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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:42

Петя не смог даже для своего "якорного региона" предложить что-то интересное

Из крупных городов наибольшая интрига была во Львове, где Порошенко бросил крупные силы на победу своего кандидата Синютку.

Но, как видим по экзитполу (https://t.me/stranaua/9724), он проигрывает мэру Садовому. Причём с очень большим отрывом.

Это, конечно, для Порошенко сильный удар, с учётом его планов (https://strana.ua/news/301285-mestnye-v ... vove-.html) сделать Львов своей базой для наступления в масштабах всей страны.

И показатель, что даже на Западной Украине отношение к нему весьма неоднозначное.

Правда, в данном случае речь идёт о выборах мэра (где большую роль играет личность, за которую голосуют).

На выборах в парламент, безусловно, расклад будет несколько иной.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:48

Re: Політичні дискусії

bevzaalex написав:freeze
Я уповаю не о небесном наказании, а о малопредсказуемых последствиях совершенных действий.


Пока, точнее уже семь лет после майдана проблемы расхлебывают пересичные типа нас с Вами, а организаторы преступлений чувствуют себя превосходно.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:52

  freeze написав:Есть Бубенчика самопризнание в убийствах на допросе в генпрокуратуре.
Парасюк признался в убийствах военнослужащих и полицейских в интервью Гордону.
Заметьте, что они убивали невинных людей, в основном даже без оружия.


Да, мы видели этих фашистов из Беркута "в основном без оружия" и их зверства над над мирными людьми. Как можно стрелять в мирного человека, твоего соотечественника и брата, который мирно митингует? Во имя человека и мира на земле эту "безоружную" беркутню надо было валить всех до одного из пулеметов. 8)
А у тебя хватает совести оправдывать этих нелюдей. Сам такая же нелюдь и мразина. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:53

Re: Політичні дискусії

Libo написав:
  freeze написав:Есть Бубенчика самопризнание в убийствах на допросе в генпрокуратуре.
Парасюк признался в убийствах военнослужащих и полицейских в интервью Гордону.
Заметьте, что они убивали невинных людей, в основном даже без оружия.


Да, мы видели этих фашистов из Беркута "в основном без оружия" и их зверства над над мирными людьми. Как можно стрелять в мирного человека, твоего соотечественника и брата, который мирно митингует? Во имя человека и мира на земле эту "безоружную" беркутню надо было валить всех до одного из пулеметов. 8)
А у тебя хватает совести оправдывать этих нелюдей. Сам такая же нелюдь и мразина. :?


Идиот, ни один стрелявший в людей не пострадал, пострадали безоружные полицейские и срочники-ВВшники.
Прежде чем вставить свой пьяный пятак, надо хотя бы тему знать )
Востаннє редагувалось freeze в Нед 22 лис, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 20:54

  Вкладчик1234 написав:Петя не смог даже для своего "якорного региона" предложить что-то интересное


А по-моему, у Порошенко как раз неплохой прогресс. Даже в Харькове и Днепре партия будет представленной.

У нас же как водится:
- хочешь убить рейтинг политика - дай ему порулить;
- хочешь поднять рейтинг политика - дай ему отдохнуть :mrgreen:

Зеленский делает много и объективных ошибок, и непонятных действий вроде заигрывания с чужим электоратом в ущерб своему. А другого антагониста, кроме Порошенко, у Зеленского нет. Поэтому чем ниже будет рейтинг Зеленского, тем выше - рейтинг Порошенко. По крайней мере, пока о президентских амбициях не заявит кто-нибудь еще из реальных кандидатов
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:03

  freeze написав:Идиот, ни один стрелявший в людей не пострадал, пострадали безоружные полицейские и срочники-ВВшники.
Прежде чем вставить свой пьяный пятак, надо хотя бы тему знать )


Животное ватное, посмотри на свой "безоружный" Беркут. :shock:
И не варнякай тут, плиз, позорище убогое. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:05

Re: Політичні дискусії

Libo написав:
  freeze написав:Идиот, ни один стрелявший в людей не пострадал, пострадали безоружные полицейские и срочники-ВВшники.
Прежде чем вставить свой пьяный пятак, надо хотя бы тему знать )


Животное ватное, посмотри на свой "безоружный" Беркут. :shock:
И не варнякай тут, плиз, позорище убогое. :oops:


Ты что тупой полностью, беркутовцы тут при чем ? Они преступники.
Я говорю о расстреле безоружных людей, военнослужащих и молодых солдат ВВшников, группой Парасюка и Бублика, они не убили ни одного беркутовца.
Чмо пьяное )
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:12

  freeze написав:Ты что тупой полностью, беркутовцы тут при чем ?
Я говорю о расстреле безоружных людей группой Парасюка и Бублика, они не убили ни одного беркутовца.
Чмо пьяное )


Кто кого расстреливал на майдане, истуканище ватное?
Сколько можно тут срать про Парасюка?
Он защищал свой безоружный народ от этих беркутовских нелюдей от того, что они делают на этих кадрах. "Почти безоружные".
Ему за это большое спасибо.
А такой гниде брехливой как ты, позор.
Пасть свою вонючую закрой на эту тему.

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:14

Re: Політичні дискусії

Libo написав:
  freeze написав:Ты что тупой полностью, беркутовцы тут при чем ?
Я говорю о расстреле безоружных людей группой Парасюка и Бублика, они не убили ни одного беркутовца.
Чмо пьяное )


Кто кого расстреливал на майдане, истуканище ватное?
Сколько можно тут срать про Парасюка?
Он защищал свой безоружный народ от этих беркутовских нелюдей от того, что они делают на этих кадрах. "Почти безоружные".
Ему за это большое спасибо.
А такой гниде брехливой как ты, позор.
Пасть свою вонючую закрой на эту тему.



Садовник, преступник, идиот.
А ты смысл плохо понимаешь прочитанного.
Утомил пьянь, пошел в задницу, малокультурное чмо )
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:16

  freeze написав:Ты что тупой полностью, беркутовцы тут при чем ? Они преступники.
Я говорю о расстреле безоружных людей, военнослужащих и молодых солдат ВВшников, группой Парасюка и Бублика, они не убили ни одного беркутовца.
Чмо пьяное )


Ты на войне был, подонок?
А я был.
На войне не разбирают, кто открыл по тебе и твоим огонь. Молодые или старые солдаты, варвары или тихони.
Сторона врага ра огонь получает ответ по полной.
Пасть свою вонючую заткни на эту тему, вата поганая. :?
Libo
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