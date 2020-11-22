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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:30

  shapo написав:
  Kudrjavuy написав:Прекращайте уже...

Война началась давно - просто время пришло перейти в горячую фазу.

Это вы-то воевать собрались?
Так что мешало до сих пор собрать всех местных диванных воинов, диверсантов-африканцев, вертолетчиков и отставных прапоров и отправиться на передовую показывать пример любви к родине?

Псу без Веры и Отечества не понять украинца.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:45

  Kudrjavuy написав:
  shapo написав:
  Kudrjavuy написав:Прекращайте уже...

Война началась давно - просто время пришло перейти в горячую фазу.

Это вы-то воевать собрались?
Так что мешало до сих пор собрать всех местных диванных воинов, диверсантов-африканцев, вертолетчиков и отставных прапоров и отправиться на передовую показывать пример любви к родине?

Псу без Веры и Отечества не понять украинца.

Еще как понимаю. Все самые патриотичные украинцы или уже живут в Канаде, или туда собираются, а остальные кудрявые патриоты способны только строчить на форумах
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:53

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Действительно, что тут мусолить при "нулячей" укрармии, неустойчивой новой власти и т.д., и т.п., своих сотнитысячных группировках, реляциях о фошиздах и собирании земель пу даже не обеспечил сухопутного коридора с Крымом, а не то что до обеда был в Киеве.
И что ж ему помешало?

Привіда не було, для відкритої агресії. Путін тоді ще плекав надії, що санкцій не буде, як за Грузію, що все вдасться обставити як внутрішній конфлікт. Якби наші військові, в Криму, почали мочити моряків РФ, які вийшли "погуляти", то був би привід для "відновлення законної влади, за проханням легитимного Президента", якого, саме для цього і вивезли.
Якби наш спецназ наважився штурмувати кримську Раду, то відразу б виросли кримські беркутятя, сильно розведені зеленими чоловічками зі зброєю, які б швидко відновили втілення плану.
Так само і з гіпотетичним десантом - відразу б, як гриби після дощу, виросли кримські військові частини (зрадників вистачало), які б "встали на захист мирного населення".
Ви краще розкжіть, чого Донецьк не під синьо-жовтим прапором, раз все впирається в "чіткий наказ з мокрою печаткою"?
Не множте ватні фейки про зраду у верхах, зрада була внизу, у воїнів з кримською пропискою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:06

  detroytred написав:пу даже не обеспечил сухопутного коридора с Крымом, а не то что до обеда был в Киеве.
И что ж ему помешало?

Видимо лояльность аборигенов и лжешвах в зсу(предположение).
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:10

  shapo написав:
  Kudrjavuy написав:Прекращайте уже...

Война началась давно - просто время пришло перейти в горячую фазу.

Это вы-то воевать собрались?
Так что мешало до сих пор собрать всех местных диванных воинов, диверсантов-африканцев, вертолетчиков и отставных прапоров и отправиться на передовую показывать пример любви к родине?

Под командованием Турчинова, Яценюка, Порошенка, Гелетея, Зоряна и Шкиряка :)
А Парубий с Пашинским страхуют на снайперских позициях :)
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:17

  detroytred написав:Но если уж решили изменить отношения (что вполне нормально! Имеем право. Хоть на полную самостоятельность, хоть на уход в сферу подконтрольности сотрудничества))) с Западом), то наверно сперва подготовиться нужно, обеспечить такое телодвижение.

Нетривиальная задачка со звездочкой в сложившихся условиях.
Тут меня по плечу Мюнхаузен похлопал и попросил поинтересоваться
~ у Вас есть решение ?

пс. очень интересно.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:43

Сатирическая пауза.
Основано на реальных событиях.
Операция «Швейцарский сыр» (18+)
https://site.ua/yuriy.gudimenko/4363/
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 13:59

  lapay написав:
  zРадио написав:зеленые человечки разъезжали по Крыму за пределами Севастополя с 23-го февраля. С 27-го - заходили на территорию военных частей и участвовали в захвате государственных зданий АРК (это только то, что было снято на камеру - может и еще раньше).

Моментально тогда и нужно было предпринимать контр-меры. В смысле обязаны были!

Цікаво, що казки про "сдачу Крыма" розповідають ті самі експерди, які тут вангували, що ари легко наваляють азерам. :)
Їх навіть подальші події на Донбасі нічому не навчили, що можливо зробити, а що ні.


А ну ка покажи? Давай! Все, что я говорил - исход войны мне непонятен, потому что я ни в малейшей степени не являюсь экспертом по Закавказью.

Ты же, как и всегда, выбрал ура-патриотическую позицию и... угадал. В 50% случаев это тебе даже теория вероятностей гарантирует :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:03

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А ну ка покажи? Давай! Все, что я говорил - исход войны мне непонятен, потому что я ни в малейшей степени не являюсь экспертом по Закавказью.

Тут я не конкретно тебе мав на увазі.
Що не впливає на твою позицію по Криму. Схожу на позицію вірмен, в цьому конфлікті, яка їм обішлась в 3-4 тис безглуздих жертв.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:40

  lapay написав:
  detroytred написав:Действительно, что тут мусолить при "нулячей" укрармии, неустойчивой новой власти и т.д., и т.п., своих сотнитысячных группировках, реляциях о фошиздах и собирании земель пу даже не обеспечил сухопутного коридора с Крымом, а не то что до обеда был в Киеве.
И что ж ему помешало?

Привіда не було, для відкритої агресії. Путін тоді ще плекав надії, що санкцій не буде, як за Грузію, що все вдасться обставити як внутрішній конфлікт. Якби наші військові, в Криму, почали мочити моряків РФ, які вийшли "погуляти", то був би привід для "відновлення законної влади, за проханням легитимного Президента", якого, саме для цього і вивезли.
Якби наш спецназ наважився штурмувати кримську Раду, то відразу б виросли кримські беркутятя, сильно розведені зеленими чоловічками зі зброєю, які б швидко відновили втілення плану.
Так само і з гіпотетичним десантом - відразу б, як гриби після дощу, виросли кримські військові частини (зрадників вистачало), які б "встали на захист мирного населення".
Ви краще розкжіть, чого Донецьк не під синьо-жовтим прапором, раз все впирається в "чіткий наказ з мокрою печаткою"?
Не множте ватні фейки про зраду у верхах, зрада була внизу, у воїнів з кримською пропискою.

Не смешите насчёт отсутствия повода для пуйла. Он эти поподы при желании сам генерит для своего населения с потолка сколько хочет, или сам создать мог ЗАПРОСТО (фиг кто разберётся кто на самом деле начал стрельбу...). А для западных оппонентов никакие ни сказочные, ни реальные причины от пуйла не нужны, не прокатят.

2. Что-то на Донбассе никак не выросли донбасские беркутята или донбасские в-ч. До уровня признания Западом.

3. Насчёт Донецка - потому что затушить пожар вначале достаточно ведра. А позже - цистерны не хватит.
Вы банально не понимаете, что есть разница: не желать брать на себя ответственность за "стрелять в гражданских" ряженых (вместо Турчинова взять на себя) и не желать выполнять общевоинский, а не боевой устав.

4. Не забывайтесь, иначе и Вас запишу в упоротые вышиватники. С моей стороны не и речи о зради у верхах. Это другой предмет.
К тому же я уже не раз здесь указывал на именно это.
Я аргументируют, что альтернативный вариант был вполне возможен.
Лучше или хуже он, законно не законно поступила власть, выбрав свой (крайне удобный ей!!!) вариант - это уже другой вопрос. Я его не касаюсь.

Зрада воинов с крымской пропиской - есть зрада. Ну и?))
detroytred
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