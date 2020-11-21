Додано: Нед 22 лис, 2020 20:11

andrijk777 написав: а ось майдануті, вони цинічні вбивці, вбивали своїх для реалізації власних цілей а ось майдануті, вони цинічні вбивці, вбивали своїх для реалізації власних цілей

Просто майдановцы - это абсолютно неоднородный элемент. Их как минимум 3 подвида:1. Такие как ты, а может и ты сам, морозили себе там разные части тела, пусть и наивно, но искренне считающие, что приносят эту жертву не зря. С вас взятки гладки. Ну поддались на пропаганду и провокацию - с кем ни бывает. На будущее (очень надеюсь) смышленнее будете. Вы - просто статисты для убедительности, что протест - массовый.2. Радикалы - специально тренированные националистические организации, тоже имеющие вполне себе патриотические убеждения, но управляемые, снабжаемые и финансируемые. Уровень ответственности - средний. Это кувалда.3. И лидеры-заговорщики - политические авантюристы, старая элита, только вид сбоку. Выкормыши Кучмы, как и Янукович. Экс-участники Партии регионов - крысы, первыми побежавшие с корабля. Уровень отувтственности - максимальный. Это те, кто взял кувалду и руки и применил ее по назначению...