andrijk777 написав:Кремлеботи звичайно співають свою пісеньку - винуваті радикали Майдану.
Ты по своей беспробудной тупости просто не способен понять почему и как происходят события ))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:45
Re: Політичні дискусії
Ты по своей беспробудной тупости просто не способен понять почему и как происходят события ))
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:50
Хорошие статьи с цифрами рекомендую.
За качество идеологии не ручаюсь(по причине частого переусердствования с пропагандой), но цифры близки к реальности.
Кто, чем, с кем, как , и за чей счёт я рассказывал в параллельной ветке.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 22 лис, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:52
Ооой, такие примеры им лучше не приводить. Во-первых, не поймут, во-вторых, большое пространство для манипуляций.
Более удачный пример, ИМХО - это генеральный директор корпорации, жалующийся акционерам, что конкуренты рейдернули одну из дочерних компаний. Он же ничего не сделал - рейдернули они! Вопросы "а какого фига ты ничего не сделал?" и "зачем тогда ты нужен?" порохоботы считают неуместными Какая неожиданность...
Додано: Нед 22 лис, 2020 19:01
- Это есть оккупация.
Высасывание всего до истощения.
Результат можно видеть по Агдаму:
Пора-бы за шесть лет научиться различать "вражескую пургу" и действительность.
Отличать идеологию от реальности. Понимать методы её вправадження, лица, каналы, собственники,.... - что в совокупности называется "Война".
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 22 лис, 2020 19:06, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 22 лис, 2020 19:01
Приклад як сова на глобусі...
1 Скільки часу відводять в корпорації на прийом/передачу справ?
В США наприклад до 20 січня Трамп-Президент
2 Скільки часу зелені чоловічки вже віджимали крим до моменту поки просто пройшли вибори?
Тому питання
Якби якась ерефія( чи Канада) в період з 3 листопада по 20 січня чисто гіпотетично віджала Аляску в США - то хтоб ніс відповідальність
той хто де-юре і де-факто Президент(Трамп)
Чи той хто стане Президентом де-юре і де-факто через 2 місяці після віджиму Аляски?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 22 лис, 2020 19:03
Нет. Девочка не виновата, в рамках действующего международного законодательства. )
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Нед 22 лис, 2020 19:06
Вообще-то план урегулирования и предоставлял достаточно времени на передачу власти - выборы в декабре 2014-го. Но майдановцы его сорвали. Не знаю, в чем лично Турчинов был заинтересован - следовать плану, или гнать людей под пули. Но ответствованность в любом случае несут лидеры майдана. Это тоже бремя командования, от которого не спрячешься. Не могут быть лидерами Турчинов, Яценюк и Кличко, а виноватыми - Парасюки отец и сын...
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