Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Есть Бубенчика самопризнание в убийствах на допросе в генпрокуратуре. Парасюк признался в убийствах военнослужащих и полицейских в интервью Гордону. Заметьте, что они убивали невинных людей, в основном даже без оружия.
Да, мы видели этих фашистов из Беркута "в основном без оружия" и их зверства над над мирными людьми. Как можно стрелять в мирного человека, твоего соотечественника и брата, который мирно митингует? Во имя человека и мира на земле эту "безоружную" беркутню надо было валить всех до одного из пулеметов. А у тебя хватает совести оправдывать этих нелюдей. Сам такая же нелюдь и мразина.
freeze написав:Есть Бубенчика самопризнание в убийствах на допросе в генпрокуратуре. Парасюк признался в убийствах военнослужащих и полицейских в интервью Гордону. Заметьте, что они убивали невинных людей, в основном даже без оружия.
Да, мы видели этих фашистов из Беркута "в основном без оружия" и их зверства над над мирными людьми. Как можно стрелять в мирного человека, твоего соотечественника и брата, который мирно митингует? Во имя человека и мира на земле эту "безоружную" беркутню надо было валить всех до одного из пулеметов. А у тебя хватает совести оправдывать этих нелюдей. Сам такая же нелюдь и мразина.
Идиот, ни один стрелявший в людей не пострадал, пострадали безоружные полицейские и срочники-ВВшники. Прежде чем вставить свой пьяный пятак, надо хотя бы тему знать )
Востаннє редагувалось freeze в Нед 22 лис, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:Петя не смог даже для своего "якорного региона" предложить что-то интересное
А по-моему, у Порошенко как раз неплохой прогресс. Даже в Харькове и Днепре партия будет представленной.
У нас же как водится: - хочешь убить рейтинг политика - дай ему порулить; - хочешь поднять рейтинг политика - дай ему отдохнуть
Зеленский делает много и объективных ошибок, и непонятных действий вроде заигрывания с чужим электоратом в ущерб своему. А другого антагониста, кроме Порошенко, у Зеленского нет. Поэтому чем ниже будет рейтинг Зеленского, тем выше - рейтинг Порошенко. По крайней мере, пока о президентских амбициях не заявит кто-нибудь еще из реальных кандидатов
freeze написав:Идиот, ни один стрелявший в людей не пострадал, пострадали безоружные полицейские и срочники-ВВшники. Прежде чем вставить свой пьяный пятак, надо хотя бы тему знать )
Животное ватное, посмотри на свой "безоружный" Беркут. И не варнякай тут, плиз, позорище убогое.
Ты что тупой полностью, беркутовцы тут при чем ? Они преступники. Я говорю о расстреле безоружных людей, военнослужащих и молодых солдат ВВшников, группой Парасюка и Бублика, они не убили ни одного беркутовца. Чмо пьяное )
freeze написав:Ты что тупой полностью, беркутовцы тут при чем ? Я говорю о расстреле безоружных людей группой Парасюка и Бублика, они не убили ни одного беркутовца. Чмо пьяное )
Кто кого расстреливал на майдане, истуканище ватное? Сколько можно тут срать про Парасюка? Он защищал свой безоружный народ от этих беркутовских нелюдей от того, что они делают на этих кадрах. "Почти безоружные". Ему за это большое спасибо. А такой гниде брехливой как ты, позор. Пасть свою вонючую закрой на эту тему.
freeze написав:Ты что тупой полностью, беркутовцы тут при чем ? Я говорю о расстреле безоружных людей группой Парасюка и Бублика, они не убили ни одного беркутовца. Чмо пьяное )
Кто кого расстреливал на майдане, истуканище ватное? Сколько можно тут срать про Парасюка? Он защищал свой безоружный народ от этих беркутовских нелюдей от того, что они делают на этих кадрах. "Почти безоружные". Ему за это большое спасибо. А такой гниде брехливой как ты, позор. Пасть свою вонючую закрой на эту тему.
Садовник, преступник, идиот. А ты смысл плохо понимаешь прочитанного. Утомил пьянь, пошел в задницу, малокультурное чмо )
freeze написав:Ты что тупой полностью, беркутовцы тут при чем ? Они преступники. Я говорю о расстреле безоружных людей, военнослужащих и молодых солдат ВВшников, группой Парасюка и Бублика, они не убили ни одного беркутовца. Чмо пьяное )
Ты на войне был, подонок? А я был. На войне не разбирают, кто открыл по тебе и твоим огонь. Молодые или старые солдаты, варвары или тихони. Сторона врага ра огонь получает ответ по полной. Пасть свою вонючую заткни на эту тему, вата поганая.