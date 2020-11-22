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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6834683568366837>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 18:55

Украина на пороге технического дефолта. Зеленский проведет всречи с лидерами групп влияния ВР для поиска путей выхода из кризиса

Наши источники из окружения президента Зеленского сообщают, что Владимир Александрович на этой неделе намерен встретиться с лидерами групп влияния в Верховной Раде. Обсуждается общая встреча вне зависимости от личных взаимоотношений и цвета партий.

Причиной для такого шага стал надвигающийся технический дефолт и отсутствие в бюджете средств для выплат по защищённым статьям расходов. В ОП понимают, что без совместной работы команды президента и всех сил в Верховной Раде страну ожидает серьёзный экономический кризис.

Усилились эти опасения после того, как страны "Большой двадцатки" не включили Украину в перечень стран, которым будет дана отсрочка по кредитам и предоставлена экономическая помощь для борьбы с эпидемией коронавируса. Напротив, на Украину усиливается давление МВФ, которые выдвигают все больше требований для продолжения кредитования.

Зеленский понимая всё это рассчитывает найти поддержку в лице других политических лидеров. Проблема заключается в том, что ни для кого из них не выгодно усиление Зеленского и выход из кризиса за счет его идей, а значит, вполне вероятно, что Украину в скором времени всё-таки ожидает серьёзное ухудшение экономической ситуации и новый глубокий кризис.

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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:41

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Владимир Кассандрович развесил уши, и спохватившись, плюнул в рот Валерьичу.
Кассандра, жги!
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:43

  lapay написав:
  detroytred написав:Он был обязан применить ВСЕ свои силы и возможности, чтобы начали стрелять ряженых суряженых, как можно раньше. А не когда уже захватили Крым, начали Донбасс, дошли до разоружения десантников.

Ну, уявімо, він особисто туди б прилетів, як Порошенко, взяв би в руки автомат і почав стріляти, далі що?
Який би був результат стрілянини? Це моє конкретне питання, на яке я хочу побачити конкретну відповідь.

Не брати автомат та стріляти, як Рембо, а видати наказ та ставити на контроль його виконання
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 19:51

  lapay написав:
  detroytred написав:На столько дней, сколько будет.
Важен сам переход в прямую открытую.
Важен для реакции Запада.


Ну если б рашкованы начали готовы были уничтожать заложников (семьи), то какова б была быть реакция Запада?)))
И тогда уж точно нафига зелёные человечки?!

Для конкретно бабок - достаточно просто физической силы. Для ряженых вооруженных пусть дубинками - при невозможности иным путем, стрелять.
Мешают ряженые стрелять по зеленым, тогда стрелять.

Реакція Захода була на початок АТО, Турчиновим - ембарго на постачання нам зброї. Якби ми почали бити бабок, то "звірства фашистів" розв'язали б Пуйлу руки для "захисту мирних мешканів", не маскуючись під зелених чоловічків, використовуючи крилаті ракети і авіацію.
У Вас якісь наївні фантазії - головне, почати махач, а там хоч трава не рости. Так вона і не росла б, а був би Лугандон на пів України.
У СРСР населення було вдвічі більше, ніж у Рейха, танків з літаками, і то, ледве не програли, а тут була повна дупа, після Яника, і блискуча перемога, на старті. Казки, і не більше.

Розкажи як Пу "брав Тіфліс".
І скільки тої Грузії.
Танки через 2 години на Майдані.
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:05

  detroytred написав:Турчинов не взял лично на себя ответственность. Ответственность сдерживала командиров вч, рядовых. О том и речь.
"Отдать приказ и добиться его выполнения".

Вже мільярд разів це обговорювали!!
Навіть Гітлер перед початком війни радився з генералами. А Гітлер мав 100% владу і був 100% легітимний.
Засідання РНБО показало готовність "генералів" до війни. Тільки ідіот(або диктатор) міг почати пряму війну в тій ситуації.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:32

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Турчинов не взял лично на себя ответственность. Ответственность сдерживала командиров вч, рядовых. О том и речь.
"Отдать приказ и добиться его выполнения".

Вже мільярд разів це обговорювали!!
Навіть Гітлер перед початком війни радився з генералами. А Гітлер мав 100% владу і був 100% легітимний.
Засідання РНБО показало готовність "генералів" до війни. Тільки ідіот(або диктатор) міг почати пряму війну в тій ситуації.

Так о том и речь, что не с теми советовался.
Замана и пр. заявляют, что хотели иного. И могли.
Но Вам виднее))
Или Турчинову, которому такой вариант повышал ответственность))
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:38

lapay
Подальшие события 2014 наоборот подтвердили, что пу ограничен флажками.
Ему и наивным рашкованам об этом доступно и прямо говорит постоянно даже Гиркин.
О том, что пу считается с Западом.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:56

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Подальшие события 2014 наоборот подтвердили, что пу ограничен флажками.

Тільки прапорці він міг посунути, куди завгодно. Де була газорозподільча станція, часом не в Херсонській області, і коли російський десант звідти пішов? Не треба ля-ля про прапорці, фсбешного полковника піймали в Херсонській області, коли він проводив розвідку на місцевості.
Пролилась би кров в Криму, і прапорці б обмежували повноцінну Новоросію, а не донбаський огризок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:56

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Замана и пр. заявляют, что хотели иного.
Вам цей замана хто? кум-брат-сват...
Вже пять разів показувалось що цей фрукт з когорти бандюковича, пять разів ви на місяць замовкали і через місяць знову витягуєте....
Він був начальником штабу...До його прямих обовязків належала розробка планів оборони
За його головування в генштабі,війська не були перекинуті з Західних кордонів на Східні...
Так що краще помовчіть і не згадуйте про те лихо....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:56

Re: Політичні дискусії

  lapay написав:Там різні бази даних. У Рейтинга - скільки набрали політичні партії, за які голосували виборці, а в ЦВК кількість кандидатів, які висувались від партій, їх більше, бо в малих населених пунктах не було партійних списків.

Хорошо, добавим голосование в малых нп (оттуда же):
Партійність обраних на відповідних місцевих виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (тер. громад з кількістю виборців до 10 тис.), висунутих шляхом самовисування

Безпартійні - 6368 - 96.02
"СЛУГА НАРОДУ" - 2 - 0.03
Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 60 - 0.90
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" - 5 - 0.08
"ЗА МАЙБУТНЄ" - 2 - 0.03
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" - 36 - 0.54


Суммарно:

"СЛУГА НАРОДУ" - 6087 - 14.82 + 2 - 0.03 = 6089 - 14.85
Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 4282 - 10.42 + 60 - 0.90 = 4342 - 11.32
"ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" - 4050 - 9.86 + 5 - 0.08 = 4055 - 9.94
"ЗА МАЙБУТНЄ" - 3936 - 9.58 + 2 - 0.03 = 3938 - 9.61
"ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" - 3742 - 9.11 + 36 - 0.54 = 3778 - 9.65

ЕС по % переместилась с 5 на 4 место (но по числу депутатов так и осталась на 5-м).

Ну никак не удается ее поднять на 2 место и увеличить процент до 13,7.
yanyura
 
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