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Украина на пороге технического дефолта. Зеленский проведет всречи с лидерами групп влияния ВР для поиска путей выхода из кризиса
Наши источники из окружения президента Зеленского сообщают, что Владимир Александрович на этой неделе намерен встретиться с лидерами групп влияния в Верховной Раде. Обсуждается общая встреча вне зависимости от личных взаимоотношений и цвета партий.
Причиной для такого шага стал надвигающийся технический дефолт и отсутствие в бюджете средств для выплат по защищённым статьям расходов. В ОП понимают, что без совместной работы команды президента и всех сил в Верховной Раде страну ожидает серьёзный экономический кризис.
Усилились эти опасения после того, как страны "Большой двадцатки" не включили Украину в перечень стран, которым будет дана отсрочка по кредитам и предоставлена экономическая помощь для борьбы с эпидемией коронавируса. Напротив, на Украину усиливается давление МВФ, которые выдвигают все больше требований для продолжения кредитования.
Зеленский понимая всё это рассчитывает найти поддержку в лице других политических лидеров. Проблема заключается в том, что ни для кого из них не выгодно усиление Зеленского и выход из кризиса за счет его идей, а значит, вполне вероятно, что Украину в скором времени всё-таки ожидает серьёзное ухудшение экономической ситуации и новый глубокий кризис.
detroytred написав:Он был обязан применить ВСЕ свои силы и возможности, чтобы начали стрелять ряженых суряженых, как можно раньше. А не когда уже захватили Крым, начали Донбасс, дошли до разоружения десантников.
Ну, уявімо, він особисто туди б прилетів, як Порошенко, взяв би в руки автомат і почав стріляти, далі що? Який би був результат стрілянини? Це моє конкретне питання, на яке я хочу побачити конкретну відповідь.
Не брати автомат та стріляти, як Рембо, а видати наказ та ставити на контроль його виконання
detroytred написав:На столько дней, сколько будет. Важен сам переход в прямую открытую. Важен для реакции Запада.
Ну если б рашкованы начали готовы были уничтожать заложников (семьи), то какова б была быть реакция Запада?))) И тогда уж точно нафига зелёные человечки?!
Для конкретно бабок - достаточно просто физической силы. Для ряженых вооруженных пусть дубинками - при невозможности иным путем, стрелять. Мешают ряженые стрелять по зеленым, тогда стрелять.
Реакція Захода була на початок АТО, Турчиновим - ембарго на постачання нам зброї. Якби ми почали бити бабок, то "звірства фашистів" розв'язали б Пуйлу руки для "захисту мирних мешканів", не маскуючись під зелених чоловічків, використовуючи крилаті ракети і авіацію. У Вас якісь наївні фантазії - головне, почати махач, а там хоч трава не рости. Так вона і не росла б, а був би Лугандон на пів України. У СРСР населення було вдвічі більше, ніж у Рейха, танків з літаками, і то, ледве не програли, а тут була повна дупа, після Яника, і блискуча перемога, на старті. Казки, і не більше.
Розкажи як Пу "брав Тіфліс". І скільки тої Грузії. Танки через 2 години на Майдані.
detroytred написав:Турчинов не взял лично на себя ответственность. Ответственность сдерживала командиров вч, рядовых. О том и речь. "Отдать приказ и добиться его выполнения".
Вже мільярд разів це обговорювали!! Навіть Гітлер перед початком війни радився з генералами. А Гітлер мав 100% владу і був 100% легітимний. Засідання РНБО показало готовність "генералів" до війни. Тільки ідіот(або диктатор) міг почати пряму війну в тій ситуації.
detroytred написав:Турчинов не взял лично на себя ответственность. Ответственность сдерживала командиров вч, рядовых. О том и речь. "Отдать приказ и добиться его выполнения".
Вже мільярд разів це обговорювали!! Навіть Гітлер перед початком війни радився з генералами. А Гітлер мав 100% владу і був 100% легітимний. Засідання РНБО показало готовність "генералів" до війни. Тільки ідіот(або диктатор) міг почати пряму війну в тій ситуації.
Так о том и речь, что не с теми советовался. Замана и пр. заявляют, что хотели иного. И могли. Но Вам виднее)) Или Турчинову, которому такой вариант повышал ответственность))
detroytred написав:Подальшие события 2014 наоборот подтвердили, что пу ограничен флажками.
Тільки прапорці він міг посунути, куди завгодно. Де була газорозподільча станція, часом не в Херсонській області, і коли російський десант звідти пішов? Не треба ля-ля про прапорці, фсбешного полковника піймали в Херсонській області, коли він проводив розвідку на місцевості. Пролилась би кров в Криму, і прапорці б обмежували повноцінну Новоросію, а не донбаський огризок.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Замана и пр. заявляют, что хотели иного.
Вам цей замана хто? кум-брат-сват... Вже пять разів показувалось що цей фрукт з когорти бандюковича, пять разів ви на місяць замовкали і через місяць знову витягуєте.... Він був начальником штабу...До його прямих обовязків належала розробка планів оборони За його головування в генштабі,війська не були перекинуті з Західних кордонів на Східні... Так що краще помовчіть і не згадуйте про те лихо....
lapay написав:Там різні бази даних. У Рейтинга - скільки набрали політичні партії, за які голосували виборці, а в ЦВК кількість кандидатів, які висувались від партій, їх більше, бо в малих населених пунктах не було партійних списків.
Хорошо, добавим голосование в малых нп (оттуда же):
Партійність обраних на відповідних місцевих виборах депутатів сільських, селищних, міських рад (тер. громад з кількістю виборців до 10 тис.), висунутих шляхом самовисування