Украина на пороге технического дефолта. Зеленский проведет всречи с лидерами групп влияния ВР для поиска путей выхода из кризиса



Наши источники из окружения президента Зеленского сообщают, что Владимир Александрович на этой неделе намерен встретиться с лидерами групп влияния в Верховной Раде. Обсуждается общая встреча вне зависимости от личных взаимоотношений и цвета партий.



Причиной для такого шага стал надвигающийся технический дефолт и отсутствие в бюджете средств для выплат по защищённым статьям расходов. В ОП понимают, что без совместной работы команды президента и всех сил в Верховной Раде страну ожидает серьёзный экономический кризис.



Усилились эти опасения после того, как страны "Большой двадцатки" не включили Украину в перечень стран, которым будет дана отсрочка по кредитам и предоставлена экономическая помощь для борьбы с эпидемией коронавируса. Напротив, на Украину усиливается давление МВФ, которые выдвигают все больше требований для продолжения кредитования.



Зеленский понимая всё это рассчитывает найти поддержку в лице других политических лидеров. Проблема заключается в том, что ни для кого из них не выгодно усиление Зеленского и выход из кризиса за счет его идей, а значит, вполне вероятно, что Украину в скором времени всё-таки ожидает серьёзное ухудшение экономической ситуации и новый глубокий кризис.