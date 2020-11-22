Додано: Нед 22 лис, 2020 22:10

andrijk777 написав: Конкретно - хто? Конкретно - що робили? Конкретно - хто? Конкретно - що робили?

Лёвочкин, министр МВД Захарченко - прямые организаторы так называемого избиения студентов, по некоторым данным одной рукой подкидывали через посредников денег для майдана, а второй рукой одни из основных организаторов стрельбы.Хотели вытеснить из орбиты влияния младоянуковичей - Арбузова, сына Януковича, Клименко из налоговой и тд. Но заигрались в шахматы. Хотя оба особо не ответили и не пострадали, может даже наоборот, один припеваючи живёт в России, другой депутат и в ТОП-100 самых богатых людей, и сестра депутат. Жизнь удалась. А большая часть населения семь лет разгребает их преступные интриги ухудшением жизни и тд.Были и другие игроки и силы, которые играли в шахматы событиями на майдане, но без Лёвочкина и Захарченко, они бы ничего не смогли сделать.