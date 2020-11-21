Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Факт есть факт: даже блефа от Турчинов а о возможности реальных боевых действий с кровопролитием выше одиночного -- для рашкованов в Крыму на тот момент (формата зелёных человечков) было достаточно. То есть вполне вероятно, что их устраивал только бескровный неявный захват территории
100%! Будь там вооруженное противостояние, Кремль был тут же пошел на попятную, заявив "настамнебыло". Собственно, поэтому зеленые человечки и были без российских опознавательных знаков. Провокация, успешной которую сделали немощные лидеры майдана, дорвавшиеся до власти будучи абсолютно недееспособнымии ее использовать.
Поставь сейчас любого из диванных воинов на должность главнокомандующего - штаны не будут успевать менять!
Не грузите глупость! Вопрос рубом с РФ в Крыму стал не только с Тузлой, а в 2008 когда корабли РФ уходили воевать против Грузии. Проблема сам факт наличия военной базы РФ на территории Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Участники акции требуют выполнить ключевые условия для сохранения европейской интеграции Украины. В частности, речь идет о возвращении полномочий Национальному агентству по предотвращению коррупции и Национальному антикоррупционному бюро Украины.
Также участники автопробега требуют увольнения Андрея Ермака - с должности руководителя Офиса главы государства, Руслана Демченко - с должности первого заместителя секретаря СНБО, Леонида Кравчука - с должности председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, Олега Татарова - с должности заместителя руководителя Офиса президента, а также отставки Кабинета министров
А это напоминание Бубочке от народа. Но тупой Бубочка этого не поймёт. Был бы умный, давно бы понял
В Чечне по поручению Рамзана Кадырова изображения супергероев Marvel в детском игровом центре заменили на Ахмата Кадырова и чеченцев, воевавших с Российской империей вместе с Кадыровым на стенах появились изображения первого имама Северного Кавказа Шейха Мансура, а также военных деятелей Бейбулата Таймиева и Байсангура Беноевского, воевавших с Российской империей
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
bevzaalex написав:Были ли при По изменения в контроле? пс. прошу отдельным постом изложить ситуацию в штатах, если не сложно. Спасибо.
При Порошенко была более независимая политика, чем сейчас при Зеленском, особенно в 2018 году. Частично через это Петро и проиграл выборы, потеряв во многом западную поддержку. По США это слишком сложная тема, и трудо затратная по времени ))
andrijk777 написав:Головного винуватця Януковича(який 4 роки перед тим курував Україною) у відео майже не згадують - це і є головна маніпуляція відео - перекинути вину за Крим на Майдан і після-майданівську владу.
Пока президентом был Янукович Крым был украинским и по факту и де-юре, сейчас только юридически, а остальное есть примитивная попытка натянуть сову на жирный глобус, подтасовав события и их последовательность. Как только шапошника лишили почетного звания всенародно избранного, события полились в негативном ключе.
Так и при Ющенко Крым был украинским. И при Кучме, и при Кравчуке
Только, вот ведь какой нюанс. Янукович сбегал через Крым. Казалось бы, с чего это ?
Может, потому что, дело в оккупантах Крыма, а не в Майдане
Когда девочку насилуют, так это не девочка виновата, а насильник
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
zРадио написав:Ты себя то послушай - Янукович был президентом 4 года и все эти 4 года Крым оставался украинским. А слит был - в первую неделю отсутствия Януковича. Виноват в том, что его выгнали радикалы майдана? Да, пожалуй - не защищал власть и не рассадил бунтарей по тюрьмам, пока они не вышли из-под контроля и это сделать стало невозможно.
freeze написав:Пока президентом был Янукович Крым был украинским и по факту и де-юре, сейчас только юридически, а остальное есть примитивная попытка натянуть сову на жирный глобус, подтасовав события и их последовательность. Как только шапошника лишили почетного звания всенародно избранного, события полились в негативном ключе.
Тому він і був українським, бо проросійський Янукович 100% влаштовував Росію і помаленьку розвалював українську армію! А прийшла проукраїнська влада і Росія відреагувала - віджала Крим. Повна аналогія з Вірменією і Грузією! 30 років все було нормально, прийшов демократичний Пашинян - потрібно віджати територію! Кремлеботи звичайно співають свою пісеньку - винуваті радикали Майдану.
pesikot написав:Когда девочку насилуют, так это не девочка виновата, а насильник
Это не такое простое утверждение как кажется. Существует ещё и провокация к насилию. Например, громкое дело известного футболиста Стрельцова, когда девочка поехала с ним на дачу, там они нажрались водки, потом пошли уединиться в комнату, там девочка разделась и легла в постель, а потом подумала, что они будут говорить о поэзии. После чего талантливый юноша Стрельцов отпахал достаточное количество лет на рудниках. Виноват ли Стрельцов, сто процентов, виновата ли девочка ?