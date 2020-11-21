Додано: Нед 22 лис, 2020 20:52

freeze написав: Есть Бубенчика самопризнание в убийствах на допросе в генпрокуратуре.

Парасюк признался в убийствах военнослужащих и полицейских в интервью Гордону.

Заметьте, что они убивали невинных людей, в основном даже без оружия. Есть Бубенчика самопризнание в убийствах на допросе в генпрокуратуре.Парасюк признался в убийствах военнослужащих и полицейских в интервью Гордону.Заметьте, что они убивали невинных людей, в основном даже без оружия.

Да, мы видели этих фашистов из Беркута "в основном без оружия" и их зверства над над мирными людьми. Как можно стрелять в мирного человека, твоего соотечественника и брата, который мирно митингует? Во имя человека и мира на земле эту "безоружную" беркутню надо было валить всех до одного из пулеметов.А у тебя хватает совести оправдывать этих нелюдей. Сам такая же нелюдь и мразина.