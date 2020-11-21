Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Существует две версии, кто организовал стрельбу на майдане, то что убийства и протестующих, и полицейских с военнослужащими были организованы и не спонтанны, никто особо не сомневается.
"Спонтанно" розстріляли сотню людей. Я також думаю таких ідіотів немає.
freeze написав:То ли это злодейский план Лёвочкина с компанией, то ли Пашинского с компанией, много фактов и свидетельств в пользу и тех злодеев, и других. А может обе группы работали параллельно
Є одне відео, ніби Пашинський провозив гвинтівку на майдан і сотні відео з озброєним Беркутом, і є навіть відео стрільби беркутівцями - це звичайно "много фактов и свидетельств в пользу и тех злодеев" Може Пашинський беркуту накази віддавав?
freeze написав:Но точно, что Янукович тут не приделах, еще никто не засвидетельствовал что Янукович отдал злодейский приказ на расстрел людей. Говорят что Виктор Фёдорович с трудом сдавал кровь из вены, без нашатыря никак не мог видеть кровь, был в предобморочном состоянии. Но как по мне, расстреляли бы Виктора Фёдоровича за трусливость и оставление страны в трудную минуту, повторил бы путь он Чаушеску, и прекратили бы пустые размышления на десятилетия виноват он или нет. В конце концов наряду с не очень законным лишением его поста всенародно избранного президента, он просто гнилой и жадный идиот.
Типова фішка кремлеботів робити з Януковича труса і ідіота. Логіка проста - Янукович трус і ідіот і "простак", що з нього візьмеш - а ось майдануті, вони цинічні вбивці, вбивали своїх для реалізації власних цілей. Маленька брехня не підходить - потрібно робити велику брехню - тоді всі повірять.
andrijk777 написав:Є одне відео, ніби Пашинський провозив гвинтівку на майдан і сотні відео з озброєним Беркутом, і є навіть відео стрільби беркутівцями - це звичайно "много фактов и свидетельств в пользу и тех злодеев" Може Пашинський беркуту накази віддавав?
Украину отодвигают на задворки производства высокотехнолической продукции, где она была в лидерах. И это не только с АН-70. Новый виток -
Турция готовится наладить серийное производство двигателей для крылатых ракет: подробности
https://sprotyv.info/news/turciya-gotov ... odrobnosti В Турции будет налажено серийное производство отечественных турбореактивных двигателей для крылатых ракет. Замглавы и руководитель технического департамента группы компаний Kale Осман Акйай сообщил, что испытания новых двигателей завершатся не позже середины декабря текущего года, пишет «Анадолу».
«Вскоре после госприема, начнется серийное производство», — отметил Акйай, который вместе с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком наблюдал за тестами двигателя на оборонном предприятии в районе Тузла.
По его словам, новые двигатели разработаны в рамках проекта создания крылатой ракеты большой дальности SOM (Stand off Missile) для нужд ВВС Турции.
Он напомнил, что группа компаний Kale имеет достаточный опыт в оборонной сфере, и еще в 1987 году участвовала в проектах производства ракет Stinger.
«В течение 7-9 месяцев мы проведем испытания с запуском крылатых ракет отечественного производства. Думаю, что в течение 2021 года отечественные турбореактивные двигатели займут место в инвентаре турецкой армии», — сказал замглавы группы компаний Kale.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
andrijk777 написав:Є одне відео, ніби Пашинський провозив гвинтівку на майдан і сотні відео з озброєним Беркутом, і є навіть відео стрільби беркутівцями - це звичайно "много фактов и свидетельств в пользу и тех злодеев" Може Пашинський беркуту накази віддавав?
А есть видео допроса Бубенчика и Парасюка
Есть Бубенчика самопризнание в убийствах на допросе в генпрокуратуре. Парасюк признался в убийствах военнослужащих и полицейских в интервью Гордону. Заметьте, что они убивали невинных людей, в основном даже без оружия.
andrijk777 написав:а ось майдануті, вони цинічні вбивці, вбивали своїх для реалізації власних цілей
Просто майдановцы - это абсолютно неоднородный элемент. Их как минимум 3 подвида:
1. Такие как ты, а может и ты сам, морозили себе там разные части тела, пусть и наивно, но искренне считающие, что приносят эту жертву не зря. С вас взятки гладки. Ну поддались на пропаганду и провокацию - с кем ни бывает. На будущее (очень надеюсь) смышленнее будете. Вы - просто статисты для убедительности, что протест - массовый.
2. Радикалы - специально тренированные националистические организации, тоже имеющие вполне себе патриотические убеждения, но управляемые, снабжаемые и финансируемые. Уровень ответственности - средний. Это кувалда.
3. И лидеры-заговорщики - политические авантюристы, старая элита, только вид сбоку. Выкормыши Кучмы, как и Янукович. Экс-участники Партии регионов - крысы, первыми побежавшие с корабля. Уровень отувтственности - максимальный. Это те, кто взял кувалду и руки и применил ее по назначению...
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 22 лис, 2020 20:15, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:По сути Украина и оказалась той "подсадной девочкой".
Девочка утратила невинность, но сохранила честь. Очень на это надеюсь. И повзрослела.
Подсадил её Вашингтон Кремлю. А теперь "наказывает"
Причём именно Вашингтон сделал всё, чтобы у "агрессора" появились запретные мысли. Например "заботливо" отобрал оружие, чтобы не было чем защищаться А жертве приказал не защищаться. И сам не выполнил обещания защитить
Время покажет, чем режиссеру и исполнителю роли злодея аукнется сей акт.)
bevzaalex написав:Время покажет, чем режиссеру и исполнителю роли злодея аукнется сей акт.)
После того как многие нацистские преступники и работники концлагерей безмятежно прожили до 90 лет особой веры в какое-то небесное наказание нет. Недавно читал об одном НКВДшнике, который жестоко пытал людей в Сухановской тюрьме, прожил до 95 лет, получая повышенную пенсию.