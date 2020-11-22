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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 23 лис, 2020 14:46
lapay написав: zРадио написав:
А ну ка покажи? Давай! Все, что я говорил - исход войны мне непонятен, потому что я ни в малейшей степени не являюсь экспертом по Закавказью.
Тут я не конкретно тебе мав на увазі.
Що не впливає на твою позицію по Криму. Схожу на позицію вірмен, в цьому конфлікті, яка їм обішлась в 3-4 тис безглуздих жертв.
А кого? Меня что ли?
Так я карабахского конфликта вообще не касался.
Ну какая аналогия-то?!
Открытая агрессия и крымское "народожелание".
Кстати, с более мощным противником (а Украина воюет с рашкой) борятся-воюют не только одной армией (этого мало для победного результата), а всем народом по полной. Иначе это лишь штукатурка...
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Додано: Пон 23 лис, 2020 15:12
bevzaalex написав: detroytred написав:
Но если уж решили изменить отношения (что вполне нормально! Имеем право. Хоть на полную самостоятельность, хоть на уход в сферу подконтрольности сотрудничества))) с Западом), то наверно сперва подготовиться нужно, обеспечить такое телодвижение.
Нетривиальная задачка со звездочкой в сложившихся условиях.
Тут меня по плечу Мюнхаузен похлопал и попросил поинтересоваться
~ у Вас есть решение ?
пс. очень интересно.
Вместо фантазий аля выше, приписанных мне, увидеть более реальное (о чем упоминал и freeze) - мирно дождаться очередного прихода к власти померанчевых (фиг бы Янык стал диктатором ... олигархи не позволили б, Украина хуторская страна), реально поработать в направлениях -- укрепить армию и пр., заручившись поддержкой Запада о помощи при агрессии рашки, ну и уж тогда --- пнуть льва под зад, прямо уйти из под зоны контроля рашки.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 15:12
detroytred написав:
Не смешите насчёт отсутствия повода для пуйла. Он эти поподы при желании сам генерит для своего населения с потолка сколько хочет, или сам создать мог ЗАПРОСТО (фиг кто разберётся кто на самом деле начал стрельбу...). А для западных оппонентов никакие ни сказочные, ни реальные причины от пуйла не нужны, не прокатят.
Прокатять чи ні - офіційно, жодного російського солдата, на Донбасі, не було. Путін спокійно міг би відрізати нас від морів, як дійшов до Тбілісі. Для цього його треба було спровокувати.
Без причини і Пуйло не нападе. До анексії Криму вони актисно готувались з 2013, Сурков на це натякав, і Янукович не по своїй волі скасував Асоціацію. Далі конкретний план був на Харків і Донбас де теж проводили "прихованне опитування", але отримали не таку однозначну підтримку "руського міра".
detroytred написав:
2. Что-то на Донбассе никак не выросли донбасские беркутята или донбасские в-ч. До уровня признания Западом.
Захід тут до чого? Там були "Востоки" і тому подібні пополченці.
detroytred написав:
3. Насчёт Донецка - потому что затушить пожар вначале достаточно ведра. А позже - цистерны не хватит.
Вы банально не понимаете, что есть разница: не желать брать на себя ответственность за "стрелять в гражданских" ряженых (вместо Турчинова взять на себя) и не желать выполнять общевоинский, а не боевой устав.
Так на Донбасі наші частини вже не здавались без бою, і більшість дочекались наших. І чого ж Донецьк без нашого прапора?
Я то знаю відповідь, просто не бачу від Вас нічого конкретного, крім відра води, якого чомусь не знайшлось для Донецька чи Слов'янська.
detroytred написав:
Я аргументируют, что альтернативный вариант был вполне возможен.
Проти лома немає прийому, вірмени це вже відчули.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 15:13
detroytred
Правильно ли я понял, что у пуйла не хватило и не хватает ресурса для силового перелома сложившейся ситуации?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
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bevzaalex
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Додано: Пон 23 лис, 2020 15:21
detroytred написав:
.. олигархи не позволили б, Украина хуторская страна), реально поработать в направлениях -- укрепить армию и пр., заручившись поддержкой Запада о помощи при агрессии рашки, ну и уж тогда --- пнуть льва под зад, прямо уйти из под зоны контроля рашки.
Спасибо.
Отличный план на конец 2013 начало 2014.
Расклад изменился и, предполагаю, внёс некоторые коррективы.
Какие?
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Додано: Пон 23 лис, 2020 15:34
lapay
Да было ведро воды.
Не было его применения.
А задача функция по тому, чтобы оно было применено --- Турчинова и Ко.
Он был обязан применить ВСЕ свои силы и возможности, чтобы начали стрелять ряженых суряженых, как можно раньше. А не когда уже захватили Крым, начали Донбасс, дошли до разоружения десантников.
А Турчинов ТУПО ДОЖДАЛСЯ ПОКА АРМИЮ ДОВЕЛИ ДО ТОГО, ЧТО ОА ПО СУТИ САМА СОЗРЕЛА (после того, как позорили в Раде эту десантуру) ДО ТОГО, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ гасить без разбора (воевать, выполнять задачу любой ценой).
А Турчинов на прямой вопрос командиров вч крымских:"впереди гражданские. Нам что стрелять?"
Отвечал - "и что я им мог ответить."
Это его слова. В интервью. Я давал ссылку.
Он тупо не хотел и не взял лично на себя ответственность.
Поэтому и ... созревали так долго.
Да поставь в лейтенанскую общагу ящик водки, да ещё обоснуй защиту Родины и т.п. ... да они ...
В Закавказье, когда пацану срочнику (от немца и до уйгура) не давали выбора, а в разный способ вынуждали воевать, то они воевали. За то, что им на фиг не нужно.
А Турчинов и Ко сверху вниз создали условия для выбора...
В уставе как записано?
Отдать приказ и добиться его выполнения. Второе - это тоже прямая обязанность.
А Турчинов и Ко ДАЖЕ ВНЯТНОГО ПРИНУЖДАЮЩЕГО!!! ПРИКАЗА не отдал.
З.Ы. ведь он прямо говорит, что выигрывал время...
Выбрал такой вариант.
Ну выбрал.
Но причём тут приложил все силы, иначе никак и т.п.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 15:43
detroytred написав:
Он был обязан применить ВСЕ свои силы и возможности, чтобы начали стрелять ряженых суряженых, как можно раньше. А не когда уже захватили Крым, начали Донбасс, дошли до разоружения десантников.
Ну, уявімо, він особисто туди б прилетів, як Порошенко, взяв би в руки автомат і почав стріляти, далі що?
Який би був результат стрілянини? Це моє конкретне питання, на яке я хочу побачити конкретну відповідь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 15:46
bevzaalex написав:detroytred
Правильно ли я понял, что у пуйла не хватило и не хватает ресурса для силового перелома сложившейся ситуации?
А что ему ломать-то?))
Он и Запад в шоколаде.
Запад щимит санкциями роскомпании.
Это цена рашки за отжатый у Украины товар - Крым. Рашка платит за полученный товар. Застраховавшись ДЫНЫЛЫРАМИ.
Обое изображают желание якобы завершить сей процесс.
Весь банкет за счёт Украины.
Которая получила, получает мизер.
В Украине тоже отдельные группы и граждане с такой ситуации в шоколаде.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 15:56
lapay написав: detroytred написав:
Он был обязан применить ВСЕ свои силы и возможности, чтобы начали стрелять ряженых суряженых, как можно раньше. А не когда уже захватили Крым, начали Донбасс, дошли до разоружения десантников.
Ну, уявімо, він особисто туди б прилетів, як Порошенко, взяв би в руки автомат і почав стріляти, далі що?
Який би був результат стрілянини? Це моє конкретне питання, на яке я хочу побачити конкретну відповідь.
А дальше прямая открытая война с рашкой в Крыму.
В которой Запад не мог бы отмазаться, не признав того, что рашка начала эту самую прямую войну против европейской страны.
У Запада не было бы выбора петь о гибридности и пр.
И пусть даже не как в Корее... военная поддержка.
Но рашку, как минимум, Запад бы исключал отключал ОТ ВСЕГО.
Пуйло это отлично понимает. Это флажки, рамки.
Он их получал уже в Грузии.
И ... развернул танки от Тбилиси.
Поэтому зелёные чалавечки и не иначе. Чтобы была возможность откатить.
Пуйло берёт только сколько ему отдадут.
Он предложил гибридность.
Но Украина-то сама лично приняла оную. Точнее её можновладци.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 16:06
detroytred написав:
А дальше прямая открытая война с рашкой в Крыму.
В которой Запад не мог бы отмазаться, не признав того, что рашка начала эту самую прямую войну против европейской страны.
У Запада не было бы выбора петь о гибридности и пр.
Війна на скільки днів? В нас там були тили, зв'язок з матеріком, не були родичі в заручниках, в військових містечках? Кого їм було чекати, в оточенні - військ НАТО?
Ну і головне - стали б турчинови стріляти по бабкам з триколорами, якби вони перекрили вихід в В/Ч?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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