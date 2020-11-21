andrijk777 написав:Кремлеботи звичайно співають свою пісеньку - винуваті радикали Майдану.
Ты по своей беспробудной тупости просто не способен понять почему и как происходят события ))
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:45
Re: Політичні дискусії
Ты по своей беспробудной тупости просто не способен понять почему и как происходят события ))
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:50
Хорошие статьи с цифрами рекомендую.
За качество идеологии не ручаюсь(по причине частого переусердствования с пропагандой), но цифры близки к реальности.
Кто, чем, с кем, как , и за чей счёт я рассказывал в параллельной ветке.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Нед 22 лис, 2020 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:52
Ооой, такие примеры им лучше не приводить. Во-первых, не поймут, во-вторых, большое пространство для манипуляций.
Более удачный пример, ИМХО - это генеральный директор корпорации, жалующийся акционерам, что конкуренты рейдернули одну из дочерних компаний. Он же ничего не сделал - рейдернули они! Вопросы "а какого фига ты ничего не сделал?" и "зачем тогда ты нужен?" порохоботы считают неуместными Какая неожиданность...
Додано: Нед 22 лис, 2020 19:01
Приклад як сова на глобусі...
1 Скільки часу відводять в корпорації на прийом/передачу справ?
В США наприклад до 20 січня Трамп-Президент
2 Скільки часу зелені чоловічки вже віджимали крим до моменту поки просто пройшли вибори?
Тому питання
Якби якась ерефія( чи Канада) в період з 3 листопада по 20 січня чисто гіпотетично віджала Аляску в США - то хтоб ніс відповідальність
той хто де-юре і де-факто Президент(Трамп)
Чи той хто стане Президентом де-юре і де-факто через 2 місяці після віджиму Аляски?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 22 лис, 2020 19:03
Нет. Девочка не виновата, в рамках действующего международного законодательства. )
и договоренностей с провоцируемой стороной
Востаннє редагувалось bevzaalex в Нед 22 лис, 2020 19:10, всього редагувалось 1 раз.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Нед 22 лис, 2020 19:06
Вообще-то план урегулирования и предоставлял достаточно времени на передачу власти - выборы в декабре 2014-го. Но майдановцы его сорвали. Не знаю, в чем лично Турчинов был заинтересован - следовать плану, или гнать людей под пули. Но ответствованность в любом случае несут лидеры майдана. Это тоже бремя командования, от которого не спрячешься. Не могут быть лидерами Турчинов, Яценюк и Кличко, а виноватыми - Парасюки отец и сын...
Додано: Нед 22 лис, 2020 19:14
А не сорвали ли первыми общественный договор и соблюдение Конституции Украины донецкие урки, которые начали стрелять в безоруженный народ?
Они срали на нас и нам пули, а мы им мир и соблюдение соглашений?
Оригинально. Я б им не просто сорвал их соглашения, а расстрелял бы всю их донецкую кодлу на майдане.
Додано: Нед 22 лис, 2020 19:33
Существует две версии, кто организовал стрельбу на майдане, то что убийства и протестующих, и полицейских с военнослужащими были организованы и не спонтанны, никто особо не сомневается.
То ли это злодейский план Лёвочкина с компанией, то ли Пашинского с компанией, много фактов и свидетельств в пользу и тех злодеев, и других. А может обе группы работали параллельно
Но точно, что Янукович тут не приделах, еще никто не засвидетельствовал что Янукович отдал злодейский приказ на расстрел людей. Говорят что Виктор Фёдорович с трудом сдавал кровь из вены, без нашатыря никак не мог видеть кровь, был в предобморочном состоянии.
Но как по мне, расстреляли бы Виктора Фёдоровича за трусливость и оставление страны в трудную минуту, повторил бы путь он Чаушеску, и прекратили бы пустые размышления на десятилетия виноват он или нет.
В конце концов наряду с не очень законным лишением его поста всенародно избранного президента, он просто гнилой и жадный идиот.
Додано: Нед 22 лис, 2020 19:52
freeze
Янукович несет ответственность, как верховный командир, наряду с исполнителями и вполне возможными диверсантами. Мне непонятны затягивание, замыливыние и прочие покрывала, почему наступныки не довели это дело(расследование, суд) до конца?! Можно только гадать, но то что это тоже добавило в копилку антирейтинга, факт.
Наказаны оба.
пс. мне бы очень хотелось цивилизованности, и чтоб за одним столом могли собраться все президенты.
Отложил бы все, и послушал мужей. И так каждый раз.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Нед 22 лис, 2020 19:55, всього редагувалось 1 раз.
Мы порохоботы - Сила (с yarg
Додано: Нед 22 лис, 2020 19:54
Пока дочитал тему, увидел, что тут есть отличные примеры.
По сути Украина и оказалась той "подсадной девочкой". Подсадил её Вашингтон Кремлю. А теперь "наказывает"
Причём именно Вашингтон сделал всё, чтобы у "агрессора" появились запретные мысли.
Например "заботливо" отобрал оружие, чтобы не было чем защищаться
А жертве приказал не защищаться.
И сам не выполнил обещания защитить
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 22 лис, 2020 19:59, всього редагувалось 2 разів.
Biden's Laptop Matters
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