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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6821682268236824

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 09:59

  lapay написав:Цікава в тебе логіка. Яценюк агітував йти під кулі, а хто ж ті кулі випускав? І коли він казав про "кулю в лоб", а коли гинули люди, від цих куль?
Слідство вже встановило винних, які ховаються по ростовам чи обміняні на наших полонених.


Парасюки сыны и отцы, Бублики признались в провокационной стрельбе по людям на камеру в прокуратуре во время допросов или самолично в интервью разных, и совсем не сидят, и совсем не в Ростове.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:05

Re: Політичні дискусії

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Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 12:29

Вища освiта поступово 20000-40000-60000 грн за рiк, поступово пiдняття..
Вже зараз, навчання у медицинському - 70 000 грн на рiк!
Студенти, якi проплатили "контракт" - ставляться до навчання несерйозно, все одно не виключать з ВУЗ-у, адже "все проплачено"!
Цiкаво - ми отримуємо бездарiв-лiкарiв, фiнансистiв та iн., хоча Розумним бiдним - шлях до навчання перекрито!

Я розумю, що УУкраїна - країна Пролетрiату, селян та шахтарiв а також Панiв-олiгархiв!
Тобто, нам не потрiбнi нанотехнології, хiрурги та iн.
Хто з грошима - у Европi буде лiкуватись. :D


Рiвень життя падає, рiвень освiти - падає, олiгархи жирiють.

Я намагаюсь знайти Гiднiсть!
Не виходить...


Доречi, скiльки виплачують за "Пропагандистськi пости"? Якщо нормально - то й я буду прославляти пана Ахметова та Коломойського, сучасне покращення та гiднicть!

Вибачте, але безлiч постiв у гiльцi, настiлькi вiдiрванi вiд дiйсностi, що це явно проплаченi дії! :D

Патрiотизм - це коли Україну любиш а не олiгархicьку брехню Царя Ахметова!
Рiзниця - суттєва. :D
Replay
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 12:38

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Прикольная ветка, конечно.
Всё по Темникам, методичкам, видать операционистки подрабатывают в свободное от работы время.
И всё по какому-то вражескому плану идёт, на самом деле.

Приехали...
Вам поимённо расклад давали... - деяния, методику, ....
Есть Соросовская, есть Московитянская, есть ..... - куда не плюнь, со всех сторон Вас ожидают, что бы поиметь, а Гешефт вывести.
  Replay написав: Гайки закручиваются, лохи прогинаются, те кто сильнее - уходят из правового поля, кто-то просто уезжает.
Украина слабеет с каждым днём, с каждым часом.

Её рвут тысячи шакалов - а нужно всего навсего Воров посадить в тюрьмы.
Верховенство Права.
И валютно-экономическую политику "Государства - Украина"
Восстановить деятельность исполнительной функции институтов Государственной власти
- вместо этого тотальная разруха - :lol: - и клоуны на самокатах.
Мнящие себя https://pbs.twimg.com/media/EnUQcKAXcAM ... name=small
Зарабатывающие на торговле Землёй, ингульдгенциями, должностями, .... https://agroter.com.ua/2020/11/08/ukray ... i-85-mlrd/
Или https://player.obozrevatel.com/video/fi ... 6/240p.mp4
  Replay написав: Складывается впечатление, что мы просто приближаемся к Финалу Игры, которую Кто-то разыграл с некогда сильной и независимой страной.

- Жаль, что Вы это только начинаете понимать.
И не понимаете причины, следствия, пути противостояния,....
Как сохранить Государство и что уже вчера нужно реально делать...
  Replay написав:В ближайшие пару лет, увидим заказчиков.


Интересно, зачем Вам пару лет?
Их и сейчас видно каждый день.

  Replay написав: Боюсь, некоторые, будут сильно удивлены тому, что играли совсем не на той стороне, что думали. :(

:D
А говорили, что это я вангую :lol: ?
Ведущая Снежана Егорова заявила, что Украина - "закрытый проект", так как государства у народа не осталось. Также, по словам Егоровой, Украина "обрела независимость от здравого смысла", сообщает Диалог.UA. По мнению Егоровой, с Украиной произошла катастрофа и беда. "На мой взгляд, проект "Украина" закрыт, вот вообще априори закрыт. У нас давно нет государства, нет нормальных адекватных лидеров", – заявила Егорова и добавила, что с каждым годом ситуация в Украине только ухудшается. По мнению ведущей, низкая явка на выборах - результат "непрофессиональности рагулей". "Когда я поняла, как организованы эти выборы, я подумала, что "когда рагули берутся за дело – мы видим "высокий уровень игры"", – заявила ведущая в эфире телеканала "Наш".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/showbiz/217900_1603727065
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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