Вчера ещё худо-бедно "3 революцию" отметили.
А сегодня вроде как дата начала "оранжевой революции". И никаких "антикапитулянтских" перформансов не будет?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:51
Вчера ещё худо-бедно "3 революцию" отметили.
А сегодня вроде как дата начала "оранжевой революции". И никаких "антикапитулянтских" перформансов не будет?
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:09
Милованушку назначили вместо Уманского
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:31
Відео в великій мірі маніпуляція. По-російська, звичайно. 112 - канал Медведчука.
Є стенограма РНБО де зібралась вся еліта і було голосування. За проголосував - один Турчинов.
Але найбільша маніпуляція відео - це чому взагалі склалась така ситуація?
Повна аналогія, між іншим, з Грузією, Вірменією і т.д. Вірменія програла війну - а винуватий хто? Пашинян! Знайшли крайнього.
Це при тому що Пашинян вже 2 роки при владі - міг підготуватись.
А Турчинов був 2 дні при владі(та це й одержав ту "владу" не зовсім законно) - що він міг зробити?
Головного винуватця Януковича(який 4 роки перед тим курував Україною) у відео майже не згадують - це і є головна маніпуляція відео - перекинути вину за Крим на Майдан і після-майданівську владу.
І на заставці відео поставили Порошенка - який взагалі відношення до "здачі Криму" не має.
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