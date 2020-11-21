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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6825682668276828>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:54

Вкладчик1234 Это достойное празднование революции выходного дня. не?!
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bevzaalex
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:55

  zРадио написав:
  detroytred написав:Факт есть факт: даже блефа от Турчинов а о возможности реальных боевых действий с кровопролитием выше одиночного -- для рашкованов в Крыму на тот момент (формата зелёных человечков) было достаточно.
То есть вполне вероятно, что их устраивал только бескровный неявный захват территории


100%! Будь там вооруженное противостояние, Кремль был тут же пошел на попятную, заявив "настамнебыло". Собственно, поэтому зеленые человечки и были без российских опознавательных знаков. Провокация, успешной которую сделали немощные лидеры майдана, дорвавшиеся до власти будучи абсолютно недееспособнымии ее использовать.

Поставь сейчас любого из диванных воинов на должность главнокомандующего - штаны не будут успевать менять!

Не грузите глупость!
Вопрос рубом с РФ в Крыму стал не только с Тузлой, а в 2008 когда корабли РФ уходили воевать против Грузии.
Проблема сам факт наличия военной базы РФ на территории Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:57

  freeze написав:
Kudrjavuy написав:Только вся система Государства была под контролем "заинтересованных государств" или их представителей.


Как будто сейчас что то изменилось.
Сейчас ещё жёстче указывают, что и как делать, и по рукам бьют, если что-то не так.

Были ли при По изменения в контроле?
пс. прошу отдельным постом изложить ситуацию в штатах, если не сложно. Спасибо.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 17:59

Re: Політичні дискусії

Kudrjavuy написав:Проблема сам факт наличия военной базы РФ на территории Украины.


Проблема, как возникла в 19 веке, так если заметили, то проблема никуда и не делась.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:02

Ітогі подвєдьом. 2020-11-22

Ітогі подвєдьом. 2020-11-22

1) Боевики семь раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб
Кроме того, боевики дистанционно минировали запрещенными минами ПОМ-2 позиции военных со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного

2) Зеленский в годовщину Евромайдана: это напоминание для власти, что нельзя идти против воли своего народа (видео)

Годовщина Революции достоинства: активисты совершили автомарш "Майдан - Феофания" и передали Зеленскому ряд требований (фото, видео)
Участники акции требуют выполнить ключевые условия для сохранения европейской интеграции Украины. В частности, речь идет о возвращении полномочий Национальному агентству по предотвращению коррупции и Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Также участники автопробега требуют увольнения Андрея Ермака - с должности руководителя Офиса главы государства, Руслана Демченко - с должности первого заместителя секретаря СНБО, Леонида Кравчука - с должности председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, Олега Татарова - с должности заместителя руководителя Офиса президента, а также отставки Кабинета министров

А это напоминание Бубочке от народа.
Но тупой Бубочка этого не поймёт. Был бы умный, давно бы понял

3) Штепа продалась ОПЗЖ за 300 тысяч долларов – правозащитница Бережная
Неля Штепа за 300 тысяч долларов и обещания должности секретаря горсовета пошла на демарш против своей же партии, поддержав кандидата на пост городского головы Славянска от ОПЗЖ

Штепе не первый раз ложится под руццкий мир. Но теперь задорого
А про Бережную, так отличная иллюстрация любви земноводных и пресмыкающихся

4) Кабмин сменил исполняющего обязанности главы Министерства энергетики
«Поздравляю с назначением нового и.о. министра энергетики Юрия Николаевича Бойко. Не путать с лидером ОПЗЖ Юрием Анатольевичем Бойко», - написал он

Хммм. О том, что Супрун, в качестве и.о, пробыла довольно долго не вспомнил только ленивый.
А вот Буславец была и.о. с 3 июня - то об этом не говорилось и никто не возражал

"Ось така муйня, малята".
Когда говорят из каждого утюга, так все эксперты.
А когда не говорят, так посчитать не в состоянии

5) Жители Минска вышли на новые акции протеста: силовики жестко задерживают людей (фоторепортаж, видео)
В Беларуси число задержанных на акциях протеста превысило 140 человек

Протесты "утихают"

6) Киберполиция объяснила историю с мужем Венедиктовой. За что доплатили 780 000 – промолчали
В полиции заявляют, что для участия в конкурсе подали заявления 11 кандидатов, непосредственно в собеседовании участвовали четыре человека, по результатам победил Колесник.

По какой причине Колесник после увольнения получил 780 000 грн помощи, в киберполиции не ответили

Уволился, восстановился. И 780 000 на карман
В то время, когда мелкий бизнес душат карантином выходного дня

7) Чеченские "мстители": героев Marvel в детском центре заменили на Кадырова и участников Кавказской войны
В Чечне по поручению Рамзана Кадырова изображения супергероев Marvel в детском игровом центре заменили на Ахмата Кадырова и чеченцев, воевавших с Российской империей
вместе с Кадыровым на стенах появились изображения первого имама Северного Кавказа Шейха Мансура, а также военных деятелей Бейбулата Таймиева и Байсангура Беноевского, воевавших с Российской империей
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:05

Re: Політичні дискусії

bevzaalex написав:Были ли при По изменения в контроле?
пс. прошу отдельным постом изложить ситуацию в штатах, если не сложно. Спасибо.


При Порошенко была более независимая политика, чем сейчас при Зеленском, особенно в 2018 году.
Частично через это Петро и проиграл выборы, потеряв во многом западную поддержку.
По США это слишком сложная тема, и трудо затратная по времени ))
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:11

  freeze написав:
andrijk777 написав:Головного винуватця Януковича(який 4 роки перед тим курував Україною) у відео майже не згадують - це і є головна маніпуляція відео - перекинути вину за Крим на Майдан і після-майданівську владу.


Пока президентом был Янукович Крым был украинским и по факту и де-юре, сейчас только юридически, а остальное есть примитивная попытка натянуть сову на жирный глобус, подтасовав события и их последовательность.
Как только шапошника лишили почетного звания всенародно избранного, события полились в негативном ключе.

Так и при Ющенко Крым был украинским. И при Кучме, и при Кравчуке

Только, вот ведь какой нюанс. Янукович сбегал через Крым.
Казалось бы, с чего это ?

Может, потому что, дело в оккупантах Крыма, а не в Майдане

Когда девочку насилуют, так это не девочка виновата, а насильник
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:12

Re: Політичні дискусії

Перестали кормить Украину и заводы умерли! Пропагандисты ДНР признали развал промышленности Донбасса



Вот это и есть руццкий мир
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:33

  zРадио написав:Ты себя то послушай - Янукович был президентом 4 года и все эти 4 года Крым оставался украинским. А слит был - в первую неделю отсутствия Януковича. Виноват в том, что его выгнали радикалы майдана? Да, пожалуй - не защищал власть и не рассадил бунтарей по тюрьмам, пока они не вышли из-под контроля и это сделать стало невозможно.

  freeze написав:Пока президентом был Янукович Крым был украинским и по факту и де-юре, сейчас только юридически, а остальное есть примитивная попытка натянуть сову на жирный глобус, подтасовав события и их последовательность.
Как только шапошника лишили почетного звания всенародно избранного, события полились в негативном ключе.

Тому він і був українським, бо проросійський Янукович 100% влаштовував Росію і помаленьку розвалював українську армію! А прийшла проукраїнська влада і Росія відреагувала - віджала Крим.
Повна аналогія з Вірменією і Грузією! 30 років все було нормально, прийшов демократичний Пашинян - потрібно віджати територію!
Кремлеботи звичайно співають свою пісеньку - винуваті радикали Майдану.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:42

Re: Політичні дискусії

pesikot написав:Когда девочку насилуют, так это не девочка виновата, а насильник



Это не такое простое утверждение как кажется. Существует ещё и провокация к насилию.
Например, громкое дело известного футболиста Стрельцова, когда девочка поехала с ним на дачу, там они нажрались водки, потом пошли уединиться в комнату, там девочка разделась и легла в постель, а потом подумала, что они будут говорить о поэзии.
После чего талантливый юноша Стрельцов отпахал достаточное количество лет на рудниках.
Виноват ли Стрельцов, сто процентов, виновата ли девочка ?
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