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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 22 лис, 2020 00:44
Re: Політичні дискусії
А хто взагалі придумав перекрити Інститутську, навіщо?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Нед 22 лис, 2020 01:36
Ерунда. У людей на Майдане был явный враг - Беркут, который первым начал стрелять в безоружных людей. С ним и был бой, а не сами с собой. Мало этой беркутовской мрази тогда положили.
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