Парасюки сыны и отцы, Бублики признались в провокационной стрельбе по людям на камеру в прокуратуре во время допросов или самолично в интервью разных, и совсем не сидят, и совсем не в Ростове.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 21 лис, 2020 09:59
Парасюки сыны и отцы, Бублики признались в провокационной стрельбе по людям на камеру в прокуратуре во время допросов или самолично в интервью разных, и совсем не сидят, и совсем не в Ростове.
Додано: Суб 21 лис, 2020 10:05
Re: Політичні дискусії
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 21 лис, 2020 12:53
Студентов бюджетных мест точно так же нельзя отчислить, потому что большая вероятность, что сверху спустят сокращение бюджетного места вместе с таким отчислением, а это финансирование, причём для которого не нужно искать и агитировать платежеспособных абитуриентов. Исключение - только если среди контрактников на той же специальности есть реально толковый студент, тогда ему с большой вероятностью позволят занять освободившееся бюджетное место. Но с толковыми студентами напряженка, поэтому риск сокращения обычно больше, вот и бегают преподаватели за студентами, чтобы те хоть что-то делали. С ног на голову всё, короче говоря.
Додано: Суб 21 лис, 2020 13:43
Прокуратура Киева признала, что деньги на Музей Майдана разворовали
12:54, сегодня
Глава Киевской городской прокуратуры Олег Кипер заявил, что у правоохранителей есть обоснованные основания полагать, что средства, которые были выделены на строительство Мемориала Революции Достоинства, разворовали.
Его слова в субботу передает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Украинское общество заинтересовано в достройке Музея Революции Достоинства, поэтому мы никому не позволим разворовывать бюджетные средства и манипулировать на памяти героев", - заявил прокурор.
По словам Кипера, в декабре 2018 года для реконструкции и строительства Музея Революции были выделены средства в сумме около 148 млн гривен. Аванс в размере 80% на фирму-подрядчика был перечислен немедленно - 111 млн гривен.
Срок строительства истекал в августе 2019 года, однако строительные работы так и не были начаты. Поэтому в июле 2020 года правоохранители открыли уголовное дело, в рамках которого проверялось использование бюджетных средств, выделенных на строительство музея.
По данным аудиторской службы, на счетах генерального подрядчика на тот момент сохранялось около 10 млн гривен. Поэтому появились основания считать, что выделенные средства были разворованы.
После получения постановления следственного судьи 13 ноября правоохранительные органы провели ряд следственных действий, в том числе обыски, а именно в Музее Революции и у генерального подрядчика, чтобы установить и изъять все необходимые документы для проведения соответствующих экспертиз, которые назначены в рамках уголовного производства.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:19
Кум президента РФ Володимира Путіна - Віктор Медведчук - за рік став власником трьох телеканалів: 112, NewsOne та ZIK.
Як Росія анексувала Крим чомусь не назвали
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:22
Посмотри - там все взвешенно, и бОльшая часть экспертов - промайдановцы, у которых рыльце в пушку
Потому что в фокусе расследования - наше бездействие на российскую агрессию
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 21 лис, 2020 22:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:24
Незалежно від дій української влади того часу Крим би залишався українським якби Росія не влізла
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Суб 21 лис, 2020 22:34
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