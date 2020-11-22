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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6832683368346835

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:16

  lapay написав:
  detroytred написав:А дальше прямая открытая война с рашкой в Крыму.
В которой Запад не мог бы отмазаться, не признав того, что рашка начала эту самую прямую войну против европейской страны.
У Запада не было бы выбора петь о гибридности и пр.

Війна на скільки днів? В нас там були тили, зв'язок з матеріком, не були родичі в заручниках, в військових містечках? Кого їм було чекати, в оточенні - військ НАТО?
Ну і головне - стали б турчинови стріляти по бабкам з триколорами, якби вони перекрили вихід в В/Ч?

На столько дней, сколько будет.
Важен сам переход в прямую открытую.
Важен для реакции Запада.


Ну если б рашкованы начали готовы были уничтожать заложников (семьи), то какова б была быть реакция Запада?)))
И тогда уж точно нафига зелёные человечки?!

Для конкретно бабок - достаточно просто физической силы. Для ряженых вооруженных пусть дубинками - при невозможности иным путем, стрелять.
Мешают ряженые стрелять по зеленым, тогда стрелять.

Как там вчера андрей777 и Либо аргументировал -- на войне не разбирают.

Турчинов не взял лично на себя ответственность. Ответственность сдерживала командиров вч, рядовых. О том и речь.
"Отдать приказ и добиться его выполнения".

Просто перекрыли выход из вч = просто подносил снаряды))
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 16:35

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:На столько дней, сколько будет.
Важен сам переход в прямую открытую.
Важен для реакции Запада.


Ну если б рашкованы начали готовы были уничтожать заложников (семьи), то какова б была быть реакция Запада?)))
И тогда уж точно нафига зелёные человечки?!

Для конкретно бабок - достаточно просто физической силы. Для ряженых вооруженных пусть дубинками - при невозможности иным путем, стрелять.
Мешают ряженые стрелять по зеленым, тогда стрелять.

Реакція Захода була на початок АТО, Турчиновим - ембарго на постачання нам зброї. Якби ми почали бити бабок, то "звірства фашистів" розв'язали б Пуйлу руки для "захисту мирних мешканів", не маскуючись під зелених чоловічків, використовуючи крилаті ракети і авіацію.
У Вас якісь наївні фантазії - головне, почати махач, а там хоч трава не рости. Так вона і не росла б, а був би Лугандон на пів України.
У СРСР населення було вдвічі більше, ніж у Рейха, танків з літаками, і то, ледве не програли, а тут була повна дупа, після Яника, і блискуча перемога, на старті. Казки, і не більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:32

  lapay написав:Ви краще розкжіть, чого Донецьк не під синьо-жовтим прапором, раз все впирається в "чіткий наказ з мокрою печаткою"?

А тому, що Донецьк і Луганськ були так само здані Порошенком як і Крим Турчиновим. До того як туди випустили гіркінців там не було серйозних сил, що і показав успішний штурм ДАПу, але наказу звільняти місто так і не надійшло. Так само з Луганськом, мені луганчани розповідали, що до останнього чекали військ і не розуміли чому ті не заходять.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:38

Re: Політичні дискусії

Щоб тут не брехали порохоботи про Крим, але це не відступ, а здача, при тому одна з найганебніших в історії.
І шансів повернути Крим немає ніяких.
Увага, на форумі порохата цензура.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:39

  unicdima написав:
  lapay написав:Ви краще розкжіть, чого Донецьк не під синьо-жовтим прапором, раз все впирається в "чіткий наказ з мокрою печаткою"?

А тому, що Донецьк і Луганськ були так само здані Порошенком як і Крим Турчиновим. До того як туди випустили гіркінців там не було серйозних сил, що і показав успішний штурм ДАПу, але наказу звільняти місто так і не надійшло. Так само з Луганськом, мені луганчани розповідали, що до останнього чекали військ і не розуміли чому ті не заходять.

Видео где не пускали украинские войска сам найдёшь ?
А кто такой Ходаковский сам узнаешь
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:43

  pesikot написав:А кто такой Ходаковский сам узнаешь

Ходаковский сам говорил, что у них не было сил удерживать Донецк.
учи матчасть
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:44

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:Так само з Луганськом, мені луганчани розповідали, що до останнього чекали військ і не розуміли чому ті не заходять.

Ну і Надю Савченко просто так затримали, на прогулянці до Луганська, і боїв ніде не було, просто Порошенко і Турчинов все здали, як Пашинян.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 17:46

Кратко. 2020-11-23

Кратко. 2020-11-23

1) Боевики увеличили количество обстрелов на Донбассе: штаб рассказал о ситуации в районе ООС
Потерь в рядах украинской армии нет

2) Партии-победители местных выборов 2020 года. Кто сколько набрал – данные Группы Рейтинг
Наилучший результат на местных выборах 25 октября показали три партии – президентская Слуга народа (14,5%), оппозиционная Евросолидарность (13,7%) и пророссийская ОПЗЖ (12,5%)

3) НБУ просит Раду сохранить банковскую тайну
В Нацбанке предлагают профильному комитету Верховной Рады не поддерживать создание единого реестра счетов физлиц и юрлиц и индивидуальных банковских сейфов

4) "Верю в мир при Путине. Надо прощать". Интервью Богдана Ксении Собчак – за минуту
Андрей Богдан о Зеленском, мире на Донбассе при Путине, влиянии Коломойского и Медведчуке
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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