zРадио написав:Кармелюк
зеленые человечки разъезжали по Крыму за пределами Севастополя с 23-го февраля. С 27-го - заходили на территорию военных частей и участвовали в захвате государственных зданий АРК (это только то, что было снято на камеру - может и еще раньше).
Моментально тогда и нужно было предпринимать контр-меры. В смысле обязаны были! Но "тритушки" только сопли жевали...
Хорошая попытка сманипулировать хронологией. Жаль, не удалась. Еще аргументы будут, или сразу засчитаем вам техническое поражение?
Аргументів проти такої "залізної" логіки нема, здаюсь!!!
Я так і бачу, якби з 23 по 28 лютого пристрелили кілька сотень "зелених чоловічків", Путін би нізащо не звертався б до Ради Федерації і сто відсотків кинув би напризволяще
"жизни граждан Российской Федерации и российских военнослужащих" і підібгавши хвоста з переляку подав би у відставку з поста президента... а може би і застрелився...
Я правильно описав твої фантазії?