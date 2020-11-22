Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Война началась давно - просто время пришло перейти в горячую фазу.
Это вы-то воевать собрались? Так что мешало до сих пор собрать всех местных диванных воинов, диверсантов-африканцев, вертолетчиков и отставных прапоров и отправиться на передовую показывать пример любви к родине?
Псу без Веры и Отечества не понять украинца.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Война началась давно - просто время пришло перейти в горячую фазу.
Это вы-то воевать собрались? Так что мешало до сих пор собрать всех местных диванных воинов, диверсантов-африканцев, вертолетчиков и отставных прапоров и отправиться на передовую показывать пример любви к родине?
Псу без Веры и Отечества не понять украинца.
Еще как понимаю. Все самые патриотичные украинцы или уже живут в Канаде, или туда собираются, а остальные кудрявые патриоты способны только строчить на форумах
detroytred написав:Действительно, что тут мусолить при "нулячей" укрармии, неустойчивой новой власти и т.д., и т.п., своих сотнитысячных группировках, реляциях о фошиздах и собирании земель пу даже не обеспечил сухопутного коридора с Крымом, а не то что до обеда был в Киеве. И что ж ему помешало?
Привіда не було, для відкритої агресії. Путін тоді ще плекав надії, що санкцій не буде, як за Грузію, що все вдасться обставити як внутрішній конфлікт. Якби наші військові, в Криму, почали мочити моряків РФ, які вийшли "погуляти", то був би привід для "відновлення законної влади, за проханням легитимного Президента", якого, саме для цього і вивезли. Якби наш спецназ наважився штурмувати кримську Раду, то відразу б виросли кримські беркутятя, сильно розведені зеленими чоловічками зі зброєю, які б швидко відновили втілення плану. Так само і з гіпотетичним десантом - відразу б, як гриби після дощу, виросли кримські військові частини (зрадників вистачало), які б "встали на захист мирного населення". Ви краще розкжіть, чого Донецьк не під синьо-жовтим прапором, раз все впирається в "чіткий наказ з мокрою печаткою"? Не множте ватні фейки про зраду у верхах, зрада була внизу, у воїнів з кримською пропискою.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Война началась давно - просто время пришло перейти в горячую фазу.
Это вы-то воевать собрались? Так что мешало до сих пор собрать всех местных диванных воинов, диверсантов-африканцев, вертолетчиков и отставных прапоров и отправиться на передовую показывать пример любви к родине?
Под командованием Турчинова, Яценюка, Порошенка, Гелетея, Зоряна и Шкиряка А Парубий с Пашинским страхуют на снайперских позициях
detroytred написав:Но если уж решили изменить отношения (что вполне нормально! Имеем право. Хоть на полную самостоятельность, хоть на уход в сферу подконтрольности сотрудничества))) с Западом), то наверно сперва подготовиться нужно, обеспечить такое телодвижение.
Нетривиальная задачка со звездочкой в сложившихся условиях. Тут меня по плечу Мюнхаузен похлопал и попросил поинтересоваться ~ у Вас есть решение ?
zРадио написав:зеленые человечки разъезжали по Крыму за пределами Севастополя с 23-го февраля. С 27-го - заходили на территорию военных частей и участвовали в захвате государственных зданий АРК (это только то, что было снято на камеру - может и еще раньше).
Моментально тогда и нужно было предпринимать контр-меры. В смысле обязаны были!
Цікаво, що казки про "сдачу Крыма" розповідають ті самі експерди, які тут вангували, що ари легко наваляють азерам. Їх навіть подальші події на Донбасі нічому не навчили, що можливо зробити, а що ні.
А ну ка покажи? Давай! Все, что я говорил - исход войны мне непонятен, потому что я ни в малейшей степени не являюсь экспертом по Закавказью.
Ты же, как и всегда, выбрал ура-патриотическую позицию и... угадал. В 50% случаев это тебе даже теория вероятностей гарантирует
detroytred написав:Действительно, что тут мусолить при "нулячей" укрармии, неустойчивой новой власти и т.д., и т.п., своих сотнитысячных группировках, реляциях о фошиздах и собирании земель пу даже не обеспечил сухопутного коридора с Крымом, а не то что до обеда был в Киеве. И что ж ему помешало?
Привіда не було, для відкритої агресії. Путін тоді ще плекав надії, що санкцій не буде, як за Грузію, що все вдасться обставити як внутрішній конфлікт. Якби наші військові, в Криму, почали мочити моряків РФ, які вийшли "погуляти", то був би привід для "відновлення законної влади, за проханням легитимного Президента", якого, саме для цього і вивезли. Якби наш спецназ наважився штурмувати кримську Раду, то відразу б виросли кримські беркутятя, сильно розведені зеленими чоловічками зі зброєю, які б швидко відновили втілення плану. Так само і з гіпотетичним десантом - відразу б, як гриби після дощу, виросли кримські військові частини (зрадників вистачало), які б "встали на захист мирного населення". Ви краще розкжіть, чого Донецьк не під синьо-жовтим прапором, раз все впирається в "чіткий наказ з мокрою печаткою"? Не множте ватні фейки про зраду у верхах, зрада була внизу, у воїнів з кримською пропискою.
Не смешите насчёт отсутствия повода для пуйла. Он эти поподы при желании сам генерит для своего населения с потолка сколько хочет, или сам создать мог ЗАПРОСТО (фиг кто разберётся кто на самом деле начал стрельбу...). А для западных оппонентов никакие ни сказочные, ни реальные причины от пуйла не нужны, не прокатят.
2. Что-то на Донбассе никак не выросли донбасские беркутята или донбасские в-ч. До уровня признания Западом.
3. Насчёт Донецка - потому что затушить пожар вначале достаточно ведра. А позже - цистерны не хватит. Вы банально не понимаете, что есть разница: не желать брать на себя ответственность за "стрелять в гражданских" ряженых (вместо Турчинова взять на себя) и не желать выполнять общевоинский, а не боевой устав.
4. Не забывайтесь, иначе и Вас запишу в упоротые вышиватники. С моей стороны не и речи о зради у верхах. Это другой предмет. К тому же я уже не раз здесь указывал на именно это. Я аргументируют, что альтернативный вариант был вполне возможен. Лучше или хуже он, законно не законно поступила власть, выбрав свой (крайне удобный ей!!!) вариант - это уже другой вопрос. Я его не касаюсь.
Зрада воинов с крымской пропиской - есть зрада. Ну и?))