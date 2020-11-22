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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6831683268336834> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 23 лис, 2020 12:30 shapo написав: Kudrjavuy написав: Прекращайте уже...



Война началась давно - просто время пришло перейти в горячую фазу.

Прекращайте уже...Война началась давно - просто время пришло перейти в горячую фазу.

Это вы-то воевать собрались?

Так что мешало до сих пор собрать всех местных диванных воинов, диверсантов-африканцев, вертолетчиков и отставных прапоров и отправиться на передовую показывать пример любви к родине? Это вы-то воевать собрались?Так что мешало до сих пор собрать всех местных диванных воинов, диверсантов-африканцев, вертолетчиков и отставных прапоров и отправиться на передовую показывать пример любви к родине?

Псу без Веры и Отечества не понять украинца. Псу без Веры и Отечества не понять украинца. Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть. Kudrjavuy

Повідомлень: 8535 З нами з: 20.09.12 Подякував: 691 раз. Подякували: 880 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 12:45 Kudrjavuy написав: shapo написав: Kudrjavuy написав: Прекращайте уже...



Война началась давно - просто время пришло перейти в горячую фазу.

Прекращайте уже...Война началась давно - просто время пришло перейти в горячую фазу.

Это вы-то воевать собрались?

Так что мешало до сих пор собрать всех местных диванных воинов, диверсантов-африканцев, вертолетчиков и отставных прапоров и отправиться на передовую показывать пример любви к родине? Это вы-то воевать собрались?Так что мешало до сих пор собрать всех местных диванных воинов, диверсантов-африканцев, вертолетчиков и отставных прапоров и отправиться на передовую показывать пример любви к родине?

Псу без Веры и Отечества не понять украинца. Псу без Веры и Отечества не понять украинца.

Еще как понимаю. Все самые патриотичные украинцы или уже живут в Канаде, или туда собираются, а остальные кудрявые патриоты способны только строчить на форумах Еще как понимаю. Все самые патриотичные украинцы или уже живут в Канаде, или туда собираются, а остальные кудрявые патриоты способны только строчить на форумах Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4312 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 740 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 12:53 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Действительно, что тут мусолить при "нулячей" укрармии, неустойчивой новой власти и т.д., и т.п., своих сотнитысячных группировках, реляциях о фошиздах и собирании земель пу даже не обеспечил сухопутного коридора с Крымом, а не то что до обеда был в Киеве.

И что ж ему помешало? Действительно, что тут мусолить при "нулячей" укрармии, неустойчивой новой власти и т.д., и т.п., своих сотнитысячных группировках, реляциях о фошиздах и собирании земель пу даже не обеспечил сухопутного коридора с Крымом, а не то что до обеда был в Киеве.И что ж ему помешало?

Привіда не було, для відкритої агресії. Путін тоді ще плекав надії, що санкцій не буде, як за Грузію, що все вдасться обставити як внутрішній конфлікт. Якби наші військові, в Криму, почали мочити моряків РФ, які вийшли "погуляти", то був би привід для "відновлення законної влади, за проханням легитимного Президента", якого, саме для цього і вивезли.

Якби наш спецназ наважився штурмувати кримську Раду, то відразу б виросли кримські беркутятя, сильно розведені зеленими чоловічками зі зброєю, які б швидко відновили втілення плану.

Так само і з гіпотетичним десантом - відразу б, як гриби після дощу, виросли кримські військові частини (зрадників вистачало), які б "встали на захист мирного населення".

Ви краще розкжіть, чого Донецьк не під синьо-жовтим прапором, раз все впирається в "чіткий наказ з мокрою печаткою"?

Не множте ватні фейки про зраду у верхах, зрада була внизу, у воїнів з кримською пропискою. Привіда не було, для відкритої агресії. Путін тоді ще плекав надії, що санкцій не буде, як за Грузію, що все вдасться обставити як внутрішній конфлікт. Якби наші військові, в Криму, почали мочити моряків РФ, які вийшли "погуляти", то був би привід для "відновлення законної влади, за проханням легитимного Президента", якого, саме для цього і вивезли.Якби наш спецназ наважився штурмувати кримську Раду, то відразу б виросли кримські беркутятя, сильно розведені зеленими чоловічками зі зброєю, які б швидко відновили втілення плану.Так само і з гіпотетичним десантом - відразу б, як гриби після дощу, виросли кримські військові частини (зрадників вистачало), які б "встали на захист мирного населення".Ви краще розкжіть, чого Донецьк не під синьо-жовтим прапором, раз все впирається в "чіткий наказ з мокрою печаткою"?Не множте ватні фейки про зраду у верхах, зрада була внизу, у воїнів з кримською пропискою. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11213 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 13:06 detroytred написав: пу даже не обеспечил сухопутного коридора с Крымом, а не то что до обеда был в Киеве.

И что ж ему помешало? пу даже не обеспечил сухопутного коридора с Крымом, а не то что до обеда был в Киеве.И что ж ему помешало?

Видимо лояльность аборигенов и лжешвах в зсу(предположение). Видимо лояльность аборигенов и лжешвах в зсу(предположение). Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2044 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2227 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 13:10 shapo написав: Kudrjavuy написав: Прекращайте уже...



Война началась давно - просто время пришло перейти в горячую фазу.

Прекращайте уже...Война началась давно - просто время пришло перейти в горячую фазу.

Это вы-то воевать собрались?

Так что мешало до сих пор собрать всех местных диванных воинов, диверсантов-африканцев, вертолетчиков и отставных прапоров и отправиться на передовую показывать пример любви к родине? Это вы-то воевать собрались?Так что мешало до сих пор собрать всех местных диванных воинов, диверсантов-африканцев, вертолетчиков и отставных прапоров и отправиться на передовую показывать пример любви к родине?

Под командованием Турчинова, Яценюка, Порошенка, Гелетея, Зоряна и Шкиряка

А Парубий с Пашинским страхуют на снайперских позициях Под командованием Турчинова, Яценюка, Порошенка, Гелетея, Зоряна и ШкирякаА Парубий с Пашинским страхуют на снайперских позициях Biden's Laptop Matters Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 13358 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7350 раз. Подякували: 3501 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 13:17 detroytred написав: Но если уж решили изменить отношения (что вполне нормально! Имеем право. Хоть на полную самостоятельность, хоть на уход в сферу подконтрольности сотрудничества))) с Западом), то наверно сперва подготовиться нужно, обеспечить такое телодвижение.

Но если уж решили изменить отношения (что вполне нормально! Имеем право. Хоть на полную самостоятельность, хоть на уход в сферу подконтрольности сотрудничества))) с Западом), то наверно сперва подготовиться нужно, обеспечить такое телодвижение.

Нетривиальная задачка со звездочкой в сложившихся условиях.

Тут меня по плечу Мюнхаузен похлопал и попросил поинтересоваться

~ у Вас есть решение ?



пс. очень интересно. Нетривиальная задачка со звездочкой в сложившихся условиях.Тут меня по плечу Мюнхаузен похлопал и попросил поинтересоваться~ у Вас есть решение ?пс. очень интересно. Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2044 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2227 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 13:43

Основано на реальных событиях.

Операция «Швейцарский сыр» (18+)

https://site.ua/yuriy.gudimenko/4363/ Сатирическая пауза.Основано на реальных событиях.Операция «Швейцарский сыр» (18+) Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2044 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2227 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 13:59 lapay написав: zРадио написав: зеленые человечки разъезжали по Крыму за пределами Севастополя с 23-го февраля. С 27-го - заходили на территорию военных частей и участвовали в захвате государственных зданий АРК (это только то, что было снято на камеру - может и еще раньше).



Моментально тогда и нужно было предпринимать контр-меры. В смысле обязаны были! зеленые человечки разъезжали по Крыму за пределами Севастополя с 23-го февраля. С 27-го - заходили на территорию военных частей и участвовали в захвате государственных зданий АРК (это только то, что было снято на камеру - может и еще раньше).Моментально тогда и нужно было предпринимать контр-меры. В смысле обязаны были!

Цікаво, що казки про "сдачу Крыма" розповідають ті самі експерди, які тут вангували, що ари легко наваляють азерам.

Їх навіть подальші події на Донбасі нічому не навчили, що можливо зробити, а що ні. Цікаво, що казки про "сдачу Крыма" розповідають ті самі експерди, які тут вангували, що ари легко наваляють азерам.Їх навіть подальші події на Донбасі нічому не навчили, що можливо зробити, а що ні.



А ну ка покажи? Давай! Все, что я говорил - исход войны мне непонятен, потому что я ни в малейшей степени не являюсь экспертом по Закавказью.



Ты же, как и всегда, выбрал ура-патриотическую позицию и... угадал. В 50% случаев это тебе даже теория вероятностей гарантирует А ну ка покажи? Давай! Все, что я говорил - исход войны мне непонятен, потому что я ни в малейшей степени не являюсь экспертом по Закавказью.Ты же, как и всегда, выбрал ура-патриотическую позицию и... угадал. В 50% случаев это тебе даже теория вероятностей гарантирует zРадио

Повідомлень: 8443 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1557 раз. Подякували: 3484 раз. Профіль 9 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 14:03 Re: Політичні дискусії zРадио написав: А ну ка покажи? Давай! Все, что я говорил - исход войны мне непонятен, потому что я ни в малейшей степени не являюсь экспертом по Закавказью. А ну ка покажи? Давай! Все, что я говорил - исход войны мне непонятен, потому что я ни в малейшей степени не являюсь экспертом по Закавказью.

Тут я не конкретно тебе мав на увазі.

Що не впливає на твою позицію по Криму. Схожу на позицію вірмен, в цьому конфлікті, яка їм обішлась в 3-4 тис безглуздих жертв. Тут я не конкретно тебе мав на увазі.Що не впливає на твою позицію по Криму. Схожу на позицію вірмен, в цьому конфлікті, яка їм обішлась в 3-4 тис безглуздих жертв. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11213 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 14:40 lapay написав: detroytred написав: Действительно, что тут мусолить при "нулячей" укрармии, неустойчивой новой власти и т.д., и т.п., своих сотнитысячных группировках, реляциях о фошиздах и собирании земель пу даже не обеспечил сухопутного коридора с Крымом, а не то что до обеда был в Киеве.

И что ж ему помешало? Действительно, что тут мусолить при "нулячей" укрармии, неустойчивой новой власти и т.д., и т.п., своих сотнитысячных группировках, реляциях о фошиздах и собирании земель пу даже не обеспечил сухопутного коридора с Крымом, а не то что до обеда был в Киеве.И что ж ему помешало?

Привіда не було, для відкритої агресії. Путін тоді ще плекав надії, що санкцій не буде, як за Грузію, що все вдасться обставити як внутрішній конфлікт. Якби наші військові, в Криму, почали мочити моряків РФ, які вийшли "погуляти", то був би привід для "відновлення законної влади, за проханням легитимного Президента", якого, саме для цього і вивезли.

Якби наш спецназ наважився штурмувати кримську Раду, то відразу б виросли кримські беркутятя, сильно розведені зеленими чоловічками зі зброєю, які б швидко відновили втілення плану.

Так само і з гіпотетичним десантом - відразу б, як гриби після дощу, виросли кримські військові частини (зрадників вистачало), які б "встали на захист мирного населення".

Ви краще розкжіть, чого Донецьк не під синьо-жовтим прапором, раз все впирається в "чіткий наказ з мокрою печаткою"?

Не множте ватні фейки про зраду у верхах, зрада була внизу, у воїнів з кримською пропискою. Привіда не було, для відкритої агресії. Путін тоді ще плекав надії, що санкцій не буде, як за Грузію, що все вдасться обставити як внутрішній конфлікт. Якби наші військові, в Криму, почали мочити моряків РФ, які вийшли "погуляти", то був би привід для "відновлення законної влади, за проханням легитимного Президента", якого, саме для цього і вивезли.Якби наш спецназ наважився штурмувати кримську Раду, то відразу б виросли кримські беркутятя, сильно розведені зеленими чоловічками зі зброєю, які б швидко відновили втілення плану.Так само і з гіпотетичним десантом - відразу б, як гриби після дощу, виросли кримські військові частини (зрадників вистачало), які б "встали на захист мирного населення".Ви краще розкжіть, чого Донецьк не під синьо-жовтим прапором, раз все впирається в "чіткий наказ з мокрою печаткою"?Не множте ватні фейки про зраду у верхах, зрада була внизу, у воїнів з кримською пропискою.

Не смешите насчёт отсутствия повода для пуйла. Он эти поподы при желании сам генерит для своего населения с потолка сколько хочет, или сам создать мог ЗАПРОСТО (фиг кто разберётся кто на самом деле начал стрельбу...). А для западных оппонентов никакие ни сказочные, ни реальные причины от пуйла не нужны, не прокатят.



2. Что-то на Донбассе никак не выросли донбасские беркутята или донбасские в-ч. До уровня признания Западом.



3. Насчёт Донецка - потому что затушить пожар вначале достаточно ведра. А позже - цистерны не хватит.

Вы банально не понимаете, что есть разница: не желать брать на себя ответственность за "стрелять в гражданских" ряженых (вместо Турчинова взять на себя) и не желать выполнять общевоинский, а не боевой устав.



4. Не забывайтесь, иначе и Вас запишу в упоротые вышиватники. С моей стороны не и речи о зради у верхах. Это другой предмет.

К тому же я уже не раз здесь указывал на именно это.

Я аргументируют, что альтернативный вариант был вполне возможен.

Лучше или хуже он, законно не законно поступила власть, выбрав свой (крайне удобный ей!!!) вариант - это уже другой вопрос. Я его не касаюсь.



Зрада воинов с крымской пропиской - есть зрада. Ну и?)) Не смешите насчёт отсутствия повода для пуйла. Он эти поподы при желании сам генерит для своего населения с потолка сколько хочет, или сам создать мог ЗАПРОСТО (фиг кто разберётся кто на самом деле начал стрельбу...). А для западных оппонентов никакие ни сказочные, ни реальные причины от пуйла не нужны, не прокатят.2. Что-то на Донбассе никак не выросли донбасские беркутята или донбасские в-ч. До уровня признания Западом.3. Насчёт Донецка - потому что затушить пожар вначале достаточно ведра. А позже - цистерны не хватит.Вы банально не понимаете, что есть разница: не желать брать на себя ответственность за "стрелять в гражданских" ряженых (вместо Турчинова взять на себя) и не желать выполнять общевоинский, а не боевой устав.4. Не забывайтесь, иначе и Вас запишу в упоротые вышиватники. С моей стороны не и речи о зради у верхах. Это другой предмет.К тому же я уже не раз здесь указывал на именно это.Я аргументируют, что альтернативный вариант был вполне возможен.Лучше или хуже он, законно не законно поступила власть, выбрав свой (крайне удобный ей!!!) вариант - это уже другой вопрос. Я его не касаюсь.Зрада воинов с крымской пропиской - есть зрада. Ну и?)) detroytred

Повідомлень: 23328 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6831683268336834> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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