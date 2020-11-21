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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:18

Re: Політичні дискусії

Libo написав:
  freeze написав:Ты что тупой полностью, беркутовцы тут при чем ? Они преступники.
Я говорю о расстреле безоружных людей, военнослужащих и молодых солдат ВВшников, группой Парасюка и Бублика, они не убили ни одного беркутовца.
Чмо пьяное )


Ты на войне был, подонок?
А я был.
На войне не разбирают, кто открыл по тебе и твоим огонь. Молодые или старые солдаты, варвары или тихони.
Сторона врага ра огонь получает ответ по полной.
Пасть свою вонючую заткни на эту тему, вата поганая. :?


Ты не пи**, лжеразведчик, доктор чиряки лечил, я твою биографию здесь знаю лучше всех.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:18

  freeze написав:Садовник, преступник, идиот.
А ты смысл плохо понимаешь прочитанного.
Утомил пьянь, пошел в задницу, малокультурное чмо )


И ты такая же гнида.
Только Садовник удрал, а ты скотина осталась тут и гадишь на память тех, кто погиб во имя свободного будущего страны. Мразь поганая.
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:21

Re: Політичні дискусії

Libo написав:
  freeze написав:Садовник, преступник, идиот.
А ты смысл плохо понимаешь прочитанного.
Утомил пьянь, пошел в задницу, малокультурное чмо )


И ты такая же гнида.
Только Садовник удрал, а ты скотина осталась тут и гадишь на память тех, кто погиб во имя свободного будущего страны. Мразь поганая.


Ты просто тупой идиот, липовый разведчик.
Надоел, пошел вон, допей водку и ложись спать.
Одинокий мужичок за 50, что женой не обзаведёшься, не нужен никому ?
Психопат, засрал тут всю ветку.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:29

  freeze написав:Одинокий мужичок за 50, что женой не обзаведёшься, не нужен никому ?


Нет. Не нужен. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:31

Re: Політичні дискусії

Libo написав:
  freeze написав:Одинокий мужичок за 50, что женой не обзаведёшься, не нужен никому ?


Нет. Не нужен. :?


Ладно, извини, вижу, что человек ты в целом хороший и правильный.
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Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:52

  zРадио написав:
  andrijk777 написав:а ось майдануті, вони цинічні вбивці, вбивали своїх для реалізації власних цілей


Просто майдановцы - это абсолютно неоднородный элемент. Их как минимум 3 подвида:

1. Такие как ты, а может и ты сам, морозили себе там разные части тела, пусть и наивно, но искренне считающие, что приносят эту жертву не зря. С вас взятки гладки. Ну поддались на пропаганду и провокацию - с кем ни бывает. На будущее (очень надеюсь) смышленнее будете. Вы - просто статисты для убедительности, что протест - массовый.

Зрозуміло, іншими словами ЛОХи.
  zРадио написав:2. Радикалы - специально тренированные националистические организации, тоже имеющие вполне себе патриотические убеждения, но управляемые, снабжаемые и финансируемые. Уровень ответственности - средний. Это кувалда.

Конкретно - які організації? Конкретно - ким фінансовані?
  zРадио написав:3. И лидеры-заговорщики - политические авантюристы, старая элита, только вид сбоку. Выкормыши Кучмы, как и Янукович. Экс-участники Партии регионов - крысы, первыми побежавшие с корабля. Уровень отувтственности - максимальный. Это те, кто взял кувалду и руки и применил ее по назначению...

Конкретно - хто? Конкретно - що робили?
Все це вода.
andrijk777
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  Вкладчик1234 написав:
  andrijk777 написав:Є одне відео, ніби Пашинський провозив гвинтівку на майдан і сотні відео з озброєним Беркутом, і є навіть відео стрільби беркутівцями - це звичайно "много фактов и свидетельств в пользу и тех злодеев"
Може Пашинський беркуту накази віддавав?

А есть видео допроса Бубенчика и Парасюка

Можливо в смерті десятка "правоохоронців" і винуваті майданівці, я за це не сперечаюсь. Все-таки це була війна, на війні потрібно відповідати. Ось в Білорусі на смерті майже не реагують - результат очевидний.
Але те що сотню людей вбили "правоохоронці" я впевнений. І саме це є ключове питання. Саме тут кремлеботи фантазують сотні версій починаючи від Пашинського і закінчуючи грузинськими снайперами. Типова стратегія Кремля - побільше версій різнокольорових.
andrijk777
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