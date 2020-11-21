Додано: Нед 22 лис, 2020 09:46

zРадио написав:

Турчинов: «Нам нужна полная мобилизация страны, необходимо немедленно начать перебрасывать имеющиеся войска с Центра и Запада на Восток и Юг. Это жизненно необходимо!».



Тимошенко: «Вы представляете, что начнется в стране, если танки и БТРы начнут ехать по улицам городов? Это спровоцирует массовую панику. Люди начнут массово бежать из страны. Проблема с продовольствием, с топливом...».



Турчинов: «Еще больше паника будет, когда на Крещатике будут российские танки. Мы должны сделать все для того, чтобы быть в состоянии защищаться, в том числе и самостоятельно, если не дождемся военной помощи от Запада. А для этого нужно действовать. Поэтому я не могу не поставить на голосование СНБО решение о введении в стране военного положения.



Кто «за»? Ясно. «За» ‒ один Турчинов. Это означает, что решение не принято.



У нас нет времени на бюрократические проволочки и согласования. Поэтому на основании нашего обсуждения прошу также немедленно выполнить мои протокольные поручения:



‒ восстановление боеспособности ВСУ,



‒ мобилизация,



‒ передислокация войск,



‒ в случае вторжения использовать все имеющиеся силы и средства, в случае штурма военных частей, в целях защиты жизни военнослужащих и обеспечения выполнения поставленных задач, использовать оружие в соответствии с требованиями воинских уставов».



Это кино c рэмбо-арестовичами в роли экспертов - для людей скороткой памятью и без мозгов. И подача на соответствующем канале. Еще и ПО прилепили на картинку.Читайте стенограму СНБО от 28 февраля 2014 года. Там все понятно, в каком состоянии были силовые структуры в Крыму и по стране в целом, кто что предлагал и т.д.Юлэнька громче всех агитировала - ничего не делать, а теперь ее депутат Сенченко рассказывает, как они в Крыму ждали сопротивления наших силовиков.