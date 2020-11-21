Додано: Нед 22 лис, 2020 18:02

Кроме того, боевики дистанционно минировали запрещенными минами ПОМ-2 позиции военных со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного

Участники акции требуют выполнить ключевые условия для сохранения европейской интеграции Украины. В частности, речь идет о возвращении полномочий Национальному агентству по предотвращению коррупции и Национальному антикоррупционному бюро Украины.



Также участники автопробега требуют увольнения Андрея Ермака - с должности руководителя Офиса главы государства, Руслана Демченко - с должности первого заместителя секретаря СНБО, Леонида Кравчука - с должности председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, Олега Татарова - с должности заместителя руководителя Офиса президента, а также отставки Кабинета министров

Неля Штепа за 300 тысяч долларов и обещания должности секретаря горсовета пошла на демарш против своей же партии, поддержав кандидата на пост городского головы Славянска от ОПЗЖ

«Поздравляю с назначением нового и.о. министра энергетики Юрия Николаевича Бойко. Не путать с лидером ОПЗЖ Юрием Анатольевичем Бойко», - написал он

В Беларуси число задержанных на акциях протеста превысило 140 человек

В полиции заявляют, что для участия в конкурсе подали заявления 11 кандидатов, непосредственно в собеседовании участвовали четыре человека, по результатам победил Колесник.



По какой причине Колесник после увольнения получил 780 000 грн помощи, в киберполиции не ответили

В Чечне по поручению Рамзана Кадырова изображения супергероев Marvel в детском игровом центре заменили на Ахмата Кадырова и чеченцев, воевавших с Российской империей

вместе с Кадыровым на стенах появились изображения первого имама Северного Кавказа Шейха Мансура, а также военных деятелей Бейбулата Таймиева и Байсангура Беноевского, воевавших с Российской империей

Ітогі подвєдьом. 2020-11-22А это напоминание Бубочке от народа.Но тупой Бубочка этого не поймёт. Был бы умный, давно бы понялШтепе не первый раз ложится под руццкий мир. Но теперь задорогоА про Бережную, так отличная иллюстрация любви земноводных и пресмыкающихсяХммм. О том, что Супрун, в качестве и.о, пробыла довольно долго не вспомнил только ленивый.А вот Буславец была и.о. с 3 июня - то об этом не говорилось и никто не возражал"Ось така муйня, малята".Когда говорят из каждого утюга, так все эксперты.А когда не говорят, так посчитать не в состоянииПротесты "утихают"Уволился, восстановился. И 780 000 на карманВ то время, когда мелкий бизнес душат карантином выходного дня