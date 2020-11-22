Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Естественно такая реакция. Им так удобнее. Особенно после "ждания" в Крыму, согласия на гибридность и ухода с Крыма. Вы пропустили мой аргумент выше - Запад тоже нужно было вынуждать, ставить его в безвыходное положение.
Вы упускаете, что бабки и начало их бития - это одно комплексное мероприятие с дальнейшим боестолкновения со стоящими "позади" ряжеными, зелёными и незелеными. Что-то Запад потом молчал, когда начало прилетать от нас и бабкам, и бабкам и отпускникам, и неотпускникам.
В Заходу не було ніяких зобов'язань, перед Україною. Ніхто сюди зброю не постачав би, як не постачали Хорватії. Добре, що санкцій не було, як проти Хорватії. Не перебільшуйте можливості і оперативність демократій. Вони тут однозначно програють диктатурам.
detroytred написав:Ещё раз: резона у рашки на прямую открытую войну похоже не было. Аргументы этого уже много раз звучали. В отличие от Рейха к СССР.
Конечно пу мог и может отчудить что угодно. Но я-то указываю на возможность моего варианта виденья. В отличие от Вас с Турчиновым)) с безальтернативностью и называния себе в угоду оппонентов сказочниками.
Гітлер теж не хотів війни. Якби всі мирно сдалися, як Чехословаччина, то і не було б світової війни. Казкарі тому, що у Путіна було прийняте конкретне рішення по Криму, і він би його виконав, незалежно від того, що зробив чи не зробив Турчинов чи Зеленський. Якби нам вдалось Луганську і Донецьку ОДА зачистити, як Харківську, то не було б і східного фронта, але там були занадто упороті.
detroytred написав:Кстати, РНБО тогда было похоже на совет бабок у подъезда. К тому же ставился вопрос не о том, как стрелять в нападающих, как обеспечить стрельбу по нападающим, отпор агрессии, а о ... передислокации, усилении и т.п.))))) А вся аргументация ИО президента и как он сам говорит, сконцентрировавшего в своих руках всю власть, о необходимости даже просто военного положения -- "один Турчинов за". После того, как увидел, что никто не за. Да он убеждать должен был... Отстаивать позицию. Раз "за" ВП, считает его необходимым.
Последнее - Запад вполне устраивает Лугандон только в части Донбасса. А не то что на пол Украины)) Это флажки пу.
РНБО тоді прийняло єдино правильне рішення, бо дві голови кращі, ніж одна. Що підтвердили подальші події в серпні 2014. Немає в Заходу ніяких прапорів. Це ми їх виставляємо, а не вони. Їх би цілком задовольнив план федералізації України, який пропонував Пуйло. Після зачисток в Харкові і Одесі настав час зачистки Донбасу, яку почав Турчинов і продовжив Порошенко.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Там різні бази даних. У Рейтинга - скільки набрали політичні партії, за які голосували виборці, а в ЦВК кількість кандидатів, які висувались від партій, їх більше, бо в малих населених пунктах не було партійних списків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Украина на пороге технического дефолта. Зеленский проведет всречи с лидерами групп влияния ВР для поиска путей выхода из кризиса
Наши источники из окружения президента Зеленского сообщают, что Владимир Александрович на этой неделе намерен встретиться с лидерами групп влияния в Верховной Раде. Обсуждается общая встреча вне зависимости от личных взаимоотношений и цвета партий.
Причиной для такого шага стал надвигающийся технический дефолт и отсутствие в бюджете средств для выплат по защищённым статьям расходов. В ОП понимают, что без совместной работы команды президента и всех сил в Верховной Раде страну ожидает серьёзный экономический кризис.
Усилились эти опасения после того, как страны "Большой двадцатки" не включили Украину в перечень стран, которым будет дана отсрочка по кредитам и предоставлена экономическая помощь для борьбы с эпидемией коронавируса. Напротив, на Украину усиливается давление МВФ, которые выдвигают все больше требований для продолжения кредитования.
Зеленский понимая всё это рассчитывает найти поддержку в лице других политических лидеров. Проблема заключается в том, что ни для кого из них не выгодно усиление Зеленского и выход из кризиса за счет его идей, а значит, вполне вероятно, что Украину в скором времени всё-таки ожидает серьёзное ухудшение экономической ситуации и новый глубокий кризис.
detroytred написав:Он был обязан применить ВСЕ свои силы и возможности, чтобы начали стрелять ряженых суряженых, как можно раньше. А не когда уже захватили Крым, начали Донбасс, дошли до разоружения десантников.
Ну, уявімо, він особисто туди б прилетів, як Порошенко, взяв би в руки автомат і почав стріляти, далі що? Який би був результат стрілянини? Це моє конкретне питання, на яке я хочу побачити конкретну відповідь.
Не брати автомат та стріляти, як Рембо, а видати наказ та ставити на контроль його виконання