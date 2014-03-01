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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6829683068316832 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 23 лис, 2020 00:45 zРадио написав: detroytred написав: Факт есть факт: даже блефа от Турчинов а о возможности реальных боевых действий с кровопролитием выше одиночного -- для рашкованов в Крыму на тот момент (формата зелёных человечков) было достаточно.

То есть вполне вероятно, что их устраивал только бескровный неявный захват территории

Факт есть факт: даже блефа от Турчинов а о возможности реальных боевых действий с кровопролитием выше одиночного -- для рашкованов в Крыму на тот момент (формата зелёных человечков) было достаточно.То есть вполне вероятно, что их устраивал только бескровный неявный захват территории



100%! Будь там вооруженное противостояние, Кремль был тут же пошел на попятную, заявив "настамнебыло". Собственно, поэтому зеленые человечки и были без российских опознавательных знаков. Провокация, успешной которую сделали немощные лидеры майдана, дорвавшиеся до власти будучи абсолютно недееспособнымии ее использовать.



100%! Будь там вооруженное противостояние, Кремль был тут же пошел на попятную, заявив "настамнебыло". Собственно, поэтому зеленые человечки и были без российских опознавательных знаков. Провокация, успешной которую сделали немощные лидеры майдана, дорвавшиеся до власти будучи абсолютно недееспособнымии ее использовать.



Чуваки!

Ви класні фантасти!

Вам би книги писати!

Почитавши ваші фантазії, вирішив домалювати епічний кінець!

Але спочатку нагадаю, раптом забули:



https://lenta.ru/news/2014/03/01/sovfed/

19:22, 1 марта 2014

Совет Федерации разрешил Путину ввести войска на Украину.



Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу.

За разрешением об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины Путин обратился ранее в субботу. В своем обращении глава государства указывал, что такие меры необходимы в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, и возникшей угрозой жизни граждан Российской Федерации и российских военнослужащих, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным договором. Согласно документу, войска будут находиться на Украине до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране."



А тепер можна і про епічний кінець: Турчинов дає наказ,і, о чудо, наші військові його виконують і таки розстрілюють кілька десятків або сотень "зелених чоловічків"...І... Путін з такого переляку терміново просить Раду Федерації відмінити дозвіл на введення військ в Україну і з ганьбою евакуює всіх "зелених чоловічків" з Криму та терміново відводить всі російські війська із прикордонних з Україною територій мінімум на 200км., щоб не спровокувати українські війська, а то не дай бог повториться історія, і вони, як козаки Сагайдачного у 1618р., знову стоятимуть під Арбатськими воротами Москви...

Я правильно закінчив ваші фантазії?

Чи може все було б трішечки не так? Чуваки!Ви класні фантасти!Вам би книги писати!Почитавши ваші фантазії, вирішив домалювати епічний кінець!Але спочатку нагадаю, раптом забули:19:22, 1 марта 2014Совет Федерации разрешил Путину ввести войска на Украину.Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу.За разрешением об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины Путин обратился ранее в субботу. В своем обращении глава государства указывал, что такие меры необходимы в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, и возникшей угрозой жизни граждан Российской Федерации и российских военнослужащих, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным договором. Согласно документу, войска будут находиться на Украине до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране."А тепер можна і про епічний кінець: Турчинов дає наказ,і, о чудо, наші військові його виконують і таки розстрілюють кілька десятків або сотень "зелених чоловічків"...І... Путін з такого переляку терміново просить Раду Федерації відмінити дозвіл на введення військ в Україну і з ганьбою евакуює всіх "зелених чоловічків" з Криму та терміново відводить всі російські війська із прикордонних з Україною територій мінімум на 200км., щоб не спровокувати українські війська, а то не дай бог повториться історія, і вони, як козаки Сагайдачного у 1618р., знову стоятимуть під Арбатськими воротами Москви...Я правильно закінчив ваші фантазії?Чи може все було б трішечки не так? Кармелюк 1

Повідомлень: 695 З нами з: 26.08.12 Подякував: 218 раз. Подякували: 310 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6829683068316832 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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