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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6832683368346835> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Пон 23 лис, 2020 14:46 lapay написав: zРадио написав: А ну ка покажи? Давай! Все, что я говорил - исход войны мне непонятен, потому что я ни в малейшей степени не являюсь экспертом по Закавказью. А ну ка покажи? Давай! Все, что я говорил - исход войны мне непонятен, потому что я ни в малейшей степени не являюсь экспертом по Закавказью.

Тут я не конкретно тебе мав на увазі.

Що не впливає на твою позицію по Криму. Схожу на позицію вірмен, в цьому конфлікті, яка їм обішлась в 3-4 тис безглуздих жертв. Тут я не конкретно тебе мав на увазі.Що не впливає на твою позицію по Криму. Схожу на позицію вірмен, в цьому конфлікті, яка їм обішлась в 3-4 тис безглуздих жертв.

А кого? Меня что ли?

Так я карабахского конфликта вообще не касался.



Ну какая аналогия-то?!

Открытая агрессия и крымское "народожелание".



Кстати, с более мощным противником (а Украина воюет с рашкой) борятся-воюют не только одной армией (этого мало для победного результата), а всем народом по полной. Иначе это лишь штукатурка... А кого? Меня что ли?Так я карабахского конфликта вообще не касался.Ну какая аналогия-то?!Открытая агрессия и крымское "народожелание".Кстати, с более мощным противником (а Украина воюет с рашкой) борятся-воюют не только одной армией (этого мало для победного результата), а всем народом по полной. Иначе это лишь штукатурка... detroytred

Повідомлень: 23333 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 15:12 bevzaalex написав: detroytred написав: Но если уж решили изменить отношения (что вполне нормально! Имеем право. Хоть на полную самостоятельность, хоть на уход в сферу подконтрольности сотрудничества))) с Западом), то наверно сперва подготовиться нужно, обеспечить такое телодвижение.

Но если уж решили изменить отношения (что вполне нормально! Имеем право. Хоть на полную самостоятельность, хоть на уход в сферу подконтрольности сотрудничества))) с Западом), то наверно сперва подготовиться нужно, обеспечить такое телодвижение.

Нетривиальная задачка со звездочкой в сложившихся условиях.

Тут меня по плечу Мюнхаузен похлопал и попросил поинтересоваться

~ у Вас есть решение ?



пс. очень интересно. Нетривиальная задачка со звездочкой в сложившихся условиях.Тут меня по плечу Мюнхаузен похлопал и попросил поинтересоваться~ у Вас есть решение ?пс. очень интересно.

Вместо фантазий аля выше, приписанных мне, увидеть более реальное (о чем упоминал и freeze) - мирно дождаться очередного прихода к власти померанчевых (фиг бы Янык стал диктатором ... олигархи не позволили б, Украина хуторская страна), реально поработать в направлениях -- укрепить армию и пр., заручившись поддержкой Запада о помощи при агрессии рашки, ну и уж тогда --- пнуть льва под зад, прямо уйти из под зоны контроля рашки. Вместо фантазий аля выше, приписанных мне, увидеть более реальное (о чем упоминал и freeze) - мирно дождаться очередного прихода к власти померанчевых (фиг бы Янык стал диктатором ... олигархи не позволили б, Украина хуторская страна), реально поработать в направлениях -- укрепить армию и пр., заручившись поддержкой Запада о помощи при агрессии рашки, ну и уж тогда --- пнуть льва под зад, прямо уйти из под зоны контроля рашки. detroytred

Повідомлень: 23333 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 15:12 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Не смешите насчёт отсутствия повода для пуйла. Он эти поподы при желании сам генерит для своего населения с потолка сколько хочет, или сам создать мог ЗАПРОСТО (фиг кто разберётся кто на самом деле начал стрельбу...). А для западных оппонентов никакие ни сказочные, ни реальные причины от пуйла не нужны, не прокатят. Не смешите насчёт отсутствия повода для пуйла. Он эти поподы при желании сам генерит для своего населения с потолка сколько хочет, или сам создать мог ЗАПРОСТО (фиг кто разберётся кто на самом деле начал стрельбу...). А для западных оппонентов никакие ни сказочные, ни реальные причины от пуйла не нужны, не прокатят.

Прокатять чи ні - офіційно, жодного російського солдата, на Донбасі, не було. Путін спокійно міг би відрізати нас від морів, як дійшов до Тбілісі. Для цього його треба було спровокувати.

Без причини і Пуйло не нападе. До анексії Криму вони актисно готувались з 2013, Сурков на це натякав, і Янукович не по своїй волі скасував Асоціацію. Далі конкретний план був на Харків і Донбас де теж проводили "прихованне опитування", але отримали не таку однозначну підтримку "руського міра".

detroytred написав: 2. Что-то на Донбассе никак не выросли донбасские беркутята или донбасские в-ч. До уровня признания Западом. 2. Что-то на Донбассе никак не выросли донбасские беркутята или донбасские в-ч. До уровня признания Западом.

Захід тут до чого? Там були "Востоки" і тому подібні пополченці. detroytred написав: 3. Насчёт Донецка - потому что затушить пожар вначале достаточно ведра. А позже - цистерны не хватит.

Вы банально не понимаете, что есть разница: не желать брать на себя ответственность за "стрелять в гражданских" ряженых (вместо Турчинова взять на себя) и не желать выполнять общевоинский, а не боевой устав. 3. Насчёт Донецка - потому что затушить пожар вначале достаточно ведра. А позже - цистерны не хватит.Вы банально не понимаете, что есть разница: не желать брать на себя ответственность за "стрелять в гражданских" ряженых (вместо Турчинова взять на себя) и не желать выполнять общевоинский, а не боевой устав.

Так на Донбасі наші частини вже не здавались без бою, і більшість дочекались наших. І чого ж Донецьк без нашого прапора?

Я то знаю відповідь, просто не бачу від Вас нічого конкретного, крім відра води, якого чомусь не знайшлось для Донецька чи Слов'янська.

detroytred написав: Я аргументируют, что альтернативный вариант был вполне возможен. Я аргументируют, что альтернативный вариант был вполне возможен.

Проти лома немає прийому, вірмени це вже відчули. Прокатять чи ні - офіційно, жодного російського солдата, на Донбасі, не було. Путін спокійно міг би відрізати нас від морів, як дійшов до Тбілісі. Для цього його треба було спровокувати.Без причини і Пуйло не нападе. До анексії Криму вони актисно готувались з 2013, Сурков на це натякав, і Янукович не по своїй волі скасував Асоціацію. Далі конкретний план був на Харків і Донбас де теж проводили "прихованне опитування", але отримали не таку однозначну підтримку "руського міра".Захід тут до чого? Там були "Востоки" і тому подібні пополченці.Так на Донбасі наші частини вже не здавались без бою, і більшість дочекались наших. І чого ж Донецьк без нашого прапора?Я то знаю відповідь, просто не бачу від Вас нічого конкретного, крім відра води, якого чомусь не знайшлось для Донецька чи Слов'янська.Проти лома немає прийому, вірмени це вже відчули. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11216 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 15:13 detroytred

Правильно ли я понял, что у пуйла не хватило и не хватает ресурса для силового перелома сложившейся ситуации? Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2046 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2227 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 15:21 detroytred написав: .. олигархи не позволили б, Украина хуторская страна), реально поработать в направлениях -- укрепить армию и пр., заручившись поддержкой Запада о помощи при агрессии рашки, ну и уж тогда --- пнуть льва под зад, прямо уйти из под зоны контроля рашки. .. олигархи не позволили б, Украина хуторская страна), реально поработать в направлениях -- укрепить армию и пр., заручившись поддержкой Запада о помощи при агрессии рашки, ну и уж тогда --- пнуть льва под зад, прямо уйти из под зоны контроля рашки.

Спасибо.

Отличный план на конец 2013 начало 2014.

Расклад изменился и, предполагаю, внёс некоторые коррективы.

Какие? Спасибо.Отличный план на конец 2013 начало 2014.Расклад изменился и, предполагаю, внёс некоторые коррективы.Какие? Мы порохоботы - Сила (с yarg bevzaalex Повідомлень: 2046 З нами з: 28.09.09 Подякував: 2227 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 15:34 lapay

Да было ведро воды.

Не было его применения.

А задача функция по тому, чтобы оно было применено --- Турчинова и Ко.



Он был обязан применить ВСЕ свои силы и возможности, чтобы начали стрелять ряженых суряженых, как можно раньше. А не когда уже захватили Крым, начали Донбасс, дошли до разоружения десантников.



А Турчинов ТУПО ДОЖДАЛСЯ ПОКА АРМИЮ ДОВЕЛИ ДО ТОГО, ЧТО ОА ПО СУТИ САМА СОЗРЕЛА (после того, как позорили в Раде эту десантуру) ДО ТОГО, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ гасить без разбора (воевать, выполнять задачу любой ценой).



А Турчинов на прямой вопрос командиров вч крымских:"впереди гражданские. Нам что стрелять?"

Отвечал - "и что я им мог ответить."

Это его слова. В интервью. Я давал ссылку.

Он тупо не хотел и не взял лично на себя ответственность.

Поэтому и ... созревали так долго.



Да поставь в лейтенанскую общагу ящик водки, да ещё обоснуй защиту Родины и т.п. ... да они ...



В Закавказье, когда пацану срочнику (от немца и до уйгура) не давали выбора, а в разный способ вынуждали воевать, то они воевали. За то, что им на фиг не нужно.

А Турчинов и Ко сверху вниз создали условия для выбора...



В уставе как записано?

Отдать приказ и добиться его выполнения. Второе - это тоже прямая обязанность.

А Турчинов и Ко ДАЖЕ ВНЯТНОГО ПРИНУЖДАЮЩЕГО!!! ПРИКАЗА не отдал.





З.Ы. ведь он прямо говорит, что выигрывал время...

Выбрал такой вариант.

Ну выбрал.

Но причём тут приложил все силы, иначе никак и т.п. detroytred

Повідомлень: 23333 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 15:43 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Он был обязан применить ВСЕ свои силы и возможности, чтобы начали стрелять ряженых суряженых, как можно раньше. А не когда уже захватили Крым, начали Донбасс, дошли до разоружения десантников. Он был обязан применить ВСЕ свои силы и возможности, чтобы начали стрелять ряженых суряженых, как можно раньше. А не когда уже захватили Крым, начали Донбасс, дошли до разоружения десантников.

Ну, уявімо, він особисто туди б прилетів, як Порошенко, взяв би в руки автомат і почав стріляти, далі що?

Який би був результат стрілянини? Це моє конкретне питання, на яке я хочу побачити конкретну відповідь. Ну, уявімо, він особисто туди б прилетів, як Порошенко, взяв би в руки автомат і почав стріляти, далі що?Який би був результат стрілянини? Це моє конкретне питання, на яке я хочу побачити конкретну відповідь. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11216 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 15:46 bevzaalex написав: detroytred

Правильно ли я понял, что у пуйла не хватило и не хватает ресурса для силового перелома сложившейся ситуации? Правильно ли я понял, что у пуйла не хватило и не хватает ресурса для силового перелома сложившейся ситуации?

А что ему ломать-то?))

Он и Запад в шоколаде.

Запад щимит санкциями роскомпании.

Это цена рашки за отжатый у Украины товар - Крым. Рашка платит за полученный товар. Застраховавшись ДЫНЫЛЫРАМИ.

Обое изображают желание якобы завершить сей процесс.



Весь банкет за счёт Украины.

Которая получила, получает мизер.



В Украине тоже отдельные группы и граждане с такой ситуации в шоколаде. А что ему ломать-то?))Он и Запад в шоколаде.Запад щимит санкциями роскомпании.Это цена рашки за отжатый у Украины товар - Крым. Рашка платит за полученный товар. Застраховавшись ДЫНЫЛЫРАМИ.Обое изображают желание якобы завершить сей процесс.Весь банкет за счёт Украины.Которая получила, получает мизер.В Украине тоже отдельные группы и граждане с такой ситуации в шоколаде. detroytred

Повідомлень: 23333 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 15:56 lapay написав: detroytred написав: Он был обязан применить ВСЕ свои силы и возможности, чтобы начали стрелять ряженых суряженых, как можно раньше. А не когда уже захватили Крым, начали Донбасс, дошли до разоружения десантников. Он был обязан применить ВСЕ свои силы и возможности, чтобы начали стрелять ряженых суряженых, как можно раньше. А не когда уже захватили Крым, начали Донбасс, дошли до разоружения десантников.

Ну, уявімо, він особисто туди б прилетів, як Порошенко, взяв би в руки автомат і почав стріляти, далі що?

Який би був результат стрілянини? Це моє конкретне питання, на яке я хочу побачити конкретну відповідь. Ну, уявімо, він особисто туди б прилетів, як Порошенко, взяв би в руки автомат і почав стріляти, далі що?Який би був результат стрілянини? Це моє конкретне питання, на яке я хочу побачити конкретну відповідь.

А дальше прямая открытая война с рашкой в Крыму.

В которой Запад не мог бы отмазаться, не признав того, что рашка начала эту самую прямую войну против европейской страны.

У Запада не было бы выбора петь о гибридности и пр.



И пусть даже не как в Корее... военная поддержка.

Но рашку, как минимум, Запад бы исключал отключал ОТ ВСЕГО.

Пуйло это отлично понимает. Это флажки, рамки.

Он их получал уже в Грузии.

И ... развернул танки от Тбилиси.



Поэтому зелёные чалавечки и не иначе. Чтобы была возможность откатить.



Пуйло берёт только сколько ему отдадут.

Он предложил гибридность.

Но Украина-то сама лично приняла оную. Точнее её можновладци. А дальше прямая открытая война с рашкой в Крыму.В которой Запад не мог бы отмазаться, не признав того, что рашка начала эту самую прямую войну против европейской страны.У Запада не было бы выбора петь о гибридности и пр.И пусть даже не как в Корее... военная поддержка.Но рашку, как минимум, Запад бы исключал отключал ОТ ВСЕГО.Пуйло это отлично понимает. Это флажки, рамки.Он их получал уже в Грузии.И ... развернул танки от Тбилиси.Поэтому зелёные чалавечки и не иначе. Чтобы была возможность откатить.Пуйло берёт только сколько ему отдадут.Он предложил гибридность.Но Украина-то сама лично приняла оную. Точнее её можновладци. detroytred

Повідомлень: 23333 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1941 раз. Подякували: 3192 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 23 лис, 2020 16:06 Re: Політичні дискусії detroytred написав: А дальше прямая открытая война с рашкой в Крыму.

В которой Запад не мог бы отмазаться, не признав того, что рашка начала эту самую прямую войну против европейской страны.

У Запада не было бы выбора петь о гибридности и пр. А дальше прямая открытая война с рашкой в Крыму.В которой Запад не мог бы отмазаться, не признав того, что рашка начала эту самую прямую войну против европейской страны.У Запада не было бы выбора петь о гибридности и пр.

Війна на скільки днів? В нас там були тили, зв'язок з матеріком, не були родичі в заручниках, в військових містечках? Кого їм було чекати, в оточенні - військ НАТО?

Ну і головне - стали б турчинови стріляти по бабкам з триколорами, якби вони перекрили вихід в В/Ч? Війна на скільки днів? В нас там були тили, зв'язок з матеріком, не були родичі в заручниках, в військових містечках? Кого їм було чекати, в оточенні - військ НАТО?Ну і головне - стали б турчинови стріляти по бабкам з триколорами, якби вони перекрили вихід в В/Ч? Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 11216 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1146 раз. Подякували: 1295 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6832683368346835> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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