Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Турчинов не взял лично на себя ответственность. Ответственность сдерживала командиров вч, рядовых. О том и речь. "Отдать приказ и добиться его выполнения".
Вже мільярд разів це обговорювали!! Навіть Гітлер перед початком війни радився з генералами. А Гітлер мав 100% владу і був 100% легітимний. Засідання РНБО показало готовність "генералів" до війни. Тільки ідіот(або диктатор) міг почати пряму війну в тій ситуації.
Так о том и речь, что не с теми советовался.
Опускаетесь на откровенный бред. А з ким він мав радитись? З Яником? З Путіним? З ким?
yanyura написав:Ну никак не удается ее поднять на 2 место и увеличить процент до 13,7.
Рейтинг не всі Ради рахував: Агрегированный рейтинг партий на местных выборах - сумма результатов партий на выборах в областные советы, в Киеве - в городской совет, в Донецкой и Луганской областях - в районные советы. http://ratinggroup.ua/ru/research/ukrai ... z9XJgmMbrE
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.