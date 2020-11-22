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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 23 лис, 2020 14:46
lapay написав: zРадио написав:
А ну ка покажи? Давай! Все, что я говорил - исход войны мне непонятен, потому что я ни в малейшей степени не являюсь экспертом по Закавказью.
Тут я не конкретно тебе мав на увазі.
Що не впливає на твою позицію по Криму. Схожу на позицію вірмен, в цьому конфлікті, яка їм обішлась в 3-4 тис безглуздих жертв.
А кого? Меня что ли?
Так я карабахского конфликта вообще не касался.
Ну какая аналогия-то?!
Открытая агрессия и крымское "народожелание".
Кстати, с более мощным противником (а Украина воюет с рашкой) борятся-воюют не только одной армией (этого мало для победного результата), а всем народом по полной. Иначе это лишь штукатурка...
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