Вчера ещё худо-бедно "3 революцию" отметили.
А сегодня вроде как дата начала "оранжевой революции". И никаких "антикапитулянтских" перформансов не будет?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:51
Вчера ещё худо-бедно "3 революцию" отметили.
А сегодня вроде как дата начала "оранжевой революции". И никаких "антикапитулянтских" перформансов не будет?
Biden's Laptop Matters
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