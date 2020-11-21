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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 22 лис, 2020 00:44
Re: Політичні дискусії
А хто взагалі придумав перекрити Інститутську, навіщо?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: Нед 22 лис, 2020 01:36
Ерунда. У людей на Майдане был явный враг - Беркут, который первым начал стрелять в безоружных людей. С ним и был бой, а не сами с собой. Мало этой беркутовской мрази тогда положили.
Додано: Нед 22 лис, 2020 09:46
Это кино c рэмбо-арестовичами в роли экспертов - для людей скороткой памятью и без мозгов. И подача на соответствующем канале. Еще и ПО прилепили на картинку.
Читайте стенограму СНБО от 28 февраля 2014 года. Там все понятно, в каком состоянии были силовые структуры в Крыму и по стране в целом, кто что предлагал и т.д.
Юлэнька громче всех агитировала - ничего не делать, а теперь ее депутат Сенченко рассказывает, как они в Крыму ждали сопротивления наших силовиков.
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:26
Schmit
Вы забываете вот такой факт:
" Нет, на "вы", я всегда корректен, тем более, что очно с ним не знаком. Дважды по телефону с ним говорил – это все общение. Заканчивая разговор, я сказал: "Передайте Путину: на вас будет кровь и вся ответственность..." Могу ошибаться в деталях, но суть общения была такова. Разумеется, я блефовал, понимал, что приказ вести огонь на поражение вряд ли большинство наших военных выполнит. Вряд ли решатся не просто отстреливаться, а использовать тяжелое вооружение. Но знаете, россияне штурм отменили. В результате мы выиграли почти месяц времени."
Больше читайте тут:
Факт есть факт: даже блефа от Турчинов а о возможности реальных боевых действий с кровопролитием выше одиночного -- для рашкованов в Крыму на тот момент (формата зелёных человечков) было достаточно.
То есть вполне вероятно, что их устраивал только бескровный неявный захват территории.
Что собственно им и удалось.
И ключевую роль в обеспечении данной возможности (оккупации именно в таком формате) сыграл -- кровавый)) , как высший управленец.
Ещё раз: рашка пошла и предложила бескровный зеленочеловечковый формат оккупации аннексии.
Факт - наши можновладци согласились приняли ... именно данный предложенный формат.
Додано: Нед 22 лис, 2020 12:45
detroytred
Ухтышка!
(вэрихэписмайлик)
Я так скучал, ждал и высматривал.Свершилось.
пс. пожалуйста, не оставляйте надолго, не заставляйте меня грустить.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Нед 22 лис, 2020 13:19
detroytred
Будьте добры описать собственный взгляд на политическую ситуацию в штатах. Очень интересно.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Нед 22 лис, 2020 14:36
Додано: Нед 22 лис, 2020 14:51
В таком случае, прошу если не затруднит, указать ссылочкой на конкретные мнения и дисскусии на форуме, которые Вы относите к хорошим и заслуживающим внимания.
Знаете, бывает очень сложно, а иногда просто невозможно, в мириадах битов найти те самые. Спасибо.
Со своей стороны, обещаю помалкивать и не отвлекать, ограничившись исключительно изучением.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:13
bevzaalex
К сожалению, затруднит. Поэтому выше указал, что не могу.
Но если навскидку, то -- freeze.
Удачи!
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:37
Взаимно!
Поехал за золотом Фриза.
До встречи.
пс. регулярно мониторю Вашу страницу, следовательно Ваши +1благодарности также являются указателями, к сожалению не везде доступны, но що маємо. Мерси.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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