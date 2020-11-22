RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6832683368346835>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 14:46

  lapay написав:
  zРадио написав:А ну ка покажи? Давай! Все, что я говорил - исход войны мне непонятен, потому что я ни в малейшей степени не являюсь экспертом по Закавказью.

Тут я не конкретно тебе мав на увазі.
Що не впливає на твою позицію по Криму. Схожу на позицію вірмен, в цьому конфлікті, яка їм обішлась в 3-4 тис безглуздих жертв.

А кого? Меня что ли?
Так я карабахского конфликта вообще не касался.

Ну какая аналогия-то?!
Открытая агрессия и крымское "народожелание".

Кстати, с более мощным противником (а Украина воюет с рашкой) борятся-воюют не только одной армией (этого мало для победного результата), а всем народом по полной. Иначе это лишь штукатурка...
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23333
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1941 раз.
Подякували: 3192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:12

  bevzaalex написав:
  detroytred написав:Но если уж решили изменить отношения (что вполне нормально! Имеем право. Хоть на полную самостоятельность, хоть на уход в сферу подконтрольности сотрудничества))) с Западом), то наверно сперва подготовиться нужно, обеспечить такое телодвижение.

Нетривиальная задачка со звездочкой в сложившихся условиях.
Тут меня по плечу Мюнхаузен похлопал и попросил поинтересоваться
~ у Вас есть решение ?

пс. очень интересно.

Вместо фантазий аля выше, приписанных мне, увидеть более реальное (о чем упоминал и freeze) - мирно дождаться очередного прихода к власти померанчевых (фиг бы Янык стал диктатором ... олигархи не позволили б, Украина хуторская страна), реально поработать в направлениях -- укрепить армию и пр., заручившись поддержкой Запада о помощи при агрессии рашки, ну и уж тогда --- пнуть льва под зад, прямо уйти из под зоны контроля рашки.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23333
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1941 раз.
Подякували: 3192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:12

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Не смешите насчёт отсутствия повода для пуйла. Он эти поподы при желании сам генерит для своего населения с потолка сколько хочет, или сам создать мог ЗАПРОСТО (фиг кто разберётся кто на самом деле начал стрельбу...). А для западных оппонентов никакие ни сказочные, ни реальные причины от пуйла не нужны, не прокатят.

Прокатять чи ні - офіційно, жодного російського солдата, на Донбасі, не було. Путін спокійно міг би відрізати нас від морів, як дійшов до Тбілісі. Для цього його треба було спровокувати.
Без причини і Пуйло не нападе. До анексії Криму вони актисно готувались з 2013, Сурков на це натякав, і Янукович не по своїй волі скасував Асоціацію. Далі конкретний план був на Харків і Донбас де теж проводили "прихованне опитування", але отримали не таку однозначну підтримку "руського міра".
  detroytred написав:2. Что-то на Донбассе никак не выросли донбасские беркутята или донбасские в-ч. До уровня признания Западом.

Захід тут до чого? Там були "Востоки" і тому подібні пополченці.
  detroytred написав:3. Насчёт Донецка - потому что затушить пожар вначале достаточно ведра. А позже - цистерны не хватит.
Вы банально не понимаете, что есть разница: не желать брать на себя ответственность за "стрелять в гражданских" ряженых (вместо Турчинова взять на себя) и не желать выполнять общевоинский, а не боевой устав.

Так на Донбасі наші частини вже не здавались без бою, і більшість дочекались наших. І чого ж Донецьк без нашого прапора?
Я то знаю відповідь, просто не бачу від Вас нічого конкретного, крім відра води, якого чомусь не знайшлось для Донецька чи Слов'янська.
  detroytred написав:Я аргументируют, что альтернативный вариант был вполне возможен.

Проти лома немає прийому, вірмени це вже відчули.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11216
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:13

detroytred
Правильно ли я понял, что у пуйла не хватило и не хватает ресурса для силового перелома сложившейся ситуации?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 2046
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2227 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:21

  detroytred написав:.. олигархи не позволили б, Украина хуторская страна), реально поработать в направлениях -- укрепить армию и пр., заручившись поддержкой Запада о помощи при агрессии рашки, ну и уж тогда --- пнуть льва под зад, прямо уйти из под зоны контроля рашки.

Спасибо.
Отличный план на конец 2013 начало 2014.
Расклад изменился и, предполагаю, внёс некоторые коррективы.
Какие?
Мы порохоботы - Сила (с yarg
bevzaalex
 
Повідомлень: 2046
З нами з: 28.09.09
Подякував: 2227 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:34

lapay
Да было ведро воды.
Не было его применения.
А задача функция по тому, чтобы оно было применено --- Турчинова и Ко.

Он был обязан применить ВСЕ свои силы и возможности, чтобы начали стрелять ряженых суряженых, как можно раньше. А не когда уже захватили Крым, начали Донбасс, дошли до разоружения десантников.

А Турчинов ТУПО ДОЖДАЛСЯ ПОКА АРМИЮ ДОВЕЛИ ДО ТОГО, ЧТО ОА ПО СУТИ САМА СОЗРЕЛА (после того, как позорили в Раде эту десантуру) ДО ТОГО, ЧТОБЫ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ гасить без разбора (воевать, выполнять задачу любой ценой).

А Турчинов на прямой вопрос командиров вч крымских:"впереди гражданские. Нам что стрелять?"
Отвечал - "и что я им мог ответить."
Это его слова. В интервью. Я давал ссылку.
Он тупо не хотел и не взял лично на себя ответственность.
Поэтому и ... созревали так долго.

Да поставь в лейтенанскую общагу ящик водки, да ещё обоснуй защиту Родины и т.п. ... да они ...

В Закавказье, когда пацану срочнику (от немца и до уйгура) не давали выбора, а в разный способ вынуждали воевать, то они воевали. За то, что им на фиг не нужно.
А Турчинов и Ко сверху вниз создали условия для выбора...

В уставе как записано?
Отдать приказ и добиться его выполнения. Второе - это тоже прямая обязанность.
А Турчинов и Ко ДАЖЕ ВНЯТНОГО ПРИНУЖДАЮЩЕГО!!! ПРИКАЗА не отдал.


З.Ы. ведь он прямо говорит, что выигрывал время...
Выбрал такой вариант.
Ну выбрал.
Но причём тут приложил все силы, иначе никак и т.п.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23333
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1941 раз.
Подякували: 3192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:43

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Он был обязан применить ВСЕ свои силы и возможности, чтобы начали стрелять ряженых суряженых, как можно раньше. А не когда уже захватили Крым, начали Донбасс, дошли до разоружения десантников.

Ну, уявімо, він особисто туди б прилетів, як Порошенко, взяв би в руки автомат і почав стріляти, далі що?
Який би був результат стрілянини? Це моє конкретне питання, на яке я хочу побачити конкретну відповідь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11216
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:46

  bevzaalex написав:detroytred
Правильно ли я понял, что у пуйла не хватило и не хватает ресурса для силового перелома сложившейся ситуации?

А что ему ломать-то?))
Он и Запад в шоколаде.
Запад щимит санкциями роскомпании.
Это цена рашки за отжатый у Украины товар - Крым. Рашка платит за полученный товар. Застраховавшись ДЫНЫЛЫРАМИ.
Обое изображают желание якобы завершить сей процесс.

Весь банкет за счёт Украины.
Которая получила, получает мизер.

В Украине тоже отдельные группы и граждане с такой ситуации в шоколаде.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23333
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1941 раз.
Подякували: 3192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 15:56

  lapay написав:
  detroytred написав:Он был обязан применить ВСЕ свои силы и возможности, чтобы начали стрелять ряженых суряженых, как можно раньше. А не когда уже захватили Крым, начали Донбасс, дошли до разоружения десантников.

Ну, уявімо, він особисто туди б прилетів, як Порошенко, взяв би в руки автомат і почав стріляти, далі що?
Який би був результат стрілянини? Це моє конкретне питання, на яке я хочу побачити конкретну відповідь.

А дальше прямая открытая война с рашкой в Крыму.
В которой Запад не мог бы отмазаться, не признав того, что рашка начала эту самую прямую войну против европейской страны.
У Запада не было бы выбора петь о гибридности и пр.

И пусть даже не как в Корее... военная поддержка.
Но рашку, как минимум, Запад бы исключал отключал ОТ ВСЕГО.
Пуйло это отлично понимает. Это флажки, рамки.
Он их получал уже в Грузии.
И ... развернул танки от Тбилиси.

Поэтому зелёные чалавечки и не иначе. Чтобы была возможность откатить.

Пуйло берёт только сколько ему отдадут.
Он предложил гибридность.
Но Украина-то сама лично приняла оную. Точнее её можновладци.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23333
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1941 раз.
Подякували: 3192 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:06

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:А дальше прямая открытая война с рашкой в Крыму.
В которой Запад не мог бы отмазаться, не признав того, что рашка начала эту самую прямую войну против европейской страны.
У Запада не было бы выбора петь о гибридности и пр.

Війна на скільки днів? В нас там були тили, зв'язок з матеріком, не були родичі в заручниках, в військових містечках? Кого їм було чекати, в оточенні - військ НАТО?
Ну і головне - стали б турчинови стріляти по бабкам з триколорами, якби вони перекрили вихід в В/Ч?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 11216
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1146 раз.
Подякували: 1295 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6832683368346835>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.