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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6823682468256826>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 00:44

Re: Політичні дискусії

А хто взагалі придумав перекрити Інститутську, навіщо?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 01:36

  freeze написав:Парасюки сыны и отцы, Бублики признались в провокационной стрельбе по людям на камеру в прокуратуре во время допросов или самолично в интервью разных, и совсем не сидят, и совсем не в Ростове.


Ерунда. У людей на Майдане был явный враг - Беркут, который первым начал стрелять в безоружных людей. С ним и был бой, а не сами с собой. Мало этой беркутовской мрази тогда положили. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 09:46

  zРадио написав:

Это кино c рэмбо-арестовичами в роли экспертов - для людей скороткой памятью и без мозгов. И подача на соответствующем канале. Еще и ПО прилепили на картинку.

Читайте стенограму СНБО от 28 февраля 2014 года. Там все понятно, в каком состоянии были силовые структуры в Крыму и по стране в целом, кто что предлагал и т.д.
Юлэнька громче всех агитировала - ничего не делать, а теперь ее депутат Сенченко рассказывает, как они в Крыму ждали сопротивления наших силовиков.
Почему не удержали Крым: стенограмма СНБО от 28 февраля 2014 года
Турчинов: «Нам нужна полная мобилизация страны, необходимо немедленно начать перебрасывать имеющиеся войска с Центра и Запада на Восток и Юг. Это жизненно необходимо!».

Тимошенко: «Вы представляете, что начнется в стране, если танки и БТРы начнут ехать по улицам городов? Это спровоцирует массовую панику. Люди начнут массово бежать из страны. Проблема с продовольствием, с топливом...».

Турчинов: «Еще больше паника будет, когда на Крещатике будут российские танки. Мы должны сделать все для того, чтобы быть в состоянии защищаться, в том числе и самостоятельно, если не дождемся военной помощи от Запада. А для этого нужно действовать. Поэтому я не могу не поставить на голосование СНБО решение о введении в стране военного положения.

Кто «за»? Ясно. «За» ‒ один Турчинов. Это означает, что решение не принято.

У нас нет времени на бюрократические проволочки и согласования. Поэтому на основании нашего обсуждения прошу также немедленно выполнить мои протокольные поручения:

‒ восстановление боеспособности ВСУ,

‒ мобилизация,

‒ передислокация войск,

‒ в случае вторжения использовать все имеющиеся силы и средства, в случае штурма военных частей, в целях защиты жизни военнослужащих и обеспечения выполнения поставленных задач, использовать оружие в соответствии с требованиями воинских уставов».
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:26

Schmit

Вы забываете вот такой факт:
" Нет, на "вы", я всегда корректен, тем более, что очно с ним не знаком. Дважды по телефону с ним говорил – это все общение. Заканчивая разговор, я сказал: "Передайте Путину: на вас будет кровь и вся ответственность..." Могу ошибаться в деталях, но суть общения была такова. Разумеется, я блефовал, понимал, что приказ вести огонь на поражение вряд ли большинство наших военных выполнит. Вряд ли решатся не просто отстреливаться, а использовать тяжелое вооружение. Но знаете, россияне штурм отменили. В результате мы выиграли почти месяц времени."
Больше читайте тут: https://m.gordonua.com/publications/tur ... 39748.html

Факт есть факт: даже блефа от Турчинов а о возможности реальных боевых действий с кровопролитием выше одиночного -- для рашкованов в Крыму на тот момент (формата зелёных человечков) было достаточно.
То есть вполне вероятно, что их устраивал только бескровный неявный захват территории.

Что собственно им и удалось.
И ключевую роль в обеспечении данной возможности (оккупации именно в таком формате) сыграл -- кровавый)) , как высший управленец.

Ещё раз: рашка пошла и предложила бескровный зеленочеловечковый формат оккупации аннексии.
Факт - наши можновладци согласились приняли ... именно данный предложенный формат.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 12:45

detroytred
Ухтышка!
:D (вэрихэписмайлик)
Я так скучал, ждал и высматривал.Свершилось.
пс. пожалуйста, не оставляйте надолго, не заставляйте меня грустить. :oops:
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 13:19

detroytred
Будьте добры описать собственный взгляд на политическую ситуацию в штатах. Очень интересно.
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:36

  bevzaalex написав:detroytred
Будьте добры описать собственный взгляд на политическую ситуацию в штатах. Очень интересно.

Извиняйте, не могу.

На форуме достаточно интересных мнений.
Хороших дискуссий.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 14:51

  detroytred написав:
  bevzaalex написав:detroytred
Будьте добры описать собственный взгляд на политическую ситуацию в штатах. Очень интересно.

Извиняйте, не могу.

На форуме достаточно интересных мнений.
Хороших дискуссий.

В таком случае, прошу если не затруднит, указать ссылочкой на конкретные мнения и дисскусии на форуме, которые Вы относите к хорошим и заслуживающим внимания.
Знаете, бывает очень сложно, а иногда просто невозможно, в мириадах битов найти те самые. Спасибо.
Со своей стороны, обещаю помалкивать и не отвлекать, ограничившись исключительно изучением.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:13

bevzaalex
К сожалению, затруднит. Поэтому выше указал, что не могу.
Но если навскидку, то -- freeze.

Удачи!
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:37

  detroytred написав:Но если навскидку, то -- freeze.

Удачи!

Взаимно!


Поехал за золотом Фриза.
До встречи.

пс. регулярно мониторю Вашу страницу, следовательно Ваши +1благодарности также являются указателями, к сожалению не везде доступны, но що маємо. Мерси.
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bevzaalex
 
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