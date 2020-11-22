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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:30
shapo написав: Kudrjavuy написав:
Прекращайте уже...
Война началась давно - просто время пришло перейти в горячую фазу.
Это вы-то воевать собрались?
Так что мешало до сих пор собрать всех местных диванных воинов, диверсантов-африканцев, вертолетчиков и отставных прапоров и отправиться на передовую показывать пример любви к родине?
Псу без Веры и Отечества не понять украинца.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 12:45
Kudrjavuy написав: shapo написав: Kudrjavuy написав:
Прекращайте уже...
Война началась давно - просто время пришло перейти в горячую фазу.
Это вы-то воевать собрались?
Так что мешало до сих пор собрать всех местных диванных воинов, диверсантов-африканцев, вертолетчиков и отставных прапоров и отправиться на передовую показывать пример любви к родине?
Псу без Веры и Отечества не понять украинца.
Еще как понимаю. Все самые патриотичные украинцы или уже живут в Канаде, или туда собираются, а остальные кудрявые патриоты способны только строчить на форумах
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Пон 23 лис, 2020 12:53
detroytred написав:
Действительно, что тут мусолить при "нулячей" укрармии, неустойчивой новой власти и т.д., и т.п., своих сотнитысячных группировках, реляциях о фошиздах и собирании земель пу даже не обеспечил сухопутного коридора с Крымом, а не то что до обеда был в Киеве.
И что ж ему помешало?
Привіда не було, для відкритої агресії. Путін тоді ще плекав надії, що санкцій не буде, як за Грузію, що все вдасться обставити як внутрішній конфлікт. Якби наші військові, в Криму, почали мочити моряків РФ, які вийшли "погуляти", то був би привід для "відновлення законної влади, за проханням легитимного Президента", якого, саме для цього і вивезли.
Якби наш спецназ наважився штурмувати кримську Раду, то відразу б виросли кримські беркутятя, сильно розведені зеленими чоловічками зі зброєю, які б швидко відновили втілення плану.
Так само і з гіпотетичним десантом - відразу б, як гриби після дощу, виросли кримські військові частини (зрадників вистачало), які б "встали на захист мирного населення".
Ви краще розкжіть, чого Донецьк не під синьо-жовтим прапором, раз все впирається в "чіткий наказ з мокрою печаткою"?
Не множте ватні фейки про зраду у верхах, зрада була внизу, у воїнів з кримською пропискою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 13:06
detroytred написав:
пу даже не обеспечил сухопутного коридора с Крымом, а не то что до обеда был в Киеве.
И что ж ему помешало?
Видимо лояльность аборигенов и лжешвах в зсу(предположение).
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Додано: Пон 23 лис, 2020 13:10
shapo написав: Kudrjavuy написав:
Прекращайте уже...
Война началась давно - просто время пришло перейти в горячую фазу.
Это вы-то воевать собрались?
Так что мешало до сих пор собрать всех местных диванных воинов, диверсантов-африканцев, вертолетчиков и отставных прапоров и отправиться на передовую показывать пример любви к родине?
Под командованием Турчинова, Яценюка, Порошенка, Гелетея, Зоряна и Шкиряка
А Парубий с Пашинским страхуют на снайперских позициях
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Додано: Пон 23 лис, 2020 13:17
detroytred написав:
Но если уж решили изменить отношения (что вполне нормально! Имеем право. Хоть на полную самостоятельность, хоть на уход в сферу подконтрольности сотрудничества))) с Западом), то наверно сперва подготовиться нужно, обеспечить такое телодвижение.
Нетривиальная задачка со звездочкой в сложившихся условиях.
Тут меня по плечу Мюнхаузен похлопал и попросил поинтересоваться
~ у Вас есть решение ?
пс. очень интересно.
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