Вчера ещё худо-бедно "3 революцию" отметили.
А сегодня вроде как дата начала "оранжевой революции". И никаких "антикапитулянтских" перформансов не будет?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 22 лис, 2020 15:51
Вчера ещё худо-бедно "3 революцию" отметили.
А сегодня вроде как дата начала "оранжевой революции". И никаких "антикапитулянтских" перформансов не будет?
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:09
Милованушку назначили вместо Уманского
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:31
Відео в великій мірі маніпуляція. По-російська, звичайно. 112 - канал Медведчука.
Є стенограма РНБО де зібралась вся еліта і було голосування. За проголосував - один Турчинов.
Але найбільша маніпуляція відео - це чому взагалі склалась така ситуація?
Повна аналогія, між іншим, з Грузією, Вірменією і т.д. Вірменія програла війну - а винуватий хто? Пашинян! Знайшли крайнього.
Це при тому що Пашинян вже 2 роки при владі - міг підготуватись.
А Турчинов був 2 дні при владі(та це й одержав ту "владу" не зовсім законно) - що він міг зробити?
Головного винуватця Януковича(який 4 роки перед тим курував Україною) у відео майже не згадують - це і є головна маніпуляція відео - перекинути вину за Крим на Майдан і після-майданівську владу.
І на заставці відео поставили Порошенка - який взагалі відношення до "здачі Криму" не має.
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:40
Во-первых, читал, во-вторых, с *** ответственность не снимаю - это та же майдановская шайка-лейка и бенефициар насильственной смены власти. Ей, экс-заключенной, нужно было легитимизироваться еще больше, чем Турчинову
Ты себя то послушай - Янукович был президентом 4 года и все эти 4 года Крым оставался украинским. А слит был - в первую неделю отсутствия Януковича. Виноват в том, что его выгнали радикалы майдана? Да, пожалуй - не защищал власть и не рассадил бунтарей по тюрьмам, пока они не вышли из-под контроля и это сделать стало невозможно.
А насчет Турчинова - я ж выше сказал, речь о политической ответственности. Трусость и неготовность к тяжелым решениям - это не преступление. Преступление - неконституционная смена власти, в которой он сыграл значительную роль. А неумение командовать страной - это область (отсутствия) лидерских качеств и управленческого опыта на высоком уровне
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:43
Не скромничайте - нужно с Кравчука ... и до сегодняшних "голубков мира".
С указанием, за чей счёт.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 22 лис, 2020 17:44, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:44
Re: Політичні дискусії
Пока президентом был Янукович Крым был украинским и по факту и де-юре, сейчас только юридически, а остальное есть примитивная попытка натянуть сову на жирный глобус, подтасовав события и их последовательность.
Как только шапошника лишили почетного звания всенародно избранного, события полились в негативном ключе.
Востаннє редагувалось freeze в Нед 22 лис, 2020 17:49, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:46
ВИДОСИК:
собралось людей больше, чем на вчерашний "антикапитуляционный" перформанс.
И тем более больше, чем на сегодняшний день начала Оранжевой революции ( 0 празднующих, по крайней мере на Майдане)
Biden's Laptop Matters
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:48
Только вся система Государства была под контролем "заинтересованных государств" или их представителей.
Экономика - под криминалом.(на уничтожение и вывод капитала)
Оборонка под США.
Исполнительная власть в государстве и оборонка под РФ.
- Тотальная ликвидация всех стратегических ВС.
- А х.у.л.е. - пацифисты... - Будапештский договор.
К стати остатки оружейного плутония при Чивакуне отдали.(вернее он отдавал)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 22 лис, 2020 17:51, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:51
100%! Будь там вооруженное противостояние, Кремль был тут же пошел на попятную, заявив "настамнебыло". Собственно, поэтому зеленые человечки и были без российских опознавательных знаков. Провокация, успешной которую сделали немощные лидеры майдана, дорвавшиеся до власти будучи абсолютно недееспособнымии ее использовать.
Поставь сейчас любого из диванных воинов на должность главнокомандующего - штаны не будут успевать менять!
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:54
Re: Політичні дискусії
Как будто сейчас что то изменилось.
Сейчас ещё жёстче указывают, что и как делать, и по рукам бьют, если что-то не так.
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