RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 68246825682668276828>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 15:51

Вчера ещё худо-бедно "3 революцию" отметили.
А сегодня вроде как дата начала "оранжевой революции". И никаких "антикапитулянтских" перформансов не будет?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13338
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7348 раз.
Подякували: 3495 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:09

Милованова назначили внештатным советником Ермака.

О новой должности экс-министра экономики рассказали в пресс-службе ОП. Сам Милованов ранее писал, что уже определённое время и так работает внештатным советником главы ОП без зарплаты, и надеется, что его знания "будут полезны руководству Украины".

Раньше зарплаты министра не хватало, а бесплатно, получается, хватает?)

https://t.me/dtpkievua/110327

Милованушку назначили вместо Уманского :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13338
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7348 раз.
Подякували: 3495 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:31

  zРадио написав:

Відео в великій мірі маніпуляція. По-російська, звичайно. 112 - канал Медведчука.
Є стенограма РНБО де зібралась вся еліта і було голосування. За проголосував - один Турчинов.
Але найбільша маніпуляція відео - це чому взагалі склалась така ситуація?
Повна аналогія, між іншим, з Грузією, Вірменією і т.д. Вірменія програла війну - а винуватий хто? Пашинян! Знайшли крайнього. :D
Це при тому що Пашинян вже 2 роки при владі - міг підготуватись.
А Турчинов був 2 дні при владі(та це й одержав ту "владу" не зовсім законно) - що він міг зробити?
Головного винуватця Януковича(який 4 роки перед тим курував Україною) у відео майже не згадують - це і є головна маніпуляція відео - перекинути вину за Крим на Майдан і після-майданівську владу.
І на заставці відео поставили Порошенка - який взагалі відношення до "здачі Криму" не має.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2655
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:40

  Schmit написав:Читайте стенограму СНБО от 28 февраля 2014 года. Там все понятно, в каком состоянии были силовые структуры в Крыму и по стране в целом, кто что предлагал и т.д.
Юлэнька громче всех агитировала - ничего не делать


Во-первых, читал, во-вторых, с *** ответственность не снимаю - это та же майдановская шайка-лейка и бенефициар насильственной смены власти. Ей, экс-заключенной, нужно было легитимизироваться еще больше, чем Турчинову

  andrijk777 написав:Головного винуватця Януковича(який 4 роки перед тим курував Україною) у відео майже не згадують - це і є головна маніпуляція відео - перекинути вину за Крим на Майдан і після-майданівську владу.


Ты себя то послушай - Янукович был президентом 4 года и все эти 4 года Крым оставался украинским. А слит был - в первую неделю отсутствия Януковича. Виноват в том, что его выгнали радикалы майдана? Да, пожалуй - не защищал власть и не рассадил бунтарей по тюрьмам, пока они не вышли из-под контроля и это сделать стало невозможно.

А насчет Турчинова - я ж выше сказал, речь о политической ответственности. Трусость и неготовность к тяжелым решениям - это не преступление. Преступление - неконституционная смена власти, в которой он сыграл значительную роль. А неумение командовать страной - это область (отсутствия) лидерских качеств и управленческого опыта на высоком уровне
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8438
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1557 раз.
Подякували: 3481 раз.
 
Профіль
9
5
3
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:43

  andrijk777 написав:Відео в великій мірі маніпуляція. По-російська, звичайно. 112 - канал Медведчука.
Є стенограма РНБО де зібралась вся еліта і було голосування. За проголосував - один Турчинов.
Але найбільша маніпуляція відео - це чому взагалі склалась така ситуація?
Повна аналогія, між іншим, з Грузією, Вірменією і т.д. Вірменія програла війну - а винуватий хто? Пашинян! Знайшли крайнього. :D
Це при тому що Пашинян вже 2 роки при владі - міг підготуватись.
А Турчинов був 2 дні при владі(та це й одержав ту "владу" не зовсім законно) - що він міг зробити?
Головного винуватця Януковича(який 4 роки перед тим курував Україною) у відео майже не згадують - це і є головна маніпуляція відео - перекинути вину за Крим на Майдан і після-майданівську владу.
І на заставці відео поставили Порошенка - який взагалі відношення до "здачі Криму" не має.

Не скромничайте - нужно с Кравчука ... и до сегодняшних "голубков мира".
С указанием, за чей счёт.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 22 лис, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8535
З нами з: 20.09.12
Подякував: 691 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:44

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:Головного винуватця Януковича(який 4 роки перед тим курував Україною) у відео майже не згадують - це і є головна маніпуляція відео - перекинути вину за Крим на Майдан і після-майданівську владу.


Пока президентом был Янукович Крым был украинским и по факту и де-юре, сейчас только юридически, а остальное есть примитивная попытка натянуть сову на жирный глобус, подтасовав события и их последовательность.
Как только шапошника лишили почетного звания всенародно избранного, события полились в негативном ключе.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 22 лис, 2020 17:49, всього редагувалось 2 разів.
freeze
4
 
Повідомлень: 19221
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4588 раз.
Подякували: 7321 раз.
 
Профіль
4
22
5
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:46

ВИДОСИК:
В Днепре в качестве фактора мотивации избирателей выбрали раздачу бесплатной еды прямо рядом с избирательными участками

https://t.me/legitimniy_live/2518

собралось людей больше, чем на вчерашний "антикапитуляционный" перформанс.
И тем более больше, чем на сегодняшний день начала Оранжевой революции ( 0 празднующих, по крайней мере на Майдане)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13338
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7348 раз.
Подякували: 3495 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:48

  freeze написав:
andrijk777 написав:Головного винуватця Януковича(який 4 роки перед тим курував Україною) у відео майже не згадують - це і є головна маніпуляція відео - перекинути вину за Крим на Майдан і після-майданівську владу.


Пока президентом был Янукович Крым был украинским, остальное есть примитивная попытка натянуть сову на жирный глобус, подтасовав события и их последовательность.

Только вся система Государства была под контролем "заинтересованных государств" или их представителей.
Экономика - под криминалом.(на уничтожение и вывод капитала)
Оборонка под США.
Исполнительная власть в государстве и оборонка под РФ.
- Тотальная ликвидация всех стратегических ВС.
- А х.у.л.е. - пацифисты... - Будапештский договор.
К стати остатки оружейного плутония при Чивакуне отдали.(вернее он отдавал)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 22 лис, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8535
З нами з: 20.09.12
Подякував: 691 раз.
Подякували: 880 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:51

  detroytred написав:Факт есть факт: даже блефа от Турчинов а о возможности реальных боевых действий с кровопролитием выше одиночного -- для рашкованов в Крыму на тот момент (формата зелёных человечков) было достаточно.
То есть вполне вероятно, что их устраивал только бескровный неявный захват территории


100%! Будь там вооруженное противостояние, Кремль был тут же пошел на попятную, заявив "настамнебыло". Собственно, поэтому зеленые человечки и были без российских опознавательных знаков. Провокация, успешной которую сделали немощные лидеры майдана, дорвавшиеся до власти будучи абсолютно недееспособнымии ее использовать.

Поставь сейчас любого из диванных воинов на должность главнокомандующего - штаны не будут успевать менять!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8438
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1557 раз.
Подякували: 3481 раз.
 
Профіль
9
5
3
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:54

Re: Політичні дискусії

Kudrjavuy написав:Только вся система Государства была под контролем "заинтересованных государств" или их представителей.


Как будто сейчас что то изменилось.
Сейчас ещё жёстче указывают, что и как делать, и по рукам бьют, если что-то не так.
freeze
4
 
Повідомлень: 19221
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4588 раз.
Подякували: 7321 раз.
 
Профіль
4
22
5
  #<1 ... 68246825682668276828>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.