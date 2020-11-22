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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6831683268336834

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:46

  lapay написав:
  zРадио написав:А ну ка покажи? Давай! Все, что я говорил - исход войны мне непонятен, потому что я ни в малейшей степени не являюсь экспертом по Закавказью.

Тут я не конкретно тебе мав на увазі.
Що не впливає на твою позицію по Криму. Схожу на позицію вірмен, в цьому конфлікті, яка їм обішлась в 3-4 тис безглуздих жертв.

А кого? Меня что ли?
Так я карабахского конфликта вообще не касался.

Ну какая аналогия-то?!
Открытая агрессия и крымское "народожелание".

Кстати, с более мощным противником (а Украина воюет с рашкой) борятся-воюют не только одной армией (этого мало для победного результата), а всем народом по полной. Иначе это лишь штукатурка...
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