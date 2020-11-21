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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6825682668276828

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:45

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:Кремлеботи звичайно співають свою пісеньку - винуваті радикали Майдану.


Ты по своей беспробудной тупости просто не способен понять почему и как происходят события ))
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:50

Хорошие статьи с цифрами рекомендую.
За качество идеологии не ручаюсь(по причине частого переусердствования с пропагандой), но цифры близки к реальности.
"Миротворці на Донбасі коштуватимуть щонайменше 1 млрд доларів": Білецький розкритикував план, озвучений Арестовичем
https://patrioty.org.ua/politic/myrotvo ... 53366.html

Кто, чем, с кем, как , и за чей счёт я рассказывал в параллельной ветке.
Як Зеленський, Шевченко і Шмигаль особисто кинули МВФ і привели Україну до дефолту, - Антон Швець
https://patrioty.org.ua/ecomomic/iak-ze ... 52852.html
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 22 лис, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 18:52

  freeze написав:
pesikot написав:Когда девочку насилуют, так это не девочка виновата, а насильник



Это не такое простое утверждение как кажется. Существует ещё и провокация к насилию.
Например, громкое дело известного футболиста Стрельцова, когда девочка поехала с ним на дачу, там они нажрались водки, потом пошли уединиться в комнату, там девочка разделась и легла в постель, а потом подумала, что они будут говорить о поэзии.
После чего талантливый юноша Стрельцов отпахал достаточное количество лет на рудниках.
Виноват ли Стрельцов, сто процентов, виновата ли девочка ?


Ооой, такие примеры им лучше не приводить. Во-первых, не поймут, во-вторых, большое пространство для манипуляций.

Более удачный пример, ИМХО - это генеральный директор корпорации, жалующийся акционерам, что конкуренты рейдернули одну из дочерних компаний. Он же ничего не сделал - рейдернули они! Вопросы "а какого фига ты ничего не сделал?" и "зачем тогда ты нужен?" порохоботы считают неуместными :oops: Какая неожиданность...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 19:01

  pesikot написав:
Перестали кормить Украину и заводы умерли! Пропагандисты ДНР признали развал промышленности Донбасса



Вот это и есть руццкий мир

- Это есть оккупация.
Высасывание всего до истощения.
Результат можно видеть по Агдаму: https://youtu.be/er9u3Izh5UY
Пора-бы за шесть лет научиться различать "вражескую пургу" и действительность.

Отличать идеологию от реальности. Понимать методы её вправадження, лица, каналы, собственники,.... - что в совокупности называется "Война".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 22 лис, 2020 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 19:01

  zРадио написав:Более удачный пример, ИМХО - это генеральный директор корпорации, жалующийся акционерам, что конкуренты рейдернули одну из дочерних компаний. Он же ничего не сделал - рейдернули они! Вопросы "а какого фига ты ничего не сделал?" и "зачем тогда ты нужен?" порохоботы считают неуместными :oops: Какая неожиданность...
Приклад як сова на глобусі...
1 Скільки часу відводять в корпорації на прийом/передачу справ?
В США наприклад до 20 січня Трамп-Президент
2 Скільки часу зелені чоловічки вже віджимали крим до моменту поки просто пройшли вибори?

Тому питання
Якби якась ерефія( чи Канада) в період з 3 листопада по 20 січня чисто гіпотетично віджала Аляску в США - то хтоб ніс відповідальність
той хто де-юре і де-факто Президент(Трамп)
Чи той хто стане Президентом де-юре і де-факто через 2 місяці після віджиму Аляски?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 19:03

  freeze написав:
pesikot написав:Когда девочку насилуют, так это не девочка виновата, а насильник



Это не такое простое утверждение как кажется. Существует ещё и провокация к насилию.

Виноват ли Стрельцов, сто процентов, виновата ли девочка ?

Нет. Девочка не виновата, в рамках действующего международного законодательства. )
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 19:06

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Более удачный пример, ИМХО - это генеральный директор корпорации, жалующийся акционерам, что конкуренты рейдернули одну из дочерних компаний. Он же ничего не сделал - рейдернули они! Вопросы "а какого фига ты ничего не сделал?" и "зачем тогда ты нужен?" порохоботы считают неуместными :oops: Какая неожиданность...
Приклад як сова на глобусі...
1 Скільки часу відводять в корпорації на прийом/передачу справ?
В США наприклад до 20 січня Трамп-Президент
2 Скільки часу зелені чоловічки вже віджимали крим до моменту поки просто пройшли вибори?


Вообще-то план урегулирования и предоставлял достаточно времени на передачу власти - выборы в декабре 2014-го. Но майдановцы его сорвали. Не знаю, в чем лично Турчинов был заинтересован - следовать плану, или гнать людей под пули. Но ответствованность в любом случае несут лидеры майдана. Это тоже бремя командования, от которого не спрячешься. Не могут быть лидерами Турчинов, Яценюк и Кличко, а виноватыми - Парасюки отец и сын...
zРадио
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