Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Парасюки сыны и отцы, Бублики признались в провокационной стрельбе по людям на камеру в прокуратуре во время допросов или самолично в интервью разных, и совсем не сидят, и совсем не в Ростове.
Ерунда. У людей на Майдане был явный враг - Беркут, который первым начал стрелять в безоружных людей. С ним и был бой, а не сами с собой. Мало этой беркутовской мрази тогда положили.
Это кино c рэмбо-арестовичами в роли экспертов - для людей скороткой памятью и без мозгов. И подача на соответствующем канале. Еще и ПО прилепили на картинку.
Читайте стенограму СНБО от 28 февраля 2014 года. Там все понятно, в каком состоянии были силовые структуры в Крыму и по стране в целом, кто что предлагал и т.д. Юлэнька громче всех агитировала - ничего не делать, а теперь ее депутат Сенченко рассказывает, как они в Крыму ждали сопротивления наших силовиков. Почему не удержали Крым: стенограмма СНБО от 28 февраля 2014 года
Турчинов: «Нам нужна полная мобилизация страны, необходимо немедленно начать перебрасывать имеющиеся войска с Центра и Запада на Восток и Юг. Это жизненно необходимо!».
Тимошенко: «Вы представляете, что начнется в стране, если танки и БТРы начнут ехать по улицам городов? Это спровоцирует массовую панику. Люди начнут массово бежать из страны. Проблема с продовольствием, с топливом...».
Турчинов: «Еще больше паника будет, когда на Крещатике будут российские танки. Мы должны сделать все для того, чтобы быть в состоянии защищаться, в том числе и самостоятельно, если не дождемся военной помощи от Запада. А для этого нужно действовать. Поэтому я не могу не поставить на голосование СНБО решение о введении в стране военного положения.
Кто «за»? Ясно. «За» ‒ один Турчинов. Это означает, что решение не принято.
У нас нет времени на бюрократические проволочки и согласования. Поэтому на основании нашего обсуждения прошу также немедленно выполнить мои протокольные поручения:
‒ восстановление боеспособности ВСУ,
‒ мобилизация,
‒ передислокация войск,
‒ в случае вторжения использовать все имеющиеся силы и средства, в случае штурма военных частей, в целях защиты жизни военнослужащих и обеспечения выполнения поставленных задач, использовать оружие в соответствии с требованиями воинских уставов».