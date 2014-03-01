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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6829683068316832 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 23 лис, 2020 10:05 zРадио написав: Кармелюк



зеленые человечки разъезжали по Крыму за пределами Севастополя с 23-го февраля. С 27-го - заходили на территорию военных частей и участвовали в захвате государственных зданий АРК (это только то, что было снято на камеру - может и еще раньше).



Моментально тогда и нужно было предпринимать контр-меры. В смысле обязаны были! Но "тритушки" только сопли жевали...



Хорошая попытка сманипулировать хронологией. Жаль, не удалась. Еще аргументы будут, или сразу засчитаем вам техническое поражение? зеленые человечки разъезжали по Крыму за пределами Севастополя с 23-го февраля. С 27-го - заходили на территорию военных частей и участвовали в захвате государственных зданий АРК (это только то, что было снято на камеру - может и еще раньше).Моментально тогда и нужно было предпринимать контр-меры. В смысле обязаны были! Но "тритушки" только сопли жевали...Хорошая попытка сманипулировать хронологией. Жаль, не удалась. Еще аргументы будут, или сразу засчитаем вам техническое поражение?

Аргументів проти такої "залізної" логіки нема, здаюсь!!!

Я так і бачу, якби з 23 по 28 лютого пристрелили кілька сотень "зелених чоловічків", Путін би нізащо не звертався б до Ради Федерації і сто відсотків кинув би напризволяще

"жизни граждан Российской Федерации и российских военнослужащих" і підібгавши хвоста з переляку подав би у відставку з поста президента... а може би і застрелився...

Я правильно описав твої фантазії? Аргументів проти такої "залізної" логіки нема, здаюсь!!!Я так і бачу, якби з 23 по 28 лютого пристрелили кілька сотень "зелених чоловічків", Путін би нізащо не звертався б до Ради Федерації і сто відсотків кинув би напризволяще"жизни граждан Российской Федерации и российских военнослужащих" і підібгавши хвоста з переляку подав би у відставку з поста президента... а може би і застрелився...Я правильно описав твої фантазії? Кармелюк 1

Повідомлень: 696 З нами з: 26.08.12 Подякував: 218 раз. Подякували: 310 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 11:11 Кармелюк написав: zРадио написав: detroytred написав: Факт есть факт: даже блефа от Турчинов а о возможности реальных боевых действий с кровопролитием выше одиночного -- для рашкованов в Крыму на тот момент (формата зелёных человечков) было достаточно.

То есть вполне вероятно, что их устраивал только бескровный неявный захват территории

Факт есть факт: даже блефа от Турчинов а о возможности реальных боевых действий с кровопролитием выше одиночного -- для рашкованов в Крыму на тот момент (формата зелёных человечков) было достаточно.То есть вполне вероятно, что их устраивал только бескровный неявный захват территории



100%! Будь там вооруженное противостояние, Кремль был тут же пошел на попятную, заявив "настамнебыло". Собственно, поэтому зеленые человечки и были без российских опознавательных знаков. Провокация, успешной которую сделали немощные лидеры майдана, дорвавшиеся до власти будучи абсолютно недееспособнымии ее использовать.



100%! Будь там вооруженное противостояние, Кремль был тут же пошел на попятную, заявив "настамнебыло". Собственно, поэтому зеленые человечки и были без российских опознавательных знаков. Провокация, успешной которую сделали немощные лидеры майдана, дорвавшиеся до власти будучи абсолютно недееспособнымии ее использовать.



Чуваки!

Ви класні фантасти!

Вам би книги писати!

Почитавши ваші фантазії, вирішив домалювати епічний кінець!

Але спочатку нагадаю, раптом забули:



https://lenta.ru/news/2014/03/01/sovfed/

19:22, 1 марта 2014

Совет Федерации разрешил Путину ввести войска на Украину.



Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу.

За разрешением об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины Путин обратился ранее в субботу. В своем обращении глава государства указывал, что такие меры необходимы в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, и возникшей угрозой жизни граждан Российской Федерации и российских военнослужащих, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным договором. Согласно документу, войска будут находиться на Украине до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране."



А тепер можна і про епічний кінець: Турчинов дає наказ,і, о чудо, наші військові його виконують і таки розстрілюють кілька десятків або сотень "зелених чоловічків"...І... Путін з такого переляку терміново просить Раду Федерації відмінити дозвіл на введення військ в Україну і з ганьбою евакуює всіх "зелених чоловічків" з Криму та терміново відводить всі російські війська із прикордонних з Україною територій мінімум на 200км., щоб не спровокувати українські війська, а то не дай бог повториться історія, і вони, як козаки Сагайдачного у 1618р., знову стоятимуть під Арбатськими воротами Москви...

Я правильно закінчив ваші фантазії?

Чи може все було б трішечки не так? Чуваки!Ви класні фантасти!Вам би книги писати!Почитавши ваші фантазії, вирішив домалювати епічний кінець!Але спочатку нагадаю, раптом забули:19:22, 1 марта 2014Совет Федерации разрешил Путину ввести войска на Украину.Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины. Решение было принято единогласно, оно вступило в силу.За разрешением об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины Путин обратился ранее в субботу. В своем обращении глава государства указывал, что такие меры необходимы в связи с экстраординарной ситуацией, сложившейся на Украине, и возникшей угрозой жизни граждан Российской Федерации и российских военнослужащих, дислоцирующихся в Крыму в соответствии с международным договором. Согласно документу, войска будут находиться на Украине до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране."А тепер можна і про епічний кінець: Турчинов дає наказ,і, о чудо, наші військові його виконують і таки розстрілюють кілька десятків або сотень "зелених чоловічків"...І... Путін з такого переляку терміново просить Раду Федерації відмінити дозвіл на введення військ в Україну і з ганьбою евакуює всіх "зелених чоловічків" з Криму та терміново відводить всі російські війська із прикордонних з Україною територій мінімум на 200км., щоб не спровокувати українські війська, а то не дай бог повториться історія, і вони, як козаки Сагайдачного у 1618р., знову стоятимуть під Арбатськими воротами Москви...Я правильно закінчив ваші фантазії?Чи може все було б трішечки не так?

Вот такое домалевування и есть фантастика, а точнее банальнейший демагогически приём.



Я указал на факт. И на вполне реальную возможность отказа пуйла от дальнейшей агрессии оккупации в открытом формате.

В качестве аргументации - отказ от ультимативного штурма воинских частей после даже БЛЕФА Турчинов а о сопротивлении и крови.



Есть ещё один факт - пуйло отказался от использования этих всех 200 тыс. группировок на севере и востоке, которые должны и могли по словам того же Турчинова, выевав с утра к обеду быть в Киеве.

Это не домалевування, а факт.

Несмотря на все разрешения Госдумы и т.п., защиту русскоговорящих пуйло так и не реализовал ни этого, ни страшилок Турчинова.



З.ы. ещё факт - пу и так запросто бросает напризволяще и граждан рфии и всл, дыровцев и пр.

Коллега Шмитч регулярно эти факты от блоггеров тут постит!!! Вот такое домалевування и есть фантастика, а точнее банальнейший демагогически приём.Я указал на факт. И на вполне реальную возможность отказа пуйла от дальнейшей агрессии оккупации в открытом формате.В качестве аргументации - отказ от ультимативного штурма воинских частей после даже БЛЕФА Турчинов а о сопротивлении и крови.Есть ещё один факт - пуйло отказался от использования этих всех 200 тыс. группировок на севере и востоке, которые должны и могли по словам того же Турчинова, выевав с утра к обеду быть в Киеве.Это не домалевування, а факт.Несмотря на все разрешения Госдумы и т.п., защиту русскоговорящих пуйло так и не реализовал ни этого, ни страшилок Турчинова.З.ы. ещё факт - пу и так запросто бросает напризволяще и граждан рфии и всл, дыровцев и пр.Коллега Шмитч регулярно эти факты от блоггеров тут постит!!! Востаннє редагувалось detroytred в Пон 23 лис, 2020 11:15, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23324 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 11:13 Прекращайте уже...

Война это всегда страшно и не справедливо.

Так не бывает, что бы одних лилась кровь - другим текло молоко.

Война началась давно - просто время пришло перейти в горячую фазу.

Трагедия Украины - её продажные "поводыри".

Что продают интересы Государства Украина.

Народу, что не знал иного, как рабство - сложно сориентироваться, когда их продают, как элемент большой системы Государства, во имя которого они ЧЕСТНО отдают свои знания и умения, будучи маленькими винтиками в большой системе исполняя все Законы, или когда их продают их Вожди, по сути сдавая всё оптом под власть чужих Орд и интересов.



При любых раскладах Войны - страдает Народ.



У него не существует иного пути, как ликвидация Внутреннего и Внешнего Врага - это условие его выживания.

"На щите, или под щитом" Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8534 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 11:18 Schmit написав: shapo написав: И тот,естественно, воспользовался этим в своих корыстных целях.

И тот,естественно, воспользовался этим в своих корыстных целях.

И какая корысть сегодня масквачкале с того Крыма? Миллиарды туда сливают плюс санкции выкачивают, а жить там все хуже и хуже. Вопрос с водой не имеет решения, хотя нет, решение есть, погрузить 90% ватного населения в вагоны и вывезти на историческую родину, оставив только обслугу военных баз. Рано или поздно Крым вернется, но без большинства скрепцов.

shapo написав: Но что совсем непонятно, так это радость порохоботов по поводу того что Украину использовали как изделие №2 и что ни Крым, ни Донбасс уже никогда не вернутся в состав Украины. Но что совсем непонятно, так это радость порохоботов по поводу того что Украину использовали как изделие №2 и что ни Крым, ни Донбасс уже никогда не вернутся в состав Украины.

Не заметил радости. А то что использовали Украину - закономерно после избрания вами кравчуков, овощей и тому подобных зелебобиков. И какая корысть сегодня масквачкале с того Крыма? Миллиарды туда сливают плюс санкции выкачивают, а жить там все хуже и хуже. Вопрос с водой не имеет решения, хотя нет, решение есть, погрузить 90% ватного населения в вагоны и вывезти на историческую родину, оставив только обслугу военных баз. Рано или поздно Крым вернется, но без большинства скрепцов.Не заметил радости. А то что использовали Украину - закономерно после избрания вами кравчуков, овощей и тому подобных зелебобиков.

1) Вы живете в Крыму что рассказываете как там плохо или по атр узнали об этом?

С мостом решили, решат и с водой. России Крым нужен по многим причинам - от военных до исторических, а вот зачем нынешней Украине Донбасс с его разоренной территорией и ненавидящим населением большой вопрос, тем более что платить за его восстановление Украине в отличие от России нечем

2) Крым сдавали патриоты Турчиновы, Тягнибоки, Порошенки, а виноваты те кто за них никогда не голосовал 1) Вы живете в Крыму что рассказываете как там плохо или по атр узнали об этом?С мостом решили, решат и с водой. России Крым нужен по многим причинам - от военных до исторических, а вот зачем нынешней Украине Донбасс с его разоренной территорией и ненавидящим населением большой вопрос, тем более что платить за его восстановление Украине в отличие от России нечем2) Крым сдавали патриоты Турчиновы, Тягнибоки, Порошенки, а виноваты те кто за них никогда не голосовал Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4311 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 11:18 Schmit

Повідомлень: 1802 З нами з: 08.09.09 Подякував: 21 раз. Подякували: 199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 11:24 Kudrjavuy написав: Прекращайте уже...



Война началась давно - просто время пришло перейти в горячую фазу.

Прекращайте уже...Война началась давно - просто время пришло перейти в горячую фазу.

Это вы-то воевать собрались?

Так что мешало до сих пор собрать всех местных диванных воинов, диверсантов-африканцев, вертолетчиков и отставных прапоров и отправиться на передовую показывать пример любви к родине? Это вы-то воевать собрались?Так что мешало до сих пор собрать всех местных диванных воинов, диверсантов-африканцев, вертолетчиков и отставных прапоров и отправиться на передовую показывать пример любви к родине? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4311 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 11:28 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Я указал на факт. И на вполне реальную возможность отказа пуйла от дальнейшей агрессии оккупации в открытом формате. Я указал на факт. И на вполне реальную возможность отказа пуйла от дальнейшей агрессии оккупации в открытом формате.

Незадолго до референдума по вопросу о вхождении Крыма в состав России там было проведено закрытое социологическое исследование, - говорит президент России Владимир Путин в документальном фильме, фрагменты которого показывает канал "Россия 1".



Фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на родину", минутный трейлер которого с воскресенья показывает телеканал "Россия 1", приурочен к первой годовщине российской аннексии Крыма, не признанной мировым сообществом.



Вечером в понедельник телеканал сообщил новые подробности готовящейся премьеры.



В фильме Владимир Путин рассказывает о том, что решение о присоединении Крыма было им оглашено в узком составе в ночь перед закрытием Олимпиады в Сочи 23 февраля: "Я всем моим коллегам (их было четверо) сказал: "Ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России, потому что мы не можем бросить эту территорию и людей, которые там проживают на произвол судьбы под каток националистов".



По словам Путина, "закрытый опрос, не связанный с возможным присоединением Крыма к России", показал, что за это выступают 75% жителей полуострова. Пока неясно, что это был за опрос, когда и кем он проводился.



"Для меня стало очевидным, что если мы подойдем к этому, то уровень или количество тех, кто бы хотел, чтобы это историческое событие произошло, будет гораздо выше", - говорит Путин.



"Конечная цель была в том, чтобы дать возможность людям выразить свое мнение по поводу того, как они хотят жить дальше. [...] Про себя подумал, если люди так захотят, значит, так тому и быть. Значит, они будут там с большей автономией, с какими-то правами, но в составе украинского государства. Пусть так и будет. Но если они захотят по-другому, то мы не можем их бросить!" - рассказывает он.



"Мы результаты референдума знаем. И мы поступили так, как были обязаны поступить", - комментирует Путин операцию по отторжению Крыма от Украины.

https://www.bbc.com/russian/internation ... exion_film



Рішення було прийняте, дозвіл на введення військ був отриманий. Сил на спротив не було. Про що тут можна мусолити? Незадолго до референдума по вопросу о вхождении Крыма в состав России там было проведено закрытое социологическое исследование, - говорит президент России Владимир Путин в документальном фильме, фрагменты которого показывает канал "Россия 1".Фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на родину", минутный трейлер которого с воскресенья показывает телеканал "Россия 1", приурочен к первой годовщине российской аннексии Крыма, не признанной мировым сообществом.Вечером в понедельник телеканал сообщил новые подробности готовящейся премьеры.В фильме Владимир Путин рассказывает о том, что решение о присоединении Крыма было им оглашено в узком составе в ночь перед закрытием Олимпиады в Сочи 23 февраля: "Я всем моим коллегам (их было четверо) сказал: "Ситуация развернулась таким образом на Украине, что мы вынуждены начать работу по возврату Крыма в состав России, потому что мы не можем бросить эту территорию и людей, которые там проживают на произвол судьбы под каток националистов".По словам Путина, "закрытый опрос, не связанный с возможным присоединением Крыма к России", показал, что за это выступают 75% жителей полуострова. Пока неясно, что это был за опрос, когда и кем он проводился."Для меня стало очевидным, что если мы подойдем к этому, то уровень или количество тех, кто бы хотел, чтобы это историческое событие произошло, будет гораздо выше", - говорит Путин."Конечная цель была в том, чтобы дать возможность людям выразить свое мнение по поводу того, как они хотят жить дальше. [...] Про себя подумал, если люди так захотят, значит, так тому и быть. Значит, они будут там с большей автономией, с какими-то правами, но в составе украинского государства. Пусть так и будет. Но если они захотят по-другому, то мы не можем их бросить!" - рассказывает он."Мы результаты референдума знаем. И мы поступили так, как были обязаны поступить", - комментирует Путин операцию по отторжению Крыма от Украины.Рішення було прийняте, дозвіл на введення військ був отриманий. Сил на спротив не було. Про що тут можна мусолити? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11211 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6829683068316832 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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