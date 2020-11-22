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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6829683068316832

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:05

  zРадио написав:Кармелюк

зеленые человечки разъезжали по Крыму за пределами Севастополя с 23-го февраля. С 27-го - заходили на территорию военных частей и участвовали в захвате государственных зданий АРК (это только то, что было снято на камеру - может и еще раньше).

Моментально тогда и нужно было предпринимать контр-меры. В смысле обязаны были! Но "тритушки" только сопли жевали...

Хорошая попытка сманипулировать хронологией. Жаль, не удалась. Еще аргументы будут, или сразу засчитаем вам техническое поражение?

Аргументів проти такої "залізної" логіки нема, здаюсь!!! :cry:
Я так і бачу, якби з 23 по 28 лютого пристрелили кілька сотень "зелених чоловічків", Путін би нізащо не звертався б до Ради Федерації і сто відсотків кинув би напризволяще
"жизни граждан Российской Федерации и российских военнослужащих" і підібгавши хвоста з переляку подав би у відставку з поста президента... а може би і застрелився...
Я правильно описав твої фантазії? :D
Кармелюк
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