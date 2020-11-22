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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6834683568366837

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:07

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Турчинов не взял лично на себя ответственность. Ответственность сдерживала командиров вч, рядовых. О том и речь.
"Отдать приказ и добиться его выполнения".

Вже мільярд разів це обговорювали!!
Навіть Гітлер перед початком війни радився з генералами. А Гітлер мав 100% владу і був 100% легітимний.
Засідання РНБО показало готовність "генералів" до війни. Тільки ідіот(або диктатор) міг почати пряму війну в тій ситуації.

Так о том и речь, что не с теми советовался.

Опускаетесь на откровенный бред.
А з ким він мав радитись? З Яником? З Путіним? З ким?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 21:08

Re: Політичні дискусії

  yanyura написав:Ну никак не удается ее поднять на 2 место и увеличить процент до 13,7.

Рейтинг не всі Ради рахував:
Агрегированный рейтинг партий на местных выборах - сумма результатов партий на выборах в областные советы, в Киеве - в городской совет, в Донецкой и Луганской областях - в районные советы.
http://ratinggroup.ua/ru/research/ukrai ... z9XJgmMbrE
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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  #<1 ... 6834683568366837
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