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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6832683368346835

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:16

  lapay написав:
  detroytred написав:А дальше прямая открытая война с рашкой в Крыму.
В которой Запад не мог бы отмазаться, не признав того, что рашка начала эту самую прямую войну против европейской страны.
У Запада не было бы выбора петь о гибридности и пр.

Війна на скільки днів? В нас там були тили, зв'язок з матеріком, не були родичі в заручниках, в військових містечках? Кого їм було чекати, в оточенні - військ НАТО?
Ну і головне - стали б турчинови стріляти по бабкам з триколорами, якби вони перекрили вихід в В/Ч?

На столько дней, сколько будет.
Важен сам переход в прямую открытую.
Важен для реакции Запада.


Ну если б рашкованы начали готовы были уничтожать заложников (семьи), то какова б была быть реакция Запада?)))
И тогда уж точно нафига зелёные человечки?!

Для конкретно бабок - достаточно просто физической силы. Для ряженых вооруженных пусть дубинками - при невозможности иным путем, стрелять.
Мешают ряженые стрелять по зеленым, тогда стрелять.

Как там вчера андрей777 и Либо аргументировал -- на войне не разбирают.

Турчинов не взял лично на себя ответственность. Ответственность сдерживала командиров вч, рядовых. О том и речь.
"Отдать приказ и добиться его выполнения".

Просто перекрыли выход из вч = просто подносил снаряды))
detroytred
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