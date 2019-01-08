Парасюки сыны и отцы, Бублики признались в провокационной стрельбе по людям на камеру в прокуратуре во время допросов или самолично в интервью разных, и совсем не сидят, и совсем не в Ростове.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 21 лис, 2020 09:59
Парасюки сыны и отцы, Бублики признались в провокационной стрельбе по людям на камеру в прокуратуре во время допросов или самолично в интервью разных, и совсем не сидят, и совсем не в Ростове.
Додано: Суб 21 лис, 2020 10:05
Re: Політичні дискусії
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 21 лис, 2020 12:53
Студентов бюджетных мест точно так же нельзя отчислить, потому что большая вероятность, что сверху спустят сокращение бюджетного места вместе с таким отчислением, а это финансирование, причём для которого не нужно искать и агитировать платежеспособных абитуриентов. Исключение - только если среди контрактников на той же специальности есть реально толковый студент, тогда ему с большой вероятностью позволят занять освободившееся бюджетное место. Но с толковыми студентами напряженка, поэтому риск сокращения обычно больше, вот и бегают преподаватели за студентами, чтобы те хоть что-то делали. С ног на голову всё, короче говоря.
Додано: Суб 21 лис, 2020 13:43
Прокуратура Киева признала, что деньги на Музей Майдана разворовали
12:54, сегодня
Глава Киевской городской прокуратуры Олег Кипер заявил, что у правоохранителей есть обоснованные основания полагать, что средства, которые были выделены на строительство Мемориала Революции Достоинства, разворовали.
Его слова в субботу передает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Украинское общество заинтересовано в достройке Музея Революции Достоинства, поэтому мы никому не позволим разворовывать бюджетные средства и манипулировать на памяти героев", - заявил прокурор.
По словам Кипера, в декабре 2018 года для реконструкции и строительства Музея Революции были выделены средства в сумме около 148 млн гривен. Аванс в размере 80% на фирму-подрядчика был перечислен немедленно - 111 млн гривен.
Срок строительства истекал в августе 2019 года, однако строительные работы так и не были начаты. Поэтому в июле 2020 года правоохранители открыли уголовное дело, в рамках которого проверялось использование бюджетных средств, выделенных на строительство музея.
По данным аудиторской службы, на счетах генерального подрядчика на тот момент сохранялось около 10 млн гривен. Поэтому появились основания считать, что выделенные средства были разворованы.
После получения постановления следственного судьи 13 ноября правоохранительные органы провели ряд следственных действий, в том числе обыски, а именно в Музее Революции и у генерального подрядчика, чтобы установить и изъять все необходимые документы для проведения соответствующих экспертиз, которые назначены в рамках уголовного производства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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