Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:А дальше прямая открытая война с рашкой в Крыму. В которой Запад не мог бы отмазаться, не признав того, что рашка начала эту самую прямую войну против европейской страны. У Запада не было бы выбора петь о гибридности и пр.
Війна на скільки днів? В нас там були тили, зв'язок з матеріком, не були родичі в заручниках, в військових містечках? Кого їм було чекати, в оточенні - військ НАТО? Ну і головне - стали б турчинови стріляти по бабкам з триколорами, якби вони перекрили вихід в В/Ч?
На столько дней, сколько будет. Важен сам переход в прямую открытую. Важен для реакции Запада.
Ну если б рашкованы начали готовы были уничтожать заложников (семьи), то какова б была быть реакция Запада?))) И тогда уж точно нафига зелёные человечки?!
Для конкретно бабок - достаточно просто физической силы. Для ряженых вооруженных пусть дубинками - при невозможности иным путем, стрелять. Мешают ряженые стрелять по зеленым, тогда стрелять.
Как там вчера андрей777 и Либо аргументировал -- на войне не разбирают.
Турчинов не взял лично на себя ответственность. Ответственность сдерживала командиров вч, рядовых. О том и речь. "Отдать приказ и добиться его выполнения".
Просто перекрыли выход из вч = просто подносил снаряды))
detroytred написав:На столько дней, сколько будет. Важен сам переход в прямую открытую. Важен для реакции Запада.
Ну если б рашкованы начали готовы были уничтожать заложников (семьи), то какова б была быть реакция Запада?))) И тогда уж точно нафига зелёные человечки?!
Для конкретно бабок - достаточно просто физической силы. Для ряженых вооруженных пусть дубинками - при невозможности иным путем, стрелять. Мешают ряженые стрелять по зеленым, тогда стрелять.
Реакція Захода була на початок АТО, Турчиновим - ембарго на постачання нам зброї. Якби ми почали бити бабок, то "звірства фашистів" розв'язали б Пуйлу руки для "захисту мирних мешканів", не маскуючись під зелених чоловічків, використовуючи крилаті ракети і авіацію. У Вас якісь наївні фантазії - головне, почати махач, а там хоч трава не рости. Так вона і не росла б, а був би Лугандон на пів України. У СРСР населення було вдвічі більше, ніж у Рейха, танків з літаками, і то, ледве не програли, а тут була повна дупа, після Яника, і блискуча перемога, на старті. Казки, і не більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Ви краще розкжіть, чого Донецьк не під синьо-жовтим прапором, раз все впирається в "чіткий наказ з мокрою печаткою"?
А тому, що Донецьк і Луганськ були так само здані Порошенком як і Крим Турчиновим. До того як туди випустили гіркінців там не було серйозних сил, що і показав успішний штурм ДАПу, але наказу звільняти місто так і не надійшло. Так само з Луганськом, мені луганчани розповідали, що до останнього чекали військ і не розуміли чому ті не заходять.
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lapay написав:Ви краще розкжіть, чого Донецьк не під синьо-жовтим прапором, раз все впирається в "чіткий наказ з мокрою печаткою"?
А тому, що Донецьк і Луганськ були так само здані Порошенком як і Крим Турчиновим. До того як туди випустили гіркінців там не було серйозних сил, що і показав успішний штурм ДАПу, але наказу звільняти місто так і не надійшло. Так само з Луганськом, мені луганчани розповідали, що до останнього чекали військ і не розуміли чому ті не заходять.
Видео где не пускали украинские войска сам найдёшь ? А кто такой Ходаковский сам узнаешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой