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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6822682368246825

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 00:44

Re: Політичні дискусії

А хто взагалі придумав перекрити Інститутську, навіщо?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 01:36

  freeze написав:Парасюки сыны и отцы, Бублики признались в провокационной стрельбе по людям на камеру в прокуратуре во время допросов или самолично в интервью разных, и совсем не сидят, и совсем не в Ростове.


Ерунда. У людей на Майдане был явный враг - Беркут, который первым начал стрелять в безоружных людей. С ним и был бой, а не сами с собой. Мало этой беркутовской мрази тогда положили. :?
Libo
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