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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6823682468256826

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:51

Вчера ещё худо-бедно "3 революцию" отметили.
А сегодня вроде как дата начала "оранжевой революции". И никаких "антикапитулянтских" перформансов не будет?
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:09

Милованова назначили внештатным советником Ермака.

О новой должности экс-министра экономики рассказали в пресс-службе ОП. Сам Милованов ранее писал, что уже определённое время и так работает внештатным советником главы ОП без зарплаты, и надеется, что его знания "будут полезны руководству Украины".

Раньше зарплаты министра не хватало, а бесплатно, получается, хватает?)

https://t.me/dtpkievua/110327

Милованушку назначили вместо Уманского :)
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:31

  zРадио написав:

Відео в великій мірі маніпуляція. По-російська, звичайно. 112 - канал Медведчука.
Є стенограма РНБО де зібралась вся еліта і було голосування. За проголосував - один Турчинов.
Але найбільша маніпуляція відео - це чому взагалі склалась така ситуація?
Повна аналогія, між іншим, з Грузією, Вірменією і т.д. Вірменія програла війну - а винуватий хто? Пашинян! Знайшли крайнього. :D
Це при тому що Пашинян вже 2 роки при владі - міг підготуватись.
А Турчинов був 2 дні при владі(та це й одержав ту "владу" не зовсім законно) - що він міг зробити?
Головного винуватця Януковича(який 4 роки перед тим курував Україною) у відео майже не згадують - це і є головна маніпуляція відео - перекинути вину за Крим на Майдан і після-майданівську владу.
І на заставці відео поставили Порошенка - який взагалі відношення до "здачі Криму" не має.
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