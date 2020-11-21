Додано: Нед 22 лис, 2020 17:40

Schmit написав: Читайте стенограму СНБО от 28 февраля 2014 года. Там все понятно, в каком состоянии были силовые структуры в Крыму и по стране в целом, кто что предлагал и т.д.

Юлэнька громче всех агитировала - ничего не делать

Читайте стенограму СНБО от 28 февраля 2014 года. Там все понятно, в каком состоянии были силовые структуры в Крыму и по стране в целом, кто что предлагал и т.д.Юлэнька громче всех агитировала - ничего не делать

andrijk777 написав: Головного винуватця Януковича(який 4 роки перед тим курував Україною) у відео майже не згадують - це і є головна маніпуляція відео - перекинути вину за Крим на Майдан і після-майданівську владу. Головного винуватця Януковича(який 4 роки перед тим курував Україною) у відео майже не згадують - це і є головна маніпуляція відео - перекинути вину за Крим на Майдан і після-майданівську владу.

Во-первых, читал, во-вторых, с *** ответственность не снимаю - это та же майдановская шайка-лейка и бенефициар насильственной смены власти. Ей, экс-заключенной, нужно было легитимизироваться еще больше, чем ТурчиновуТы себя то послушай - Янукович был президентом 4 года и все эти 4 года Крым оставался украинским. А слит был - в первую неделю отсутствия Януковича. Виноват в том, что его выгнали радикалы майдана? Да, пожалуй - не защищал власть и не рассадил бунтарей по тюрьмам, пока они не вышли из-под контроля и это сделать стало невозможно.А насчет Турчинова - я ж выше сказал, речь о политической ответственности. Трусость и неготовность к тяжелым решениям - это не преступление. Преступление - неконституционная смена власти, в которой он сыграл значительную роль. А неумение командовать страной - это область (отсутствия) лидерских качеств и управленческого опыта на высоком уровне