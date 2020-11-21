Додано: Нед 22 лис, 2020 19:33

Libo написав: А не сорвали ли первыми общественный договор и соблюдение Конституции Украины донецкие урки, которые начали стрелять в безоруженный народ? А не сорвали ли первыми общественный договор и соблюдение Конституции Украины донецкие урки, которые начали стрелять в безоруженный народ?

Существует две версии, кто организовал стрельбу на майдане, то что убийства и протестующих, и полицейских с военнослужащими были организованы и не спонтанны, никто особо не сомневается.То ли это злодейский план Лёвочкина с компанией, то ли Пашинского с компанией, много фактов и свидетельств в пользу и тех злодеев, и других. А может обе группы работали параллельноНо точно, что Янукович тут не приделах, еще никто не засвидетельствовал что Янукович отдал злодейский приказ на расстрел людей. Говорят что Виктор Фёдорович с трудом сдавал кровь из вены, без нашатыря никак не мог видеть кровь, был в предобморочном состоянии.Но как по мне, расстреляли бы Виктора Фёдоровича за трусливость и оставление страны в трудную минуту, повторил бы путь он Чаушеску, и прекратили бы пустые размышления на десятилетия виноват он или нет.В конце концов наряду с не очень законным лишением его поста всенародно избранного президента, он просто гнилой и жадный идиот.