Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Честно говоря не имею своего мнения по обвинению Турчинова в так называемой сдаче Крыма, с одной стороны он как бы прав, с другой не прав. По любому Турчинов тогда оказался в непростом положении.
Но дело тут накручивается в пружину. "Александр Турчинов, оказывается не зря суетится в последнее время. Его перспективы по делу о госизмене существенно ухудшились. Сегодня генерал Владимир Замана (один из подозреваемых по тому же делу) опубликовал в своем Facebook, письмо за подписью целой толпы военных руководителей того времени, в котором значится, что оказывать сопротивление России в Крыму в феврале-марте 2014 года запретил лично Турчинов и его окружение."(с)
freeze написав:Честно говоря не имею своего мнения по обвинению Турчинова в так называемой сдаче Крыма, с одной стороны он как бы прав, с другой не прав. По любому Турчинов тогда оказался в непростом положении.
Но дело тут накручивается в пружину. "Александр Турчинов, оказывается не зря суетится в последнее время. Его перспективы по делу о госизмене существенно ухудшились. Сегодня генерал Владимир Замана (один из подозреваемых по тому же делу) опубликовал в своем Facebook, письмо за подписью целой толпы военных руководителей того времени, в котором значится, что оказывать сопротивление России в Крыму в феврале-марте 2014 года запретил лично Турчинов и его окружение."(с)
Император Александр І сдал Москву Наполеону, чтоб выжить и сохранить армию. Его не судили. Наборот, в итоге признали мудрым стратегом и победителем. И мы обязательно вернем Крым. История не любит сослагательного наклонения. Мы не знаем, чем бы закончилась тогда наша бойня за Крым. Может сейчас бы и мою киевскую землю топтал сапог русской погани. Посмотрите на Карабах. Тысячи убиенных армяшек. А толку? А ведь тоже могли сохранить армию и вооружение... Война х*ня, главное маневры. Маневры тоже х*ня, главное эвакуация.
andrijk777 написав:Є одне відео, ніби Пашинський провозив гвинтівку на майдан і сотні відео з озброєним Беркутом, і є навіть відео стрільби беркутівцями - це звичайно "много фактов и свидетельств в пользу и тех злодеев" Може Пашинський беркуту накази віддавав?
А есть видео допроса Бубенчика и Парасюка
Можливо в смерті десятка "правоохоронців" і винуваті майданівці, я за це не сперечаюсь. Все-таки це була війна, на війні потрібно відповідати. Ось в Білорусі на смерті майже не реагують - результат очевидний. Але те що сотню людей вбили "правоохоронці" я впевнений. І саме це є ключове питання. Саме тут кремлеботи фантазують сотні версій починаючи від Пашинського і закінчуючи грузинськими снайперами. Типова стратегія Кремля - побільше версій різнокольорових.
detroytred написав:Факт есть факт: даже блефа от Турчинов а о возможности реальных боевых действий с кровопролитием выше одиночного -- для рашкованов в Крыму на тот момент (формата зелёных человечков) было достаточно. То есть вполне вероятно, что их устраивал только бескровный неявный захват территории
100%! Будь там вооруженное противостояние, Кремль был тут же пошел на попятную, заявив "настамнебыло". Собственно, поэтому зеленые человечки и были без российских опознавательных знаков. Провокация, успешной которую сделали немощные лидеры майдана, дорвавшиеся до власти будучи абсолютно недееспособнымии ее использовать.
Чуваки! Ви класні фантасти! Вам би книги писати! Почитавши ваші фантазії, вирішив домалювати епічний кінець! Але спочатку нагадаю, раптом забули:
Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу. За разрешением об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины Путин обратился ранее в субботу. В своем обращении глава государства указывал, что такие меры необходимы в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, и возникшей угрозой жизни граждан Российской Федерации и российских военнослужащих, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным договором. Согласно документу, войска будут находиться на Украине до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране."
А тепер можна і про епічний кінець: Турчинов дає наказ,і, о чудо, наші військові його виконують і таки розстрілюють кілька десятків або сотень "зелених чоловічків"...І... Путін з такого переляку терміново просить Раду Федерації відмінити дозвіл на введення військ в Україну і з ганьбою евакуює всіх "зелених чоловічків" з Криму та терміново відводить всі російські війська із прикордонних з Україною територій мінімум на 200км., щоб не спровокувати українські війська, а то не дай бог повториться історія, і вони, як козаки Сагайдачного у 1618р., знову стоятимуть під Арбатськими воротами Москви... Я правильно закінчив ваші фантазії? Чи може все було б трішечки не так?
зеленые человечки разъезжали по Крыму за пределами Севастополя с 23-го февраля. С 27-го - заходили на территорию военных частей и участвовали в захвате государственных зданий АРК (это только то, что было снято на камеру - может и еще раньше).
Моментально тогда и нужно было предпринимать контр-меры. В смысле обязаны были! Но "тритушки" только сопли жевали...
Хорошая попытка сманипулировать хронологией. Жаль, не удалась. Еще аргументы будут, или сразу засчитаем вам техническое поражение?
"Она была суровой, совсем не ласковой с виду. Не гламурной. Не приторно любезной. У неё не было на это времени. Да и желания не было. И происхождение подкачало. Простой она была. Всю жизнь, сколько помню, она работала. Много. Очень много. Занималась всем сразу. И прежде всего — нами, оболтусами. Кормила, как могла. Не трюфелями, не лангустами, не пармезаном с моцареллой. Кормила простым сыром, простой колбасой, завёрнутой в грубую серую обёрточную бумагу. Учила. Совала под нос книги, запихивала в кружки и спортивные секции, водила в кино на детские утренники по 10 копеек за билет. В кукольные театры, в ТЮЗ. Позже — в драму, оперу и балет. Учила думать. Учила делать выводы. Сомневаться и добиваться. И мы старались, как умели. И капризничали. И воротили носы. И взрослели, умнели, мудрели, получали степени, ордена и звания. И ничего не понимали. Хотя думали, что понимаем всё. А она снова и снова отправляла нас в институты и университеты. В НИИ. На заводы и на стадионы. В колхозы. В стройотряды. На далёкие стройки. В космос. Она всё время куда-то нацеливала нас. Даже против нашей воли. Брала за руку и вела. Тихонько подталкивала сзади. Потом махала рукой и уходила дальше, наблюдая за нами со стороны. Издалека. Она не была благодушно-показной и нарочито щедрой. Она была экономной. Бережливой. Не баловала бесконечным разнообразием заморских благ. Предпочитала своё, домашнее. Но иногда вдруг нечаянно дарила американские фильмы, французские духи, немецкие ботинки или финские куртки. Нечасто и немного. Зато все они были отменного качества — и кинокартины, и одежда, и косметика, и детские игрушки. Как и положено быть подаркам, сделанным близкими людьми Мы дрались за ними в очереди. Шумно и совсем по-детски восхищались. А она вздыхала. Молча. Она не могла дать больше. И потому молчала. И снова работала. Строила. Возводила. Запускала. Изобретала. И кормила. И учила. Нам не хватало. И мы роптали. Избалованные дети, ещё не знающие горя. Мы ворчали, мы жаловались. Мы были недовольны. Нам было мало. И однажды мы возмутились. Громко. Всерьёз. Она не удивилась. Она всё понимала. И потому ничего не сказала. Тяжело вздохнула и ушла. Совсем. Навсегда. Она не обиделась. За свою долгую трудную жизнь она ко всему привыкла. Она не была идеальной и сама это понимала. Она была живой и потому ошибалась. Иногда серьёзно. Но чаще трагически. В нашу пользу. Она просто слишком любила нас. Хотя и старалась особенно это не показывать. Она слишком хорошо думала о нас. Лучше, чем мы были на самом деле. И берегла нас, как могла. От всего дурного. Мы думали, что мы выросли давно. Мы были уверены что вполне проживём без её заботы и без её присмотра. Мы были уверены в этом. Мы ошибались. А она — нет. Она оказалась права и на этот раз. Как и почти всегда. Но, выслушав наши упрёки, спорить не стала. И ушла. Не выстрелив. Не пролив крови. Не хлопнув дверью. Не оскорбив нас на прощанье. Ушла, оставив нас жить так, как мы хотели тогда. Вот так и живём с тех пор. Зато теперь мы знаем всё. И что такое изобилие. И что такое горе. Вдоволь. Счастливы мы? Не знаю. Но точно знаю, какие слова многие из нас так и не сказали ей тогда. Мы заплатили сполна за своё подростковое нахальство. Теперь мы поняли всё, чего никак не могли осознать незрелым умом в те годы нашего безмятежного избалованного детства. Спасибо тебе! Не поминай нас плохо. И прости. За всё! Советская Родина... Жванецкий Михаил Михайлович"