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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6821682268236824

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 09:59

  lapay написав:Цікава в тебе логіка. Яценюк агітував йти під кулі, а хто ж ті кулі випускав? І коли він казав про "кулю в лоб", а коли гинули люди, від цих куль?
Слідство вже встановило винних, які ховаються по ростовам чи обміняні на наших полонених.


Парасюки сыны и отцы, Бублики признались в провокационной стрельбе по людям на камеру в прокуратуре во время допросов или самолично в интервью разных, и совсем не сидят, и совсем не в Ростове.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 10:05

Re: Політичні дискусії

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Не так добре з грошима, як погано без них.
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Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 12:53

  Replay написав:Студенти, якi проплатили "контракт" - ставляться до навчання несерйозно, все одно не виключать з ВУЗ-у, адже "все проплачено"!
Цiкаво - ми отримуємо бездарiв-лiкарiв, фiнансистiв та iн., хоча Розумним

Студентов бюджетных мест точно так же нельзя отчислить, потому что большая вероятность, что сверху спустят сокращение бюджетного места вместе с таким отчислением, а это финансирование, причём для которого не нужно искать и агитировать платежеспособных абитуриентов. Исключение - только если среди контрактников на той же специальности есть реально толковый студент, тогда ему с большой вероятностью позволят занять освободившееся бюджетное место. Но с толковыми студентами напряженка, поэтому риск сокращения обычно больше, вот и бегают преподаватели за студентами, чтобы те хоть что-то делали. С ног на голову всё, короче говоря.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 13:43

  unicdima написав:
  lapay написав:
  unicdima написав:Бачу ніхто не звернув увагу на дати в статті, гроші вони перевели в 2018, а музей мав бути готовим в лютому 2019, або на крайняк в серпні, отже арешт це відмазка, там мав бути або готовий музей на той час або будівництво на кінцевому етапі.

https://maidanmuseum.org/uk/node/642
Генпідрядник готовий будувати Меморіал Героїв Небесної Сотні

22 грудня 2018 року Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності уклав договір генпідряду з ТОВ “Спеціальна науково-реставраційна проектно-будівельно-виробнича майстерня “Україна-Реставрація” про будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні. У січні 2019 року буде виконано підготовчі роботи: облаштують побутове містечко, встановлять будівельний паркан, на якому розмістять інформаційні щити. Саме ж будівництво почнеться після скасування ухвали Печерського суду, якою на земельні ділянки накладено арешт, а Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності заборонено вчиняти будь-які дії, спрямовані на пошкодження, псування, знищення чи перетворення рельєфу місцевості, об’єктів, зелених насаджень, учиняти інші дії, що можуть призвести до знищення доказів обставин учинення злочинів 18–20 лютого 2014 року чи призвести до зміни обстановки на цій ділянці до завершення слідчих дій.
2019-01-08 16:03

Значить в тому інтерв`ю директор набрехав.
А як з точки зору будівельного законодавства, перечисляти гроші для будівництва на ділянці яка є під арештом законно?

Прокуратура Киева признала, что деньги на Музей Майдана разворовали
12:54, сегодня
https://strana.ua/news/302209-prokuratu ... ovali.html

Глава Киевской городской прокуратуры Олег Кипер заявил, что у правоохранителей есть обоснованные основания полагать, что средства, которые были выделены на строительство Мемориала Революции Достоинства, разворовали.

Его слова в субботу передает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Украинское общество заинтересовано в достройке Музея Революции Достоинства, поэтому мы никому не позволим разворовывать бюджетные средства и манипулировать на памяти героев", - заявил прокурор.

По словам Кипера, в декабре 2018 года для реконструкции и строительства Музея Революции были выделены средства в сумме около 148 млн гривен. Аванс в размере 80% на фирму-подрядчика был перечислен немедленно - 111 млн гривен.

Срок строительства истекал в августе 2019 года, однако строительные работы так и не были начаты. Поэтому в июле 2020 года правоохранители открыли уголовное дело, в рамках которого проверялось использование бюджетных средств, выделенных на строительство музея.

По данным аудиторской службы, на счетах генерального подрядчика на тот момент сохранялось около 10 млн гривен. Поэтому появились основания считать, что выделенные средства были разворованы.

После получения постановления следственного судьи 13 ноября правоохранительные органы провели ряд следственных действий, в том числе обыски, а именно в Музее Революции и у генерального подрядчика, чтобы установить и изъять все необходимые документы для проведения соответствующих экспертиз, которые назначены в рамках уголовного производства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:19

  zРадио написав:

Кум президента РФ Володимира Путіна - Віктор Медведчук - за рік став власником трьох телеканалів: 112, NewsOne та ZIK.

Як Росія анексувала Крим чомусь не назвали :lol:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:22

  Ukrainian написав:Кум президента РФ Володимира Путіна - Віктор Медведчук - за рік став власником трьох телеканалів: 112, NewsOne та ZIK.


Посмотри - там все взвешенно, и бОльшая часть экспертов - промайдановцы, у которых рыльце в пушку

  Ukrainian написав:Як Росія анексувала Крим чомусь не назвали :lol:


Потому что в фокусе расследования - наше бездействие на российскую агрессию
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 21 лис, 2020 22:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:24

  zРадио написав:
  Ukrainian написав:Кум президента РФ Володимира Путіна - Віктор Медведчук - за рік став власником трьох телеканалів: 112, NewsOne та ZIK.


Посмотри - там все взвешенно, и бОльшая часть экспертов - промайдановцы, у которых рыльце в пушку


Незалежно від дій української влади того часу Крим би залишався українським якби Росія не влізла
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 22:34

  Ukrainian написав:Незалежно від дій української влади того часу Крим би залишався українським якби Росія не влізла


Бла-бла-бла - если бы бабушка была дедушкой. В Британии тоже был трусливый лорд Галифакс, но в историю себя вписал Черчилль
zРадио
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