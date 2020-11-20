Парасюки сыны и отцы, Бублики признались в провокационной стрельбе по людям на камеру в прокуратуре во время допросов или самолично в интервью разных, и совсем не сидят, и совсем не в Ростове.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 21 лис, 2020 09:59
Парасюки сыны и отцы, Бублики признались в провокационной стрельбе по людям на камеру в прокуратуре во время допросов или самолично в интервью разных, и совсем не сидят, и совсем не в Ростове.
Додано: Суб 21 лис, 2020 10:05
Re: Політичні дискусії
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 21 лис, 2020 12:29
Вища освiта поступово 20000-40000-60000 грн за рiк, поступово пiдняття..
Вже зараз, навчання у медицинському - 70 000 грн на рiк!
Студенти, якi проплатили "контракт" - ставляться до навчання несерйозно, все одно не виключать з ВУЗ-у, адже "все проплачено"!
Цiкаво - ми отримуємо бездарiв-лiкарiв, фiнансистiв та iн., хоча Розумним бiдним - шлях до навчання перекрито!
Я розумю, що УУкраїна - країна Пролетрiату, селян та шахтарiв а також Панiв-олiгархiв!
Тобто, нам не потрiбнi нанотехнології, хiрурги та iн.
Хто з грошима - у Европi буде лiкуватись.
Рiвень життя падає, рiвень освiти - падає, олiгархи жирiють.
Я намагаюсь знайти Гiднiсть!
Не виходить...
Доречi, скiльки виплачують за "Пропагандистськi пости"? Якщо нормально - то й я буду прославляти пана Ахметова та Коломойського, сучасне покращення та гiднicть!
Вибачте, але безлiч постiв у гiльцi, настiлькi вiдiрванi вiд дiйсностi, що це явно проплаченi дії!
Патрiотизм - це коли Україну любиш а не олiгархicьку брехню Царя Ахметова!
Рiзниця - суттєва.
Додано: Суб 21 лис, 2020 12:38
Re: Політичні дискусії
Приехали...
Вам поимённо расклад давали... - деяния, методику, ....
Есть Соросовская, есть Московитянская, есть ..... - куда не плюнь, со всех сторон Вас ожидают, что бы поиметь, а Гешефт вывести.
Её рвут тысячи шакалов - а нужно всего навсего Воров посадить в тюрьмы.
Верховенство Права.
И валютно-экономическую политику "Государства - Украина"
Восстановить деятельность исполнительной функции институтов Государственной власти
- вместо этого тотальная разруха - - и клоуны на самокатах.
Мнящие себя
Зарабатывающие на торговле Землёй, ингульдгенциями, должностями, ....
Или
- Жаль, что Вы это только начинаете понимать.
И не понимаете причины, следствия, пути противостояния,....
Как сохранить Государство и что уже вчера нужно реально делать...
Интересно, зачем Вам пару лет?
Их и сейчас видно каждый день.
А говорили, что это я вангую ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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