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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 22 лис, 2020 20:52
freeze написав:
Есть Бубенчика самопризнание в убийствах на допросе в генпрокуратуре.
Парасюк признался в убийствах военнослужащих и полицейских в интервью Гордону.
Заметьте, что они убивали невинных людей, в основном даже без оружия.
Да, мы видели этих фашистов из Беркута "в основном без оружия" и их зверства над над мирными людьми. Как можно стрелять в мирного человека, твоего соотечественника и брата, который мирно митингует? Во имя человека и мира на земле эту "безоружную" беркутню надо было валить всех до одного из пулеметов.
А у тебя хватает совести оправдывать этих нелюдей. Сам такая же нелюдь и мразина.
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Libo
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Додано: Нед 22 лис, 2020 20:53
Libo написав: freeze написав:
Есть Бубенчика самопризнание в убийствах на допросе в генпрокуратуре.
Парасюк признался в убийствах военнослужащих и полицейских в интервью Гордону.
Заметьте, что они убивали невинных людей, в основном даже без оружия.
Да, мы видели этих фашистов из Беркута "в основном без оружия" и их зверства над над мирными людьми. Как можно стрелять в мирного человека, твоего соотечественника и брата, который мирно митингует? Во имя человека и мира на земле эту "безоружную" беркутню надо было валить всех до одного из пулеметов.
А у тебя хватает совести оправдывать этих нелюдей. Сам такая же нелюдь и мразина.
Идиот, ни один стрелявший в людей не пострадал, пострадали безоружные полицейские и срочники-ВВшники.
Прежде чем вставить свой пьяный пятак, надо хотя бы тему знать )
Востаннє редагувалось freeze
в Нед 22 лис, 2020 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 20:54
Вкладчик1234 написав:
Петя не смог даже для своего "якорного региона" предложить что-то интересное
А по-моему, у Порошенко как раз неплохой прогресс. Даже в Харькове и Днепре партия будет представленной.
У нас же как водится:
- хочешь убить рейтинг политика - дай ему порулить;
- хочешь поднять рейтинг политика - дай ему отдохнуть
Зеленский делает много и объективных ошибок, и непонятных действий вроде заигрывания с чужим электоратом в ущерб своему. А другого антагониста, кроме Порошенко, у Зеленского нет. Поэтому чем ниже будет рейтинг Зеленского, тем выше - рейтинг Порошенко. По крайней мере, пока о президентских амбициях не заявит кто-нибудь еще из реальных кандидатов
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Додано: Нед 22 лис, 2020 21:21
Libo написав: freeze написав:
Садовник, преступник, идиот.
А ты смысл плохо понимаешь прочитанного.
Утомил пьянь, пошел в задницу, малокультурное чмо )
И ты такая же гнида.
Только Садовник удрал, а ты скотина осталась тут и гадишь на память тех, кто погиб во имя свободного будущего страны. Мразь поганая.
Ты просто тупой идиот, липовый разведчик.
Надоел, пошел вон, допей водку и ложись спать.
Одинокий мужичок за 50, что женой не обзаведёшься, не нужен никому ?
Психопат, засрал тут всю ветку.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 21:29
freeze написав:
Одинокий мужичок за 50, что женой не обзаведёшься, не нужен никому ?
Нет. Не нужен.
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Libo
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Додано: Нед 22 лис, 2020 21:31
Libo написав: freeze написав:
Одинокий мужичок за 50, что женой не обзаведёшься, не нужен никому ?
Нет. Не нужен.
Ладно, извини, вижу, что человек ты в целом хороший и правильный.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 21:52
zРадио написав: andrijk777 написав:
а ось майдануті, вони цинічні вбивці, вбивали своїх для реалізації власних цілей
Просто майдановцы - это абсолютно неоднородный элемент. Их как минимум 3 подвида:
1. Такие как ты, а может и ты сам, морозили себе там разные части тела, пусть и наивно, но искренне считающие, что приносят эту жертву не зря. С вас взятки гладки. Ну поддались на пропаганду и провокацию - с кем ни бывает. На будущее (очень надеюсь) смышленнее будете. Вы - просто статисты для убедительности, что протест - массовый.
Зрозуміло, іншими словами ЛОХи.
zРадио написав:
2. Радикалы - специально тренированные националистические организации, тоже имеющие вполне себе патриотические убеждения, но управляемые, снабжаемые и финансируемые. Уровень ответственности - средний. Это кувалда.
Конкретно - які організації? Конкретно - ким фінансовані?
zРадио написав:
3. И лидеры-заговорщики - политические авантюристы, старая элита, только вид сбоку. Выкормыши Кучмы, как и Янукович. Экс-участники Партии регионов - крысы, первыми побежавшие с корабля. Уровень отувтственности - максимальный. Это те, кто взял кувалду и руки и применил ее по назначению...
Конкретно - хто? Конкретно - що робили?
Все це вода.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 22:05
Вкладчик1234 написав: andrijk777 написав:
Є одне відео, ніби Пашинський провозив гвинтівку на майдан і сотні відео з озброєним Беркутом, і є навіть відео стрільби беркутівцями - це звичайно "много фактов и свидетельств в пользу и тех злодеев"
Може Пашинський беркуту накази віддавав?
А есть видео допроса Бубенчика и Парасюка
Можливо в смерті десятка "правоохоронців" і винуваті майданівці, я за це не сперечаюсь. Все-таки це була війна, на війні потрібно відповідати. Ось в Білорусі на смерті майже не реагують - результат очевидний.
Але те що сотню людей вбили "правоохоронці" я впевнений. І саме це є ключове питання. Саме тут кремлеботи фантазують сотні версій починаючи від Пашинського і закінчуючи грузинськими снайперами. Типова стратегія Кремля - побільше версій різнокольорових.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 22:10
andrijk777 написав:
Конкретно - хто? Конкретно - що робили?
Лёвочкин, министр МВД Захарченко - прямые организаторы так называемого избиения студентов, по некоторым данным одной рукой подкидывали через посредников денег для майдана, а второй рукой одни из основных организаторов стрельбы.
Хотели вытеснить из орбиты влияния младоянуковичей - Арбузова, сына Януковича, Клименко из налоговой и тд. Но заигрались в шахматы. Хотя оба особо не ответили и не пострадали, может даже наоборот, один припеваючи живёт в России, другой депутат и в ТОП-100 самых богатых людей, и сестра депутат. Жизнь удалась. А большая часть населения семь лет разгребает их преступные интриги ухудшением жизни и тд.
Были и другие игроки и силы, которые играли в шахматы событиями на майдане, но без Лёвочкина и Захарченко, они бы ничего не смогли сделать.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 22:11
andrijk777 написав:
Зрозуміло, іншими словами ЛОХи
Пусть будут романтики
andrijk777 написав:
Конкретно - які організації? Конкретно - ким фінансовані?
"Патріот України", СНА, КУН, силовое крыло "Свободы", некоторые футбольные клубы ультрас. А кто финансирует - это, знаешь ли, информация, которую предпочитают прятать. Но, думаю, там были и внутренние, и внешние спонсоры
andrijk777 написав:
Конкретно - хто? Конкретно - що робили?
В смысле? Все крупные политические бенефициары майдана поголовно. Смысл перечислять? Все - "бывшие", часть тогдашней элиты, только временно без своей части пирога, который на майдане и оспаривали
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