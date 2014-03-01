zРадио написав:detroytred написав:Факт есть факт: даже блефа от Турчинов а о возможности реальных боевых действий с кровопролитием выше одиночного -- для рашкованов в Крыму на тот момент (формата зелёных человечков) было достаточно.
То есть вполне вероятно, что их устраивал только бескровный неявный захват территории
100%! Будь там вооруженное противостояние, Кремль был тут же пошел на попятную, заявив "настамнебыло". Собственно, поэтому зеленые человечки и были без российских опознавательных знаков. Провокация, успешной которую сделали немощные лидеры майдана, дорвавшиеся до власти будучи абсолютно недееспособнымии ее использовать.
Чуваки!
Ви класні фантасти!
Вам би книги писати!
Почитавши ваші фантазії, вирішив домалювати епічний кінець!
Але спочатку нагадаю, раптом забули:
19:22, 1 марта 2014
Совет Федерации разрешил Путину ввести войска на Украину.
Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу.
За разрешением об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины Путин обратился ранее в субботу. В своем обращении глава государства указывал, что такие меры необходимы в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, и возникшей угрозой жизни граждан Российской Федерации и российских военнослужащих, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным договором. Согласно документу, войска будут находиться на Украине до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране."
А тепер можна і про епічний кінець: Турчинов дає наказ,і, о чудо, наші військові його виконують і таки розстрілюють кілька десятків або сотень "зелених чоловічків"...І... Путін з такого переляку терміново просить Раду Федерації відмінити дозвіл на введення військ в Україну і з ганьбою евакуює всіх "зелених чоловічків" з Криму та терміново відводить всі російські війська із прикордонних з Україною територій мінімум на 200км., щоб не спровокувати українські війська, а то не дай бог повториться історія, і вони, як козаки Сагайдачного у 1618р., знову стоятимуть під Арбатськими воротами Москви...
Я правильно закінчив ваші фантазії?
Чи може все було б трішечки не так?