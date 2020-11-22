lapay написав:
Війна на скільки днів? В нас там були тили, зв'язок з матеріком, не були родичі в заручниках, в військових містечках? Кого їм було чекати, в оточенні - військ НАТО?
Ну і головне - стали б турчинови стріляти по бабкам з триколорами, якби вони перекрили вихід в В/Ч?
На столько дней, сколько будет.
Важен сам переход в прямую открытую.
Важен для реакции Запада.
Ну если б рашкованы начали готовы были уничтожать заложников (семьи), то какова б была быть реакция Запада?)))
И тогда уж точно нафига зелёные человечки?!
Для конкретно бабок - достаточно просто физической силы. Для ряженых вооруженных пусть дубинками - при невозможности иным путем, стрелять.
Мешают ряженые стрелять по зеленым, тогда стрелять.
Как там вчера андрей777 и Либо аргументировал -- на войне не разбирают.
Турчинов не взял лично на себя ответственность. Ответственность сдерживала командиров вч, рядовых. О том и речь.
"Отдать приказ и добиться его выполнения".
Просто перекрыли выход из вч = просто подносил снаряды))