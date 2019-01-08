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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6821682268236824

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 09:26

  lapay написав:
  unicdima написав:Бачу ніхто не звернув увагу на дати в статті, гроші вони перевели в 2018, а музей мав бути готовим в лютому 2019, або на крайняк в серпні, отже арешт це відмазка, там мав бути або готовий музей на той час або будівництво на кінцевому етапі.

https://maidanmuseum.org/uk/node/642
Генпідрядник готовий будувати Меморіал Героїв Небесної Сотні

22 грудня 2018 року Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності уклав договір генпідряду з ТОВ “Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня “Україна-Реставрація” про будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні. У січні 2019 року буде виконано підготовчі роботи: облаштують побутове містечко, встановлять будівельний паркан, на якому розмістять інформаційні щити. Саме ж будівництво почнеться після скасування ухвали Печерського суду, якою на земельні ділянки накладено арешт, а Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності заборонено вчиняти будь-які дії, спрямовані на пошкодження, псування, знищення чи перетворення рельєфу місцевості, об’єктів, зелених насаджень, учиняти інші дії, що можуть призвести до знищення доказів обставин учинення злочинів 18–20 лютого 2014 року чи призвести до зміни обстановки на цій ділянці до завершення слідчих дій.
2019-01-08 16:03

Значить в тому інтерв`ю директор набрехав.
А як з точки зору будівельного законодавства, перечисляти гроші для будівництва на ділянці яка є під арештом законно?
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 09:33

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:А як з точки зору будівельного законодавства, перечисляти гроші для будівництва на ділянці яка є під арештом законно?

Дають бюджетні гроші - бери, бо наступного року вже не дадуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 09:59

  lapay написав:Цікава в тебе логіка. Яценюк агітував йти під кулі, а хто ж ті кулі випускав? І коли він казав про "кулю в лоб", а коли гинули люди, від цих куль?
Слідство вже встановило винних, які ховаються по ростовам чи обміняні на наших полонених.


Парасюки сыны и отцы, Бублики признались в провокационной стрельбе по людям на камеру в прокуратуре во время допросов или самолично в интервью разных, и совсем не сидят, и совсем не в Ростове.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:05

Re: Політичні дискусії

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Не так добре з грошима, як погано без них.
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