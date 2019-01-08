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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6821682268236824 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 21 лис, 2020 09:59 lapay написав: Цікава в тебе логіка. Яценюк агітував йти під кулі, а хто ж ті кулі випускав? І коли він казав про "кулю в лоб", а коли гинули люди, від цих куль?

Слідство вже встановило винних, які ховаються по ростовам чи обміняні на наших полонених. Цікава в тебе логіка. Яценюк агітував йти під кулі, а хто ж ті кулі випускав? І коли він казав про "кулю в лоб", а коли гинули люди, від цих куль?Слідство вже встановило винних, які ховаються по ростовам чи обміняні на наших полонених.



Парасюки сыны и отцы, Бублики признались в провокационной стрельбе по людям на камеру в прокуратуре во время допросов или самолично в интервью разных, и совсем не сидят, и совсем не в Ростове. Парасюки сыны и отцы, Бублики признались в провокационной стрельбе по людям на камеру в прокуратуре во время допросов или самолично в интервью разных, и совсем не сидят, и совсем не в Ростове. freeze 4 Повідомлень: 19186 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4580 раз. Подякували: 7313 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 10:05 Re: Політичні дискусії Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3872 З нами з: 19.04.12 Подякував: 54 раз. Подякували: 487 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 10:43 Schmit

Повідомлень: 1798 З нами з: 08.09.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 12:53 Replay написав: Студенти, якi проплатили "контракт" - ставляться до навчання несерйозно, все одно не виключать з ВУЗ-у, адже "все проплачено"!

Цiкаво - ми отримуємо бездарiв-лiкарiв, фiнансистiв та iн., хоча Розумним Студенти, якi проплатили "контракт" - ставляться до навчання несерйозно, все одно не виключать з ВУЗ-у, адже "все проплачено"!Цiкаво - ми отримуємо бездарiв-лiкарiв, фiнансистiв та iн., хоча Розумним

Студентов бюджетных мест точно так же нельзя отчислить, потому что большая вероятность, что сверху спустят сокращение бюджетного места вместе с таким отчислением, а это финансирование, причём для которого не нужно искать и агитировать платежеспособных абитуриентов. Исключение - только если среди контрактников на той же специальности есть реально толковый студент, тогда ему с большой вероятностью позволят занять освободившееся бюджетное место. Но с толковыми студентами напряженка, поэтому риск сокращения обычно больше, вот и бегают преподаватели за студентами, чтобы те хоть что-то делали. С ног на голову всё, короче говоря. Студентов бюджетных мест точно так же нельзя отчислить, потому что большая вероятность, что сверху спустят сокращение бюджетного места вместе с таким отчислением, а это финансирование, причём для которого не нужно искать и агитировать платежеспособных абитуриентов. Исключение - только если среди контрактников на той же специальности есть реально толковый студент, тогда ему с большой вероятностью позволят занять освободившееся бюджетное место. Но с толковыми студентами напряженка, поэтому риск сокращения обычно больше, вот и бегают преподаватели за студентами, чтобы те хоть что-то делали. С ног на голову всё, короче говоря. M-Audio Повідомлень: 1870 З нами з: 23.03.11 Подякував: 321 раз. Подякували: 298 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 21 лис, 2020 13:43 unicdima написав: lapay написав: unicdima написав: Бачу ніхто не звернув увагу на дати в статті, гроші вони перевели в 2018, а музей мав бути готовим в лютому 2019, або на крайняк в серпні, отже арешт це відмазка, там мав бути або готовий музей на той час або будівництво на кінцевому етапі. Бачу ніхто не звернув увагу на дати в статті, гроші вони перевели в 2018, а музей мав бути готовим в лютому 2019, або на крайняк в серпні, отже арешт це відмазка, там мав бути або готовий музей на той час або будівництво на кінцевому етапі.

https://maidanmuseum.org/uk/node/642

Генпідрядник готовий будувати Меморіал Героїв Небесної Сотні



22 грудня 2018 року Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності уклав договір генпідряду з ТОВ “Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня “Україна-Реставрація” про будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні. У січні 2019 року буде виконано підготовчі роботи: облаштують побутове містечко, встановлять будівельний паркан, на якому розмістять інформаційні щити. Саме ж будівництво почнеться після скасування ухвали Печерського суду, якою на земельні ділянки накладено арешт, а Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності заборонено вчиняти будь-які дії, спрямовані на пошкодження, псування, знищення чи перетворення рельєфу місцевості, об’єктів, зелених насаджень, учиняти інші дії, що можуть призвести до знищення доказів обставин учинення злочинів 18–20 лютого 2014 року чи призвести до зміни обстановки на цій ділянці до завершення слідчих дій.

2019-01-08 16:03 Генпідрядник готовий будувати Меморіал Героїв Небесної Сотні22 грудня 2018 року Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності уклав договір генпідряду з ТОВ “Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня “Україна-Реставрація” про будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні. У січні 2019 року буде виконано підготовчі роботи: облаштують побутове містечко, встановлять будівельний паркан, на якому розмістять інформаційні щити. Саме ж будівництво почнеться після скасування ухвали Печерського суду, якою на земельні ділянки накладено арешт, а Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності заборонено вчиняти будь-які дії, спрямовані на пошкодження, псування, знищення чи перетворення рельєфу місцевості, об’єктів, зелених насаджень, учиняти інші дії, що можуть призвести до знищення доказів обставин учинення злочинів 18–20 лютого 2014 року чи призвести до зміни обстановки на цій ділянці до завершення слідчих дій.2019-01-08 16:03

Значить в тому інтерв`ю директор набрехав.

А як з точки зору будівельного законодавства, перечисляти гроші для будівництва на ділянці яка є під арештом законно? Значить в тому інтерв`ю директор набрехав.А як з точки зору будівельного законодавства, перечисляти гроші для будівництва на ділянці яка є під арештом законно?

Прокуратура Киева признала, что деньги на Музей Майдана разворовали

12:54, сегодня

https://strana.ua/news/302209-prokuratu ... ovali.html



Глава Киевской городской прокуратуры Олег Кипер заявил, что у правоохранителей есть обоснованные основания полагать, что средства, которые были выделены на строительство Мемориала Революции Достоинства, разворовали.



Его слова в субботу передает пресс-служба столичной прокуратуры.



"Украинское общество заинтересовано в достройке Музея Революции Достоинства, поэтому мы никому не позволим разворовывать бюджетные средства и манипулировать на памяти героев", - заявил прокурор.



По словам Кипера, в декабре 2018 года для реконструкции и строительства Музея Революции были выделены средства в сумме около 148 млн гривен. Аванс в размере 80% на фирму-подрядчика был перечислен немедленно - 111 млн гривен.



Срок строительства истекал в августе 2019 года, однако строительные работы так и не были начаты. Поэтому в июле 2020 года правоохранители открыли уголовное дело, в рамках которого проверялось использование бюджетных средств, выделенных на строительство музея.



По данным аудиторской службы, на счетах генерального подрядчика на тот момент сохранялось около 10 млн гривен. Поэтому появились основания считать, что выделенные средства были разворованы.



После получения постановления следственного судьи 13 ноября правоохранительные органы провели ряд следственных действий, в том числе обыски, а именно в Музее Революции и у генерального подрядчика, чтобы установить и изъять все необходимые документы для проведения соответствующих экспертиз, которые назначены в рамках уголовного производства. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8522 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6821682268236824 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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