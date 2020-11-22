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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6829683068316832> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Нед 22 лис, 2020 22:13 andrijk777 написав: Але те що сотню людей вбили "правоохоронці" я впевнений. І саме це є ключове питання. Але те що сотню людей вбили "правоохоронці" я впевнений. І саме це є ключове питання.



Правоохоронцы в широком смысле не при чём, они такие же люди, у них маленькие дети, небольшая зарплата, тяжелая служба, практически все убийства совершены незначительным количеством "людей", максимум 5-10 человек, поместятся на пальцах двух рук их фамилии. Правоохоронцы в широком смысле не при чём, они такие же люди, у них маленькие дети, небольшая зарплата, тяжелая служба, практически все убийства совершены незначительным количеством "людей", максимум 5-10 человек, поместятся на пальцах двух рук их фамилии. freeze 4 Повідомлень: 19236 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4589 раз. Подякували: 7321 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 22:18 freeze написав: andrijk777 написав: Але те що сотню людей вбили "правоохоронці" я впевнений. І саме це є ключове питання. Але те що сотню людей вбили "правоохоронці" я впевнений. І саме це є ключове питання. Правоохоронцы в широком смысле не при чём, они такие же люди, у них маленькие дети, небольшая зарплата, тяжелая служба, практически все убийства совершены незначительным количеством "людей", максимум 5-10 человек, поместятся на пальцах двух рук их фамилии. Правоохоронцы в широком смысле не при чём, они такие же люди, у них маленькие дети, небольшая зарплата, тяжелая служба, практически все убийства совершены незначительным количеством "людей", максимум 5-10 человек, поместятся на пальцах двух рук их фамилии. Тоді знову повертаємось до рівнів відповідальності

Спочатку треба розіпяти на Хресті тисячі Майданівців, які вбили десяток силовиків

Чи спочатку наказати пяток силовиків які вбили сотню Майданівців...

Адже як тільки поставите знак дорівнює між цими випадками - так відразу захлебнеться будь яка правоохоронна і судова системи...

Як приклад

Спочатку веганівці почнуть вимагати засудження кожного хто зїв раз в житті мясо..... Тоді знову повертаємось до рівнів відповідальностіСпочатку треба розіпяти на Хресті тисячі Майданівців, які вбили десяток силовиківЧи спочатку наказати пяток силовиків які вбили сотню Майданівців...Адже як тільки поставите знак дорівнює між цими випадками - так відразу захлебнеться будь яка правоохоронна і судова системи...Як прикладСпочатку веганівці почнуть вимагати засудження кожного хто зїв раз в житті мясо..... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23579 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2452 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 22:21 andrijk777 написав: Можливо в смерті десятка "правоохоронців" і винуваті майданівці, Можливо в смерті десятка "правоохоронців" і винуваті майданівці,



Ерунда 99,999 % майдановцев никакого отношения к смертям правоохранителей не имели, они просто не могли никого убивать из моральных соображений. Убить человека это не очень просто.

Просто несколько провокаторов, может просто психбольных, сделали своё дело. Судя по тому как Парасюк бил прилюдно ногами какого-то пожилого генерала на глазах у всех в кабинете Рады, и потом бегал пиная ногами Гелетея на глазах верховного командования, вариант с психбольными даже более вероятен.

Но в порядке очередности надо было бы всё-таки начинать посадки с руководства черной роты Беркута, Захарченко и Лёвочкина. Но беззубая система никого не может посадить (( Ерунда 99,999 % майдановцев никакого отношения к смертям правоохранителей не имели, они просто не могли никого убивать из моральных соображений. Убить человека это не очень просто.Просто несколько провокаторов, может просто психбольных, сделали своё дело. Судя по тому как Парасюк бил прилюдно ногами какого-то пожилого генерала на глазах у всех в кабинете Рады, и потом бегал пиная ногами Гелетея на глазах верховного командования, вариант с психбольными даже более вероятен.Но в порядке очередности надо было бы всё-таки начинать посадки с руководства черной роты Беркута, Захарченко и Лёвочкина. Но беззубая система никого не может посадить (( Востаннє редагувалось freeze в Нед 22 лис, 2020 22:30, всього редагувалось 2 разів. freeze 4 Повідомлень: 19236 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4589 раз. Подякували: 7321 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 22:27 budivelnik написав: Спочатку треба розіпяти на Хресті тисячі Майданівців, які вбили десяток силовиків

Чи спочатку наказати пяток силовиків які вбили сотню Майданівців... Спочатку треба розіпяти на Хресті тисячі Майданівців, які вбили десяток силовиківЧи спочатку наказати пяток силовиків які вбили сотню Майданівців...

Я уже написал, что сотни тысяч на майдане не имели никакого отношения ни к каким убийствам, а если бы даже знали о таких намерениях сделали всё, чтобы убийства остановить. Но не знали, и последующие откровения некоторых персонажей были для подавляющего большинства неприятным открытием.



Конечно, в первую очередь надо было наказать исполнителей массовых убийств, и тех кто обеспечил их перевод из тюрьмы под домашний арест, а затем и переправку за границу, как Садовника. Тут выявляется, что этому способствовали неожиданно известные фамилии уже из новых лиц. Эти новые лица также не наказаны. Я уже написал, что сотни тысяч на майдане не имели никакого отношения ни к каким убийствам, а если бы даже знали о таких намерениях сделали всё, чтобы убийства остановить. Но не знали, и последующие откровения некоторых персонажей были для подавляющего большинства неприятным открытием.Конечно, в первую очередь надо было наказать исполнителей массовых убийств, и тех кто обеспечил их перевод из тюрьмы под домашний арест, а затем и переправку за границу, как Садовника. Тут выявляется, что этому способствовали неожиданно известные фамилии уже из новых лиц. Эти новые лица также не наказаны. freeze 4 Повідомлень: 19236 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4589 раз. Подякували: 7321 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 22:30 budivelnik написав: Спочатку треба розіпяти на Хресті тисячі Майданівців, які вбили десяток силовиків

Чи спочатку наказати пяток силовиків які вбили сотню Майданівців...

Спочатку треба розіпяти на Хресті тисячі Майданівців, які вбили десяток силовиківЧи спочатку наказати пяток силовиків які вбили сотню Майданівців...



За каждого заваленного мусора на Майдане надо было давать Героя Украины. Тогда бы многое изменилось и сейчас бы менты уважали вашу честь и человеческое достоинство. А когда беркутню не наказали и рассуждают о наказании тех, кто дал им отпор, эта ментовская погань вообще оборзела. За каждого заваленного мусора на Майдане надо было давать Героя Украины. Тогда бы многое изменилось и сейчас бы менты уважали вашу честь и человеческое достоинство. А когда беркутню не наказали и рассуждают о наказании тех, кто дал им отпор, эта ментовская погань вообще оборзела. Libo 2

Повідомлень: 8897 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4103 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 23:10 Re: Політичні дискусії Честно говоря не имею своего мнения по обвинению Турчинова в так называемой сдаче Крыма, с одной стороны он как бы прав, с другой не прав. По любому Турчинов тогда оказался в непростом положении.



Но дело тут накручивается в пружину.

"Александр Турчинов, оказывается не зря суетится в последнее время. Его перспективы по делу о госизмене существенно ухудшились. Сегодня генерал Владимир Замана (один из подозреваемых по тому же делу) опубликовал в своем Facebook, письмо за подписью целой толпы военных руководителей того времени, в котором значится, что оказывать сопротивление России в Крыму в феврале-марте 2014 года запретил лично Турчинов и его окружение."(с) freeze 4 Повідомлень: 19236 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4589 раз. Подякували: 7321 раз. Профіль 4 22 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 23:33 freeze написав: Честно говоря не имею своего мнения по обвинению Турчинова в так называемой сдаче Крыма, с одной стороны он как бы прав, с другой не прав. По любому Турчинов тогда оказался в непростом положении.



Но дело тут накручивается в пружину.

"Александр Турчинов, оказывается не зря суетится в последнее время. Его перспективы по делу о госизмене существенно ухудшились. Сегодня генерал Владимир Замана (один из подозреваемых по тому же делу) опубликовал в своем Facebook, письмо за подписью целой толпы военных руководителей того времени, в котором значится, что оказывать сопротивление России в Крыму в феврале-марте 2014 года запретил лично Турчинов и его окружение."(с) Честно говоря не имею своего мнения по обвинению Турчинова в так называемой сдаче Крыма, с одной стороны он как бы прав, с другой не прав. По любому Турчинов тогда оказался в непростом положении.Но дело тут накручивается в пружину."Александр Турчинов, оказывается не зря суетится в последнее время. Его перспективы по делу о госизмене существенно ухудшились. Сегодня генерал Владимир Замана (один из подозреваемых по тому же делу) опубликовал в своем Facebook, письмо за подписью целой толпы военных руководителей того времени, в котором значится, что оказывать сопротивление России в Крыму в феврале-марте 2014 года запретил лично Турчинов и его окружение."(с)



Император Александр І сдал Москву Наполеону, чтоб выжить и сохранить армию. Его не судили. Наборот, в итоге признали мудрым стратегом и победителем. И мы обязательно вернем Крым. История не любит сослагательного наклонения. Мы не знаем, чем бы закончилась тогда наша бойня за Крым. Может сейчас бы и мою киевскую землю топтал сапог русской погани. Посмотрите на Карабах. Тысячи убиенных армяшек. А толку? А ведь тоже могли сохранить армию и вооружение...

Война х*ня, главное маневры.

Маневры тоже х*ня, главное эвакуация. Император Александр І сдал Москву Наполеону, чтоб выжить и сохранить армию. Его не судили. Наборот, в итоге признали мудрым стратегом и победителем. И мы обязательно вернем Крым. История не любит сослагательного наклонения. Мы не знаем, чем бы закончилась тогда наша бойня за Крым. Может сейчас бы и мою киевскую землю топтал сапог русской погани. Посмотрите на Карабах. Тысячи убиенных армяшек. А толку? А ведь тоже могли сохранить армию и вооружение...Война х*ня, главное маневры.Маневры тоже х*ня, главное эвакуация. Libo 2

Повідомлень: 8897 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4103 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 23:53 Libo написав: Император Александр І сдал Москву Наполеону, чтоб выжить и сохранить армию. Его не судили. Наборот, в итоге признали мудрым стратегом и победителем. И мы обязательно вернем Крым. История не любит сослагательного наклонения. Мы не знаем, чем бы закончилась тогда наша бойня за Крым. Может сейчас бы и мою киевскую землю топтал сапог русской погани. Посмотрите на Карабах. Тысячи убиенных армяшек. А толку? А ведь тоже могли сохранить армию и вооружение...

Война х*ня, главное маневры.

Маневры тоже х*ня, главное эвакуация. Император Александр І сдал Москву Наполеону, чтоб выжить и сохранить армию. Его не судили. Наборот, в итоге признали мудрым стратегом и победителем. И мы обязательно вернем Крым. История не любит сослагательного наклонения. Мы не знаем, чем бы закончилась тогда наша бойня за Крым. Может сейчас бы и мою киевскую землю топтал сапог русской погани. Посмотрите на Карабах. Тысячи убиенных армяшек. А толку? А ведь тоже могли сохранить армию и вооружение...Война х*ня, главное маневры.Маневры тоже х*ня, главное эвакуация.

З точки зору шароварних патріотів треба здаватися ворогу, ато может быть хуже. З точки зору шароварних патріотів треба здаватися ворогу, ато может быть хуже. Увага, на форумі порохата цензура.

Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку. unicdima

Повідомлень: 992 З нами з: 10.06.19 Подякував: 34 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 22 лис, 2020 23:59 andrijk777 написав: Вкладчик1234 написав: andrijk777 написав: Є одне відео, ніби Пашинський провозив гвинтівку на майдан і сотні відео з озброєним Беркутом, і є навіть відео стрільби беркутівцями - це звичайно "много фактов и свидетельств в пользу и тех злодеев"

Може Пашинський беркуту накази віддавав? Є одне відео, ніби Пашинський провозив гвинтівку на майдан і сотні відео з озброєним Беркутом, і є навіть відео стрільби беркутівцями - це звичайно "много фактов и свидетельств в пользу и тех злодеев"Може Пашинський беркуту накази віддавав?

А есть видео допроса Бубенчика и Парасюка А есть видео допроса Бубенчика и Парасюка

Можливо в смерті десятка "правоохоронців" і винуваті майданівці, я за це не сперечаюсь. Все-таки це була війна, на війні потрібно відповідати. Ось в Білорусі на смерті майже не реагують - результат очевидний.

Але те що сотню людей вбили "правоохоронці" я впевнений. І саме це є ключове питання. Саме тут кремлеботи фантазують сотні версій починаючи від Пашинського і закінчуючи грузинськими снайперами. Типова стратегія Кремля - побільше версій різнокольорових. Можливо в смерті десятка "правоохоронців" і винуваті майданівці, я за це не сперечаюсь. Все-таки це була війна, на війні потрібно відповідати. Ось в Білорусі на смерті майже не реагують - результат очевидний.Але те що сотню людей вбили "правоохоронці" я впевнений. І саме це є ключове питання. Саме тут кремлеботи фантазують сотні версій починаючи від Пашинського і закінчуючи грузинськими снайперами. Типова стратегія Кремля - побільше версій різнокольорових.

Війна?

З ким?

За що? Війна?З ким?За що? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 22186 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1179 раз. Подякували: 1620 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 00:05 unicdima написав: З точки зору шароварних патріотів треба здаватися ворогу, ато может быть хуже. З точки зору шароварних патріотів треба здаватися ворогу, ато может быть хуже.



Я говорил про сдаваться врагу, задрот ты копеешный?

Я говорил про отход. Воевал, отходил, приходилось? А мне приходилось.

Отход это один из видов боевых действия войск, применяемые с целью вывода подразделения из-под ударов противника и перегруппировки, для заняти более выгодного рубежа, выигрыша во времени и других целей.

Почитай тактику, засранец позорный. Я говорил про сдаваться врагу, задрот ты копеешный?Я говорил про отход. Воевал, отходил, приходилось? А мне приходилось.Отход это один из видов боевых действия войск, применяемые с целью вывода подразделения из-под ударов противника и перегруппировки, для заняти более выгодного рубежа, выигрыша во времени и других целей.Почитай тактику, засранец позорный. Libo 2

Повідомлень: 8897 З нами з: 14.11.11 Подякував: 360 раз. Подякували: 4103 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6829683068316832> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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