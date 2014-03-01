RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6829683068316832

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 00:45

  zРадио написав:
  detroytred написав:Факт есть факт: даже блефа от Турчинов а о возможности реальных боевых действий с кровопролитием выше одиночного -- для рашкованов в Крыму на тот момент (формата зелёных человечков) было достаточно.
То есть вполне вероятно, что их устраивал только бескровный неявный захват территории


100%! Будь там вооруженное противостояние, Кремль был тут же пошел на попятную, заявив "настамнебыло". Собственно, поэтому зеленые человечки и были без российских опознавательных знаков. Провокация, успешной которую сделали немощные лидеры майдана, дорвавшиеся до власти будучи абсолютно недееспособнымии ее использовать.



Чуваки!
Ви класні фантасти!
Вам би книги писати!
Почитавши ваші фантазії, вирішив домалювати епічний кінець!
Але спочатку нагадаю, раптом забули:

https://lenta.ru/news/2014/03/01/sovfed/
19:22, 1 марта 2014
Совет Федерации разрешил Путину ввести войска на Украину.

Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу.
За разрешением об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины Путин обратился ранее в субботу. В своем обращении глава государства указывал, что такие меры необходимы в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, и возникшей угрозой жизни граждан Российской Федерации и российских военнослужащих, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным договором. Согласно документу, войска будут находиться на Украине до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране."

А тепер можна і про епічний кінець: Турчинов дає наказ,і, о чудо, наші військові його виконують і таки розстрілюють кілька десятків або сотень "зелених чоловічків"...І... Путін з такого переляку терміново просить Раду Федерації відмінити дозвіл на введення військ в Україну і з ганьбою евакуює всіх "зелених чоловічків" з Криму та терміново відводить всі російські війська із прикордонних з Україною територій мінімум на 200км., щоб не спровокувати українські війська, а то не дай бог повториться історія, і вони, як козаки Сагайдачного у 1618р., знову стоятимуть під Арбатськими воротами Москви... :lol:
Я правильно закінчив ваші фантазії? :D
Чи може все було б трішечки не так? :roll:
Кармелюк
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 695
З нами з: 26.08.12
Подякував: 218 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 6829683068316832
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21213)
22.11.2020 23:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron